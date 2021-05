PJEVANJE USTAŠKIH PJESAMA, DIZANJE DESNICE I PRIREZI: ‘Je li odvoz kanti za smeće bitniji od ideologije koja je na vlasti u državi?’ Ovo su odgovori na pitanja iz kampanje!

Autor: Daniel Radman

Došli smo do posljednjeg dana kampanje. Još samo danas kandidati imaju prilike privući potencijalne birače da iziđu na izbore i zaokruže redni broj ispred njihovog imena.

Dakle, vrijeme je za podvlačenje crte, što je tko uspio napraviti u ovom razdoblju. Također, legitimno je postaviti pitanje je li bilo prljave kampanje, udaraca ispod pojasa pa i ona jesu li se na lokalnim izborima postavljala ideološka ili ‘komunalna’ pitanja.

Za analizu smo zamolili našu stručnjakinja za odnose s javnostima Ankicu Mamić koja je prokomentirala dosadašnji tijek kampanje.

Prljava kampanja

Stvorio se dojam da se na prethodnim izborima više “tuklo” ispod pojasa, no i sada smo imali nekakvog izvlačenje prljavog rublja. Primjerice, Ivici Puljaku su izvukli pjevanje ustaških pjesama, Mostovom kandidatu za člana vijeća gradske četvti Stenjevac uzdignutu “desnicu”…

“Ne bih rekla da je bilo pretjeranih prljavština, u svakoj kampanji postoje podmetanja, izmišljanja, u svakoj demokraciji je to potpuno normalno. Ne bih rekla da je to kod gospodina Puljka ‘prljavost’. Prljavština je kad se ide na osobnu razinu, kad se čovjeka difamira. Ovo je naprosto negativna kampanja koja je legitiman i sastavni dio svake kampanje. Dakle, gospodin Puljak je ‘uhvaćen’, odnosno puštena je snimka koja je u potpunosti suprotnosti s njegovom javnom personom kao nekoga tko se predstavlja kao liberalan političar. Kažem, to ne čudi jer se prema svakom kandidatu se ide negativno od njemu najjačih i najbližih političkih protivnika”, kaže Mamić.

Ideološka pitanja

Iako su lokalni izbori, nismo (posve) pobjegli od ideoloških pitanja. S druge strane, ima i onih koji prigovaraju da su programi svima slični pa da se oko toga nije imalo previše smisla polemizirati.

“Kad pratite sučeljavanja i medijsko praćenje kampanje sve se svodi na komunalne poslove. U kampanji su pitanja želite li ovdje cestu, hoćemo li asfaltirati ovo ili ono, hoćemo li graditi školu, vrtić… Ali, kad pogledate veće gradove i kako građani odlučuju, dojam je da su još uvijek važnija ideološka pozicioniranja. Ne i pitanja, nešto malo ih je bilo poput onog Mostovog kandidata u Zagrebu o abortusu koje je postavaljeno i prije službene kampanje. Pitanja su se ipak svela na komunalne teme i bojim se da će zbog tog izlaznost biti niska. Ne možete birače emotivno pridobiti na tome treba li napraviti cestu ili školu.

Opet, dosta pitanja koja su dio lokalnih politika, od prireza i svega što gradanima život znači, ostala su neotvorena. Malo je političkih opcija otvorilo te teme, recimo kandidat Fokusa u Zagrebu, no koliko sam pratila u Splitu i Rijeci uopće nije bilo govora o tome.”









Hoće li korona donijeti prevagu?

Hoće li korona utjecati na izlaznost. Brojke padaju, ali se i na parlamentarnim izborima pokazalo da ljudi za vrijeme epidemije ne hrle na birališta.

“Ne bih rekla da će izlaznost biti toliko vezana uz koronu, koliko uz interes Hrvata za lokalne izbore. Mi uvijek imamo najveću izlaznost na predsjedničkim izborima, a najmanju na lokalnim iako je, zapravo, za svakodnevni žviot građana daleko važnije tko će biti na lokalnoj vlasti nego tko će biti predsjednik.

“Tu se možemo referirati na ono kako se kampanje vode. Lokalne teme ljudima ne dižu motivaciju, što je meni, iskreno, neobično. Osobno, važnije mi je jesu li kante za smeće ispred moje kuće odvezene na vrijeme i je li cesta čista nego koja ideologija je na vlasti u državi. Ali, očito da smo mi ljudi iracionalna bića i da nas motiviraju stvari koji su ‘prizemno’ važne.”

Neki izbori su već odlučeni…

U gotovo deset posto općina općina (uz poneki grad) samo jedan je izborni kandidat. Koliko je to porazno za demokratski proces?









“U nekim sredinama izbori su odlučeni i tamo gdje imate barem dva kandidata. Znamo da će IDS dobiti Istru, Reformisti Varaždin, Posavec Međimurje, da će HDZ imati izazov u možda tri županije… Suštinski, kampanja nije nikog ‘prevela’ s jedne na drugu stranu, dijelom zato što je bila neinventivna i nezanimljiva, svi su ostali čvrsto u svojim ideološkim blokovima i svjetonazorskim izborima.”