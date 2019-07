PLENKOVĆEVA TAJNA TEORIJA ZAVJERE: Rabjesnili su ga! Ova ga je tema izludila

Autor: Iva Međugorac

Odlazak Marije Pejčinović Burić, šefice hrvatske diplomacije, na dužnost glavne tajnice Vijeća Europe u javnom je prostoru otvorila temu moguće rekonstrukcije Vlade o kojoj se mjesecima progovara. No, izvori bliski premijeru Plenkoviću tvrde, kako je on osobno po tome pitanju skovao svojevrsnu teoriju zavjere te smatra da su priče o rekonstrukciju u trenutku kada je ministrica njegovim zaslugama uspjela na europskoj pozornici zapravo podmetanja s kojima se nastoji skrenuti pozornost sa njihova uspjeha, ali i umanjiti razina istoga.

”Plenković smatra da povezivanje ministrice s rekonstrukcijom Vlade nije pošteno, takve priče naziva omalovažavanjem, i misli da se taj uspjeh nije dovoljno ispromovirao u javnom prostoru”, prepričava naš sugovornik blizak šefu Vlade, dodajući da premijera osobito smetaju priče o tome tko bi Pejčinović trebao zamijeniti, a rekonstrkcija Vlade s time nema veze. ”O tome trenutno ne razmišlja, smatra da ima vremena”, komentira naš sugovornik, dodajući da je u igri ipak nekoliko imena oko kojih traju kalkulacije, ali ni sa jednim kandidatom prvi čovjek Vlade još nije obavio konkretne razgovore.

”To je doduše malo neodgovorno, Pejčinović na dužnost odlazi nešto ranije nego je to dogovoreno, vrlo je važno sada se dogovoriti po tome pitanju, Plenković razgovore s mogućim kandidatima misli obaviit sada kada su se zbivanja u europskim okvirima primirila, i kada su tamo raspodjeljene funkcije. Istina je da u igri Andreja Metelko Zgombić, ali problem je u tome što ona usprkos tome što je svi hvale nije članica HDZ-a, Plenkoviću je dosta važno da netko iz njegove stranke drži taj po njega važan vanjskopolitički resor. Metelko Zgombić je obrazovana žena, njena je biografija premijeru neupitna, u Ministarstvu vanjskih poslova iznimno je cijenjena, i to odlično, ali to nije dovoljno”, analizira naš sugovornik te nastavlja kako je solidan kandidat i predstojnik Plenkovićeva ureda Zvonimir Frka Petešić. On je, navodi naš izvor profesionalac, i u premijerovim očima izvrsno kotira, a treća osoba je pak Davor Božinović.

“On je iskusan, ima određenu težinu i u vanjskoj politici, ali tko će preuzeti MUP ako on ode, hoće li to značiti da odustaje od planova koje u svom trenutnom ministarstvu treba realizirati, osim toga Plenković na njega računa i zbog ulaska u Schengen, on vopdi pripreme oko toga”, konstatira naš sugovornik, dodajući da je premijeru trenutno daleko veći problem Kuščević nego li Pejčinović.

“Pritisak javnosti, medija, koalicijskih partnera, ali i ljudi iz HDZ-a je ogroman, on mora po tom pitanju nešto poduzeti jer Kuščević postaje uteg svima nama, a to definitivno nema potrebe nikome tolerirati, međutim, i tu postoje određeni problemi, premijer ne želi ostaviti dojam da je ucijenjen, također Kuščević je netko na koga je ozbiljno računa, kako u stranci, tako i u Vladi pa će po tom pitanju nastojati postići kompromis, sličan kao s Martinom Dalić”, zaključuje Plenkoviću blizak HDz-ovac.