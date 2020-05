PLENKOVIĆ ĆE OSTATI U ŠOKU! Bernardić priprema protuudar: Plan je već razrađen

Pobjedili smo koronavirus, biti će to jedna od okosnica HDZ-ova predizbornog programa, ali i kampanje u cijelosti. Za izbore se u vladajućim redovima intenzivno pripremaju punim kapacitetima, no kada su shvatili što se oko njih događa, te da im HDZ priprema blitzkrieg, posla su se primili i u oporbi pa se tako u najvećoj oporbenoj stranci SDP-u pripremaju ozbiljni protuudari.

”Prvi korak smo i mi već napravili, za početak bazirati ćemo se na tragediji koja se dogodila u splitskom Domu za starije i nemoćne osobe, tražiti ćemo smjenu Ante Sanadera s mjesta potpredsjednika Sabora, Rajko Ostojić zapravo je sve već rekao, on je politički odgovoran za kadroviranje u Splitu, on je kao što je to Ostojić i rekao glavni vinovnik oko zaštite, ali i pokušaja prikrivanja istine u toj situaciji”, komentira naš sugovornik iz najveće oporbene stranke, te napominje kako su se SDP-ovci ujedinili oko njihova predizbornog programa.

”Mi smo program već imali spreman, ali nas je situacija s koronavirusom iznenadila, naravno da to nitko nije mogao predvidjeti, zato sada ponovno dotjerujemo i razrađujemo svoj program, kao i do sada naglasak stavljamo na ekonomiju i gospodarstvo, s planom smo pri kraju, i biti će spreman za izbore, kad god da se oni održe, na programu je radilo preko 300 stručnjaka, imati ćemo se čime pohvaliti”, smatra naš sugovornik najavljujući snažne reforme koje će SDP zagovarati.

”Namjeravamo dići poljoprivredu iz mrtvih, razmišljamo i o turizmu, malim poduzetnicima, imamo detaljan i precizan plan za reformu javnih poduzeća, spremamo pakete pomoći za ugrožene obitelji”, nabraja SDP-ovac uz opasku da će se i raditi na smanjenju broja teoritorijalnih jedinica pri čemu će se voditi planom kojega je kreirao doktor Ivan Koprić.

”On predlaže da se broj općina i gradova svede na 123 s postojećih 556, na taj će način država biti funkcionalnija. Imamo ideje, imamo strategiju i zapravo se ne bojimo Plenkovića, on bi trebao strahovati od nas, Bernardića ne treba podcjenjivati”, zaključuje naš sugovornik.