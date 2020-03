PLENKOVIĆ BRKIĆU PRIPREMA POSLJEDNJI UDARAC! Uništenje: Od nedjelje ga zaboravite?

Ako nečija sudbina uoči unutarstranačkih izbora u HDZ-u visi o koncu tada je to svakako Milijan Brkić. Upravo on spada u skupinu onih koji se nalaze na Plenkovićevom popisu za odstrijel. Njih dvojica ionako nikada nisu uspjevali pronaći zajednički jezik, a sve trzavice na vidjelo su izašle baš u kampanji za stranačke izbore tijekom koje se Brkić kao kandidat Opcije za promjenu bori za potpredsjedničku funkciju, čime ujedno sam sebe degradira s pozicije zamjenika predsjednika stranke.

”Brkić je Plenkoviću godinama na piku, a Plenković sada unutarstranačke izbore gleda kao zadnju i konačnu priliku da ga se riješi, sam Brkić uviđa kako nema značajnih šansi, njegov utjecaj slabi i stagnira zato se i je kandidirao za potpredsjednika. On ima svoju bazu u stranci, ali se isto tako mnogima i zamjerio, naprosto njegovo vrijeme prolazi. Mnogi mu nisu oprostili što je okrenuo leđa Karamarku, i tu je on na desnom krilu HDZ-a izgubio dio potpore. Sada se na predsjedničkim izborima pokazalo da nije nikakav čarobnjak za kampanje, a pitanje je, veliko pitanje može li opće postati potpredsjednik”, tvrdi naš sugovornik iz vladajuće stranke.

Da je Brkiću kampanja teško pala potvrđuje i to što je tijekom iste hospitaliziran, a oni koji ga poznaju tvrde kako se zaljeću svi koji ga preranu otpisuju. ”Brkić je oprezan, on nikada ne istrčava, teško da će ga se uspjeti riješiti, on ima potporu s braniteljske scene, među crkvenjacima, u HDZ-ovim ograncima, i to će se u nedjelju vrlo zorno prezentirati”, zaključuje naš sugovornik blizak Brkiću.