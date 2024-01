Plaće državnih službenika mogle bi drastično porasti: Neki će mjesečno zarađivati više od Plenkovića

Kako je ranije bilo i najavljeno, plaće državnih službenika i namještenika trebale bi u ovoj godini porasti, a uz to će biti poredane po kategorijama i manjem broju koeficijenata. Ministarstvo pravosuđa i uprave poslalo je sindikatima u državnim službama prijedlog novih koeficijenata temeljen na nedavno izglasanom Zakonu o plaćama, doznaje Jutarnji.

Cilj svih izmjena je izjednačiti plaće na jednakim radnim mjestima, neovisno o tome u kojem tijelu državne uprave službenik radi. Tako je broj kategorija radnih mjesta smanjen s 2500 na oko 1000, koje su podijeljene u 16 platnih razreda koje imaju koeficijente plaće od 1,06 do 7,63. Ovakva raspodjela dovela je do toga da će većini od 24.000 zaposlenih u državnoj službi rasti. Doduše, neznatnom broju službenika, plaće bi se zbog novog modela mogle i smanjiti.

Konkretno, nitko od državnih službenika više neće imati plaću nižu od 1000 eura neto. Manje će plaće imati tek namještenici treće vrste, a to su spremačice, portiri ili domari, kojima bi, ako ovaj prijedlog bude izglasan, plaća mogla biti 956 eura te namještenici četvrte vrste kojima bi plaća mogla biti 859 eura, što je dvadesetak posto više nego sad.

Plaća veća od premijerske

Između 20 i gotovo 40 posto rast će plaće brojnim drugim službenicima. Primjerice, vozači državnih dužnosnika će imati plaću od 1059 eura, slastičari i kuhari u Hrvatskom saboru i Vladi će imati 1065 eura neto plaće, kao i niži referenti, dok će viši referenti imati plaću od 1283 eura. Stručni suradnici će imati 1353, a inspektori 1521 euro svakog mjeseca. Glavna sestra, odnosno tehničar u zatvorskoj bolnici zarađivat će 1555 eura, a voditelji službi od 2000 do 2200 eura. Glasnogovornici raznih državnih tijela svakog će mjeseca primati plaću od 2370 eura, što je jednako plaći zamjenika ravnatelja ureda Vlade RH.

Funkcije koje bi svi htjeli

To, recimo, nije neuobičajeno za ravnatelje pojedinih državnih agencija, pa će tako ravnatelj Direkcije Vlade RH za korištenje službenih zrakoplova imati plaću od 5094 eura, a njegov zamjenik 4323 eura. Kapetani zrakoplova u istoj Direkciji, imat će primjerice plaću od 3981 euro. Od drugih važnijih funkcija vrijedi istaknuti plaće zamjenika glavnog državnog inspektora (3260 eura), ravnatelja Državnog zavoda za statistiku (3220 eura), glavnog vatrogasnog inspektora (2642 eura), upravitelja zatvora (2336 do 2608 eura) te načelnika sektora s diplomatskim statusom (2574 eura).

Pirotehničari će, recimo, imati 2400 eura, a čini se kako bi velik broj državnih službenika trebao biti zadovoljan. Zapravo, gotovo svi ossim sudskih zapisničara, koji su lani i pokrenuli jedan od najduljih štrajkova u hrvatskoj povijesti.

Dogovor (ni)je prekršen?

No, dio dogovora s Vladom za prekid štrajka bilo je i to da bi se izrada koeficijenata trebala raditi u dogovoru sa sindikatima, što nije bio slučaj. Sindikati su na stol dobili gotov prijedlog, što je znak da ne trebaju očekivati neke veće promjene, pogotovo ako se uzme u obzir da je u proračunu već izdvojeno 800 milijuna eura za povećanje plaća u državnoj i javnoj službi.

“Mi nismo sudjelovali u kreiranju koeficijenata, bili smo samo u radnoj skupini za izradu Zakona o plaćama, a oko ovoga se nismo savjetovali. Nadamo se da ćemo se već ovaj ili idući tjedan naći u ministarstvu kako bi poboljšali što se može poboljšati jer ovo je prijedlog, a uredbe će se tek izrađivati”, objasnila je Dill Bračić.

Iz Ministarstva pravosuđa i uprave tvrde da je riječ o prijedlogu te da su stoga primjedbe itekako dobrodošle. Poručuju kako bi sve trebalo biti riješeno za mjesec do dva, što bi značilo da bi plaće po novom modelu mogle biti isplaćene već u ožujku ili travnju. No, to ovisi o brzini kojom će svako pojedino tijelo donositi vlastite uredbe o plaćama i nova rješenja.

“Ovo je peti put da se sindikatima nešto prezentira, tako da nije točno da nisu konzultirani. Oni su ionako kod Zakona o plaćama rekli da Vlada da svoj prijedlog na koji će se oni očitovati. Sada imaju prijedlog za uredbe, pa očekujemo očitovanje. Broj radnih mjesta je smanjen na oko 1000, a možda će ih na kraju biti i manje. Zapisničari danas na sudovima s prekovremenim satima imaju do 1300 eura plaću. Najveći dio posla treba još napraviti u policiji jer oni imaju neke svoje specifičnosti i moramo vidjeti kako to poravnati. Ova radna mjesta sada se moraju konsolidirati s javnim službama, što radi Ministarstvo rada”, poručili su iz Ministarstva pravosuđa i uprave.