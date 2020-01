PLENKOVIĆ ĆE IMATI SAMO JEDNOG PROTUKANDIDATA? HDZ-om se širi najnovija i najzanimljivija teorija

Prema Statutu HDZ-a prvi čovjek vladajuće stranke Andrej Plenković do 17.travnja može nesmetano obnašati svoju dužnost, budući da mu do tada traje mandat. Istodobno, HDZ-ovci bi novog šefa trebali birati u nedjelju 15.ožujka, no detalje će javnost imati prilike znati nakon sastanka Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDz-a koje će objelodaniti detalje paketa odluka o datumima, ali i pravilima održavanja izbora, nakon toga, u javnost bi trebali izaći i Plenkovićevi izazivači pa će se shodno tome otkloniti i sva nagađanja o tome tko doista puca na njegovu poziciju, i postoje li u HDZ-u paktovi koji su spremni obračunati se s aktualnim rukovodstvom stranke.

Premda je prije više od pola godine bivši ministar i europarlamentarac Davor Ivo Stier najavio mogućnost kandidature, čini se kako je taj plan odlučio restrukturirati pa se tako u HDZ-u šuška da bi Stier mogao podržati Miru Kovača, karijernog diplomata i Karamarkova ministra vanjskih poslova, koji bi po svemu sudeći mogao biti jedini Plenkovićev protukandidat, ili barem jedini s konzervativnog djela HDZ-a, koji mu se spreman suprostaviti. Moguće je da Stier, Kovač i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava zajedničkim snagama udare na Plenkovića, ali isto je tako moguće da članstvo vladajuće stranke svakoga od kandidata za predsjednika, potpredsjednika i zamjenika predsjednika glasuje pojedinačno.

Iz te mogućnosti proizlazi opcija da Plenković ostane predsjednik, no da mu za vratom pušu zamjenik i potpredsjednik, koji nisu bili dio njegova tima. U HDZ-u se trenutačno može steći dojam da je Plenković favorit za šefa stranke, ali on još uvijek nije otkrio svoje adute pa ni suradnike s kojima će se boriti za rukovođenje strankom, no, budu li se za pozicije potpredsjednika i zamjenika šefa HDZ-a doista natjecali Stier i Penava, teško da će Plenković njihovu poziciju s bilo kime od svojih ljudi moći ugroziti i dovesti u pitanje, budući da je ovaj dvojac u HDZ-u prilično popularan i utjecajan. Oni koji ne uspiju izboriti ove bitke, imati će prilike na Općem saboru HDZa pokušati ući u Predsjedništvo.