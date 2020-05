PLENKOVIĆ ĆE SE ZNOJITI I CRVENJETI! Strategija koju Bernardić krije kao zmija noge

Pripreme za parlamentarne izbore u punom su jeku, a sve političke opcije u državi nastoje se ogrepsti za svoj djelić saborskog kolača. Nastojanja su jedno, realnost ipak nešto drugo. Ako se ankete bar u nekoj mjeri mogu razmatrati kao realne, tada je evidentno da Hrvatsku očekuje stari sraz, odnosno okršaj između HDZ-a i SDP-a koji će se boriti za relativnu pobjedu na izborima. Račune bi im mogao pomrsiti tek Domovinski pokret Miroslava Škore koji prelazi izborni prag, a s nešto malo mandata tu bi se mogao pojaviti i Most, koji se s jedne strane osipa, a s druge pak sastavlja okupljajući oko sebe istaknute konzervativne intelektualce.

Strategije za kampanju prilično su jasne. SDP se planira bazirati na sukobe s Andrejom Plenkovićem prozivajući ga za neprovođenje reformi. ”Naglasak ćemo kroz kampanju staviti na Zakon o obnovi Zagreba, kojim je Plenković iznevjerio svoje sugrađane, problematizirati ćemo neprovođenje reformi, nuditi svoja riješenja, a osim toga Plenkoviću ćemo postavljati neugodna pitanja o Dalmaciji, splitskom Domu i uhljebima, to što su mislili boriti se vadeći se na uspjehe u koronakrizi očito pada u vodu, ljudima se Stožer zamjerio, očito je da je Stožer i ispolitiziran, prema tome HDZ itekako ima razloga za zabrinutost”, komentira naš sugovornik iz SDP-a, najavljujući strategiju svoje stranke, odnosno Restart koalicije.

”Davor Bernardić je nepravedno podcjenjen. To što Plenković pa i dio SDP-ovaca smatra da on nije sposoban biti premijer i konstruktivno raspravljati, moglo bi im se obiti o glavu. Bero je oporavio SDP od Zorana Milanovića i njegove ostavštine. Sukobi su sanirani, financijski smo se stabilizirali, a osim toga on je oporavio rejting SDP-a, osvojio četiri mandata na europskim izborima, naš kandidat je pobjedio na predsjedničkim izborima. Ne može se reći da on u tome nema zasluge, a osim toga, ne može se reći da on to nije operativno dobro odradio”, tumači naš sugovornik nadalje te kaže da su se u Plenkovićevim redovima prerano poveselili predizbornim sučeljavanjima.

”Nikada nije dobro podcjenjivati protivnika, HDZ-u se to već obilo o glavu, a obit će im se i sada, Bernardić se za sučeljavanja već priprema, vrlo dobro zna s kojim će temama poentirati nad aktualnim premijerom, Plenković nije niti svjestan što ga očekuje, mogao bi se itekako crveniti i znojiti kada Bernardić krene sa svojim izlaganjem, debate su skupo stajale Kolindu Grabar-Kitarović, a mogle bi i njega”, zaključuje naš sugovornik.