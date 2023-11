Plaća od 20 tisuća eura: Plenković ipak napušta hrvatsku politiku?

Autor: Iva Međugorac

Gdje će i kako premijer Andrej Plenković nakon nadolazećih parlamentarnih izbora nastaviti svoju političku karijeru, pitanja su to s kojima mnogi unutar HDZ-a razbijaju glavu posljednjih nekoliko mjeseci. Što se kampanja za izbore više zakuhava, to su dvojbe u vladajućim redovima veće.

Plenković za sada ne otkriva svoje planove





Kako Plenković odgovore na ova pitanja nije precizno ponudio ni svojim najbližim suradnicima, tako su mišljenja o nastavku njegove karijere u stranci podijeljena. S jedne strane postoje oni koji smatraju da će Plenković nastaviti obnašati dužnost predsjednika Vlade jer mu je želja ostati upamćen kao najdugovječniji vladar, s druge pak strane postoje oni koji smatraju da su Plenkovićevi motivi za ostanak u hrvatskoj politici sve manji.

”On je prije svega pod ogromnim medijskim pritiskom. Što god o Plenkoviću mislili njegov politički tempo teško je izdržati. Neprestano je na putovanjima, nezdravo se hrani, konstatno je nenaspavan, u svakom trenu mora biti spreman za neugodna novinarska pitanja, rješavati kojekakve krize s kojima možda ni nema doticaja. To su situacije u kojima čovjek naprosto izgara”, smatra naš sugovornik blizak premijeru te dodaje da politika posebice ona izvršna nije nimalo lagodan posao.

”Zastupnik si možda može priuštiti da ne dođe na posao, ali Plenković o tome može samo sanjati. Pa on otkako je premijer nije imao ni jedan pristojan odmor s obitelji, to je i njima vjerojatno zamorno”, kaže naš sugovornik koji dodaje da zbog toga doista postoji mogućnost da Plenković nakon parlamentarnih izbora koji bi se mogli održati početkom naredne godine napusti hrvatsku politiku i ode u Bruxelles.

No, i njegov odlazak u Bruxelles ovisi o tome koja će mu se pozicija ponuditi, a to pak ovisi o rezultatu njegovih Pučana na lipanjskim europskim izborima, nakon kojih bi se tek početkom rujna trebale dijeliti fotelje i funkcije u Europskom parlamentu. ”To bi mogao biti jedan od Plenkovićevih motiva za te ranije izbore na proljeće, on bi do europskih izbora time mogao znati na čemu je ovdje u Hrvatskoj. U svakom scenariju njemu treba pobjeda i na parlamentarnim, i na europskim izborima”, govori naš sugovornik te napominje da bi premijeru Plenkoviću motiv za odlazak ako ništa drugo mogao biti i novac jer je Plenković najmanje plaćen europski vladar. Veću plaću od njegove imaju i bugarski i rumunjski čelnici.

Očekuje poziciju predsjednika Komisije

”Plenković kada je Bruxelles u pitanju ne može ići na nižu razinu od one na kojoj je bio u EP-u. njega bi primjerice zadovoljila pozicija predsjednika Europske komisije, a na toj bi poziciji zarađivao 20 tisuća eura, i to je samo osnovna plaća, ali i pozicija na kojoj je apsolutno sve plaćeno. Ukoliko Ursula von der Leyen uspije otići na poziciju glavne tajnice NATO-a Plenković bi mogao pristati preuzeti njenu poziciju. Tko bi uopće to i odbio?

On sada kao premijer prolazi kroz možda i veći pritisak, a plaća mu je 3.195 eura”, kaže naš sugovornik koji dodaje da zastupnici u Europskom parlamentu zarađuju više od 10 tisuća eura. Prva Plenkovićeva europska susjeda, talijanska premijerka Georgija Meloni mjesečno zarađuje više od šest i pol tisuća eura baš kao i mađarski premijer Viktor Orban. Manje od Plenkovića zarađuje pak njegova srpska kolegica Ana Brnabić s mjesečnom plaćom nešto većom od tisuću eura.

”Plenković uživa veliki ugled unutar europske obitelji, ni izbliza nije cijenjen u hrvatskoj kao u europskoj politici. Uspio je uvesti nas u Schengen, uveo je euro, a to se u europskim krugovima percipira kao njegovi veliki uspjesi. Njih ne zanimaju previše ove naše unutarnje krize niti one Plenkoviću predstavljaju prepreku za karijeru u Bruxellesu”, smatra naš sugovornik koji kaže da europski vođe u Plenkoviću vide obrazovanog europejca, sa radnim stažem u Bruxellesu koji je ujedno markantan tip i sjajan govornik kojega se u više navrata i spominjalo u kontekstu preuzimanja neke od vodećih europskih pozicija.









Nedavno je Plenković spominjan i kao kandidat za glavnog tajnika NATO-a, a i ugledni strani mediji spominjali su njegov europski uzlet dok je on svo to vrijeme ponavljao kako je fokusiran isključivo na hrvatsku politiku.

U hrvatskoj politici Plenković ako je vjerovati anketama za sada niti nema ozbiljnog konkurenta pa bi shodno tome njegov HDZ trebao izboriti relativnu pobjedu nakon koje će doista biti jasniji smjer u kojem će Plenković nastaviti svoju karijeru. Oni koji Plenkovića poznaju smatraju da su s njime sve opcije otvorene, a samim time moguća su i iznenađenja pa i ono da se doista pozicionira kao prvi čovjek Europske komisije s plaćom od 20 tisuća eura.