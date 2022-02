PLAĆAMO IM STANOVE, REŽIJE, BENZIN, DNEVNICE… GDJE JE TOME KRAJ?! Šeks: ‘Vrijeme je da se sve to resetira i pravilno regulira’

Imaju plaću u prosjeku oko 16 tisuća kuna. No, tu priča ne staje. Nekima od njih plaća se i najam stana, režije, upotreba osobnog automobila, troškovi zrakoplovnih karata, naknade za odvojeni život, troškovi za hotel, cestarine, dnevnice, javni prijevoz… Riječ je naravno o saborskim zastupnicima koji uistinu lagodno žive na račun nas građana, kojima sve to plaćamo. Prošle godine na troškove zastupnika, u 2021. godini, potrošilo se 6 milijuna i 883 tisuće kuna, i to bez plaća!

Nije to neka tajna, zna se to već godinama da saborski zastupnici imaju brojne povlastice uz odličnu plaću, ali ovih dana u javnosti su procurile brojne nelogičnosti što se tiče njihovih povlastica kao i afere. Tako se u fokusu javnosti našao Zvonimir Frka-Petešić i njegov stan kao i podrum, Mario Banožić, Peđa Grbin, Arsen Bauk, Josip Đakić…

No, ma koliko to neobično zvučalo svi oni tvrde da svoja prava ostvaruju na zakonit način. I u jednu ruku kod jednog dijela to uistinu jest tako, no ostaje pitanje koliko je to moralno.

Skupi se toga

Naime, u pravilniku objavljenom na stranicama Sabora stoji da se naknada za odvojeni život propisuje Zakonom o obvezama i pravima državnih dužnosnika, a u njemu nema riječi o tome gdje živi obitelj zastupnika, s njim ili drugdje, nego se odnosi samo na prebivalište.

Ovu naknadu tako ostvaruje zastupnik koji ima prebivalište udaljeno više od 50 km od Zagreba i kojemu je u vrijeme zasjedanja Sabora, radnih tijela i klubova zastupnika osiguran smještaj u stanovima za službene potrebe, u unajmljenim stanovima i iznimno hotelski smještaj ili pak stan koji je u njegovu vlasništvu ili vlasništvu člana uže obitelji.

Navedena naknada iznosi 1.000,00 kuna, a direktno je uređena i Odlukom o smještaju zastupnika Hrvatskoga sabora u Zagrebu u vrijeme zasjedanja Sabora, radnih tijela i klubova zastupnika gdje stoji kako ista isključuje pravo zastupnika na dnevnice za dan dolaska i povratka sa zasjedanja odnosno sa sjednice radnog tijela ili kluba zastupnika te se ne isplaćuje u vremenu od 15. srpnja do 15. rujna i od 15. prosinca do 15. siječnja tekuće godine, te u razdoblju od raspuštanja do konstituiranja novog saziva Hrvatskoga sabora.

Saborski zastupnici koji žive izvan Zagreba imaju, osim plaće, i naknadu za smještaj koja u neto iznosu mjesečno doseže do 2.500 kuna, a tu je i naknada troškova režija u iznosi do 500 kuna mjesečno.

Neki su to zloupotrijebili

Oni koji su u stanovima za službene potrebe ili u unajmljenim stanovima, iznimno hotelskom smjšetaju, a koriste vlastiti automobil, imaju pravo na višekratnu naknadu troškova kilometraže pri dolasku i odlasku u svakom tjednu koliko traje zasjedanje. Ona iznosi dvije kune po prijeđenom kilometru.









O svemu tome pitali smo nekadašnjeg predsjednika Sabora Vladimira Šeksa koji je rekao da u svim državama dužnosnici s obzirom na status imaju određene novčane dodatke, koje on ne bi nazvao povlasticama, a tako je i u Hrvatskoj.

“S obzirom na to da je došlo da slučajeva, a rekao bih da je riječ od 1 do 2 posto onih koji su to zloupotrijebili, u javnosti se stekao dojam da to rade svi. Zato smatram da je sazrijelo vrijeme na svim razinama, a pritom mislim na općine, gradove, županije, državu da se taj sustav resetira i da se precizno regulira kako više ne bi došlo do ovakih pojedinačnih slučajeva. Treba napraviti javnu raspravu unutar županija, općina, Sabora, Vlade, ministarstava tako da se sve jasno regulira i da sve bude pravilno i moralno”, rekao je Šeks.

Također je naglasio da oni koji su to koristili na neprimjeren način i dobivali naknadu za odvojeni život, a živjeli su s obitelji, su to zloupotrijebili i izigrali.

“Treba preciznije dopuniti pravila da ne bude nikakvih nejasnoća te treba vidjeti što je osim toga etički opravdano”, naglasio je Šeks, dodavši kako bi isto tako sve to trebale provjeravati kontrolne službe i one koji se malo zaigraju polako treba dovesti u red.