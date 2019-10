PLENKOVIĆ ĆE ISKORISTITI KOLINDU: Skovao novi plan za eliminaciju protivnika

Nova teorija o raspisivanju parlamentarnih izbora kruži HDZ-om, a osmislio ju je navodno premijer Andrej Plenković, kako bi izdominirao nad protivnicima, koje ima namjeru eliminirati i prije no što mu se suprostave na unutarstranačkim izborima. Njegov plan ne ovisi pak o njemu samome već i o predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović koja te strategije zapravo nije niti svjesna. Naime, kako tvrdi naš sugovornik iz vladajuće stranke, ukoliko Grabar-Kitarović pobjedi na predsjedničkim izborima Plenković s parlamentarnim izborima neće čekati već će nastojati da ih raspiše prije unutarstranačkih izbora koji bi se po HDZ-ovom statutu trebali održati koncem travnja.

Na taj će način premijer nošen predsjedničinom pobjedom nastojati eliminirati vojsku onih koji mu pušu za vratom i najavljuju kandidauru za šefa stranke, kao što je poznato za sada je to učinio samo Miro Kovač, ali kandidaturu za predsjednika stranke najavljuje i Davor Ivo Stier, ideja je to koja je zagolicala vukovarskog gradonačelnika Ivana Penavu, na proslavi Oluje o povratku na čelo stranke progovorio je i Tomislav Karamarko, a popis bi se tvrde upućeni mogao i proširiti.

Osim što Plenković računa na predsjedničinu pobjedu, ono što mu je dodatni motiv za parlamentarne izbore, prije unutarstranačkih svakako je i to šđto će u tome času Hrvatska s njime na čelu predsjedati Europskom unijom. Plenković je stoga ovih dana odlučio posvetiti se pobjedi predsjednice na prosinačklim izborima, jer je procijenio da mu je to najvažnija stavka za opstanak na vlasti, međutim, ono što muči ne samo njega već i njegove najbliže suradnike jest strah od opstrukcije osobito one s desnice, koja ga je skupo stajala na europskim izborima.

Zato je odlučio pokazati se nepokolebljivim, samovujerenim liderom koji je pristaje na ucjene pa je prije nekoliko dana u sabornici HNS-u jasno dao do znanja da na njihove ultimatume ne pristaje, što je tek prvi korak do zatopljenja odnosa s konzervativnim biračkim tijelom. Plenković je tek ušao u ovu neizvjesnu borbu, a znajući njegov politički stil nije nemoguće da mu se doista i posreći.