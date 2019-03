PLENKOVIĆ ĆE HDZ-OM VLADATI ZAUVIJEK! Izbori u Lici otkrili su da mu nitko ništa ne može

Autor: Dnevno

Da su lički izbori, za premijera Andreja Plenkovića bili krucijalni dalo se iščitati iz broja ministara koji su taj kraj unazad nekoliko dana posjetili. Osim što su se ministri sjatili u taj opustošeni kraj, i premijer Plenković Ličanima je obećao da će se pretvoriti u dolinu meda i mlijeka, i to zahvaljujući sredstvima koje će za njih izlobirati nesretna ministrica Gabrijela Žalac, čija je sudbina doduše trenutno upitna.

Nije čudno da se Plenković toliko založio za ove izbore, jer oni su zapravo za njega bili ‘biti, ili ne biti’. prije svega, odvijaju se uoči europskih izbora, pa mogu poslužiti i kao svojevrstan test stanja i atmosfere među biračima, osim toga oni su pokazatelj smjera u kojem će ići HDZ.

I doista, pokazali su Andrej Plenković uspješno je eliminirao još jednu prepreku koja mu se našla na njegovom političkom putu, prepreku zvanu Darko Milinović, bivši HDZ-ovac, koji je iz stranke naprasno izbačen nakon što se pred središnjicom postrojio sa dvjestotinjak pristaša. Plenković ga je sada porazio na izborima, dokazujući i pokazujući još jednom kako završavaju oni koji mu staju na put, a kako se Milinović u političkim krugovima opisivao kao jedan od konzervativaca, njegov poraz i odbacivanje mogli bi biti svojevrsna poruka i svim onima koji unutar vladajuće stranke vode razne struje protiv premijera. A takvih je, tvrde upućeni mnogo.

Nije ovo u Lici bila bitka između Milinovića i Kustića, već bitka između Milinovića i Plenkovića, bitka između novog, i starog HDZ-a, jer Kustićeva sudbina ne ovisi ni o politici, ni o izborima na kojima je ostvario zavidan rezultat, svim kritikama svojeg političkog oca Dade Milinovića unatoč.

Sukob između Plenkovića i Milinovića traje mjesecima, HDZ-ovac počeo je oko Plitvica, Milinović je imao namjeru u Nacionalni park instalirati svoje kadrove, Plenković pak svoje pa je tako startala bitka između dviju struja, oko stranačke kadrovske politike, pa stoga ni Plenkoviću, ali ni Milinoviću nije bilo svejedno očekivati rezultate izbora.

Sada, kada je sve manje više jasno, može se gotovo sa sigurnošću reći da upravo gledamo početak, političkog kraja Darka Milinovića, čovjeka koji je svoje najbolje političke godine povjerio HDZ-u, ali jednako tako svjedočimo i početku jednoga novog, liberalnog HDz-a, u kojem će Plenković biti alfa, i omega do kada on to bude htio. Što god mislili o njemu, Plenković je doista dobio još jednu značajnu bitku, kroz koju se propitkivala njegova sudbina.