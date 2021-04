Pitali ste se što radi Inicijativa #SPASIME i čemu Veljača kod Aladrovića? Ovo će vas šokirati!

Autor: Tea Šojat

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović dan je proveo u sastancima u Ministarstvu rada. Redom su dolazili predsjednik Komore socijalnih radnika Antun Ilijaš i predsjednica Hrvatske psihološke komore Andrea Bogdan, potom predstavnice Inicijative #SPASIME, i u konačnici predstavnici Forma za kvalitetno udomiteljstvo djece. Povod sastancima bila je smrt dvogodišnje djevojčice iz Nove Gradiške za koju se danas može bez imalo ustručavanja reći da je bila ne samo žrtvom napada biološke majke, već žrtva kompletnog sustava koje ju nije zaštitilo.

No, silovitu lavinu kritike podigao je sastanak s predstavnicama Inicijative #SPASIME, zbog čega su mnogi stali prozivati ministra Aladrovića, pa i zazivati njegovu ostavku. Pritom je i medijski prostor, ali i društvene mreže, bio ispunjen nevjerojatnom salvom mržnje upućenom Jeleni Veljači iz Inicijative #SPASIME. Mnogi su ju prozvali kako ona nema što raditi kod ministra, kako nije kompetentna, a prozvanima su se osjetili i socijalni radnici.

Nakon što je prošao sastanak razgovarali smo s članicama Inicijative #SPASIME Jelenom Veljačom, i pravnicom Inicijative Unom Zečević Šeparović, koje su vrlo opširno iznijele dojmove sa sastanka, ali i detaljno progovorile o onome što sama Inicijativa #SPASIME radi, o postignućima ovog sastanka, ali i same Inicijative unazad dvije godine, a najavile su i planove koje imaju u budućnosti.

“Tražimo osobnu odgovornost”

“Iskreno dobila sam dojam da je ministar Aladrović doista odlučan oko tog “akcijskog plana”, kako ga je sam nazvao, za rekonstrukciju i poboljšanje sustava. Isto tako sam dobila dojam da je veliki problem u hermetičnosti tog istog sustava s naglaskom na djelatnice i djelatnike Centara za socijalnu skrb. Njemu je bilo izuzetno važno da pokušamo pronaći neki civilizirani, mirni jezik u ovoj cjelokupnoj atmosferi koja se stvorila nakon što je djevojčica preminula i apsolutno se mogu složiti s tim da sada, u ovom trenutku, valja smiriti strasti u smislu načina govora.

To s druge strane ne znači da Inicijativa #SPASIME odustaje od toga da tražimo osobnu odgovornost za propuste koji su se dogodili u konkretnom slučaju. Tražili smo naravno, da se pročešljaju slučajevi u kojima je procijenjen visoki ili umjeren rizik za povratak djece u obitelji, slučajevi u obitelji u kojima postoji obiteljska anamneza. To će raditi ravnatelji Centara za socijalnu skrb. Isto tako detalje tog plana ministar bi trebao iznijeti već sljedeći tjedan, ali mogu reći da je to otprilike ono što su najavile gospođa Barelić iz ministarstva, ali i naša pravnica Una Zečević Šeparović. Radi se o jednoj posebnoj izmjeni Kaznenog zakona o kojemu je govorila i Unina kolegica iz ministarstva pravosuđa gospođa Vedrana Šimundža-Nikolić, koja je rekla da će detaljnije i točnije opisati taj dio Kaznenog zakona gdje će službene osobe morati odgovarati za činjenje, odnosno nečinjenje, što će dati mogućnost da se službene osobe onda i kazne, a tu je još i niz međuresornih ali i strukturalnih promjena koje su se djelomično najavile”, pojasnila nam je gospođa Veljača same dojmove i temu razgovora današnjeg sastanka.









O očevidniku obiteljskih nasilnika

“To je otprilike ono što smo mi zahtijevale u našem statusu. On naravno nećemo biti javan, to nikad nismo tražile, ali će biti dostupan svim centrima za socijalnu skrb. Ja moram iskreno reći da je meni nevjerojatno kao osobi koja je samo laik, građanka, da oni ne znaju tko je osuđeni ili prijavljeni obiteljski nasilnik, ali evo, ovim načinom ćemo skratiti taj put.

Izrečena je i posebna preporuka ministarstva, koja je išla prema centrima za socijalnu skrb, o postupanju u slučaju obiteljskog nasilja, kojoj je u cilju da se, među ostalim, posebno obrati pažnja na slučajeve kad je u pitanju sud oko roditeljske skrbi, a u slučaju obiteljskog nasilja, jer se znalo u praksi događati, a mi to u praksi imamo kao jako čestu pritužbu korisnica centra, da se izjednačavaju roditeljska prava nasilnika i žrtve. To je ono što smo tražili da ministarstvo šalje preporuku u centre. Ipak je preporuka ministarstva preporuka koja se mora poštovati”, pojašnjava nam Veljača koja ističe kako su na sastanku prošlo sva polja od legislative, preko preporuke ministarstva centrima, do zahtijeva da se “pročešljaju” apsolutno svi centri koji će u fokus staviti dijete.

“Nisu svi slučajevi ovakvi – gdje se dijete apsolutno suludom, bizarnom i sigurno pogrešnom odlukom vratilo u biološku obitelj, a to uopće nije obitelj koje je dijete poznavalo. Ja sam postavila i pitanje je li djetetu uopće pružena psihološka i emotivna pomoć”, pojasnila je Veljača koja je ponovno naglasila konstruktivnost današnjeg susreta s ministrom Aladrovićem, ali se i dotakla samog Centra socijalne skrbi i Komore.









“Stekla sam dojam da apsolutno svi akteri današnjeg sastanka u svakom slučaju osuđuju ono što se dogodilo i smatraju da je odluka o vraćanju tog djeteta u biološku obitelj pogrešna. Nisam stekla dojam da je itko danas pokušao apologetski se prema tome postaviti”, pojašnjava, no vraća se ponovno na sustav centara socijalne skrbi u kojemu vidi najveći problem, a koji se dodaje očitovao i u načinu obraćanja javnosti, no ipak, nada se dijalogu i zajedničkom djelovanju kako bi se Centar socijalne skrbi poboljšao.

Inicijativa #SPASIME želi dijalog sa sustavom centra socijalne skrbi

“Dali su stotinu izjava koje su se sve fokusirale na to kako se ja izražavam na svom Facebook profilu, a ne na suštinu njihove problematike. Oni su dosta hermetični i oni zapravo teško mogu prihvatiti bilo kakvu vrstu evaluacije svog rada, bilo kakvu vrstu kritike, bilo kakvu vrstu odgovornosti i tu mislim da oni moraju doživjeti neku vrstu promjene, revolucije, jer inače se nikad neće vratiti povjerenje građana u centre. Sad se ministarstvo mora potruditi da svi budu sudionikom tog dijaloga vezano za akcijski plan koji smo dogovorili. Hoće li se oni odazvati tome, hoće li im biti ok da smo mi uključene kao Inicijativa, ja se iskreno nadam da hoće!”, zaključuje Veljača.

Iako je i sama napadnuta zbog načina na koji se izražavala i na društvenim mrežama, Veljača se najprije nakon današnjeg sastanka javno ispričala, te ponovno istaknula kako svi trebamo “smiriti strasti” i fokusirati se na rješavanje gorućeg problema.

“Moja dužnost kao javne osobe je da ne koristim ostrašćeni govor u javnom prostoru i ja sam se danas ispričala zbog govora. Ono što je suština je ne stavljati fokus, ni medijski, na to kako je netko izražavao svoju frustraciju. U ovom trenutku linč i ne daj bože nešto gore, nikom ne treba niti to želi. Mi moramo staviti fokus na to da prepoznamo problem i da svi zajedno radimo na njemu”, govori Veljača, te ponovno ističe: “Najveći od svih problema je problem zatvorenosti sustava, njegove hermetičnosti. To je najgora stvar trenutno koju se mora razbiti, a ja govor mržnje u javnom prostoru osuđujem, to je jasno”.









Potrebno je riješiti se onih koji nekvalitetno obavljaju svoj posao i ponuditi zajedničku suradnju

U konačnici, došlo smo do zaključka koji se nameće u svakoj branši, a to je da postoje oni koji savjesno obavljaju svoj posao i oni zbog koji cijeli sustav i svi koji su u njemu dobivaju loš nazivnik, a rješenje za to postoji.

“Mislim da je jako važno da smo pokazali dobru volju, jer nikom nije u cilju dodatni fight, nego zajednički rad na poboljšanju. Važno je da im ponudimo zajedničku suradnju. Opet je na njima, hoće li ili neće raditi kvalitetni ljudi koji će lakše doći do izražaja i neće spadati pod zajednički nazivnik lošega, ukoliko se i oni riješe nekoga tko nekvalitetno obavlja svoj posao”, zaključuje Veljača, te dodaje ono što se premalo naglašava: “Ključna je rana prevencija”

No, iako su predstavnice Inicijative #SPASIME predstavile svoja nastojanja javnosti, kao da do nje ipak nije došao značaj onoga što je ostvareno, stoga smo detalje dobili od pravnice Inicijative Une Zečević Šeparović.

Što je točno očevidnik kojeg spominju i kome će biti namijenjen?

Naime, iako bi očekivali da centar socijalne skrbi, sud i policija imaju takoreći zajedničku komunikaciju, bar kad je u pitanju razmjena važnih podataka, pokazalo se da tome tako nije, a upravo će to spomenuti očevidnik promijeniti i time uvelike promijeniti način na koji se provode sudske parnice, ali ono najbitnije, olakšati djeci kako bi sud donio ispravnu odluku u što kraćem vremenskom periodu.

“To će biti očevidnik počinitelja prekršaja i kaznenih djela nasilja u obitelji, znači u njemu će biti evidentirani i prekršaji i kaznena djela i bit će registrirani u očevidniku od početka do kraja postupka. Dakle, ne samo da će se u njemu nalaziti pravomoćno osuđeni nego i oni protiv kojih je pokrenut kazneni, odnosno prekršajni postupak. Služiti će kao vid međusektorske suradnje.

Centri vrlo često ne znaju da je policija pokrenula postupak, pa će očevidnik biti na pomoć radnicima socijalne skrbi ali i sudu pred kojim teče parnički postupak za osobne susrete itd. Mi često kao odvjetnici imamo problem, ako stranke u postupku ne ukažu na postojanje kaznenog ili prekršajnog postupka, jer sud za to niti ne zna, a vrlo često to neće uvesti u priču centar nego stranke. Pomoću očevidnika sud će imati uvid u taj registar i moći će provjeriti stranku koja se nalazi u postupku, što je posebno bitno kod dodjele ili skrbništva nad djetetom ili kod određivanja osobnih susreta. Sam očevidnik trebalo bi voditi Ministarstvo pravosuđa. To će biti uspostavljeno u najkraćem mogućem roku prema njihovom pravilniku o sudskim poslovnicima i pravilnikom koje donosi ministar pravosuđa. Tu će se registrirati takvi počinitelji.

Tu je jedna zanimljivost – neće biti registrirani samo pravomoćno osuđeni, a sam očevidnik više će biti na korist tijelima u postupku tako da su svi upoznati s cjelokupnom situacijom a ne da postoji “propuh” između policije i centra, da recimo centar ne zna za postupanje policije, ali i sudu u postupcima koji nisu ti postupci, znači parnični postupci, jer vi vrlo često kad imate kaznene i prekršaje postupke za nasilje i usporedno i parnični, jer se recimo usporedno druga strana odluči i razvesti upravo zbog nekog kaznenog ili prekršajnog postupka.

Skraćivanje postupka sudskog procesa

Sud ne zna dok im mi odvjetnici ne dostavimo presudu da postoji još neki postupak. Ali danas ja ni nemam što dostaviti ako nemam presudu. Stoga će odvjetnicima ovo izrazito koristiti u predmetu. Meni će kao odvjetnici to uvelike olakšati postupak, jer ću kao dokaz moći navesti uvid u očevidnik i on će biti ažuriran, te će se točno znati u kojoj je fazi postupak”, pojašnjava nam odvjetnica volonterka Inicijative #SPASIME Una Zečević Šeparović.

” Trenutno je situacija takva da za nekakav uvid u spis na parničnom postupku sud mora slati zamolbu kaznenom ili prekršajnom sudu da mu dostave taj spis, onda se taj kazneni postupak ne može prekinuti, i sve to onda užasno dugo traje. Ovako će očevidnik biti registriran od strane pravosuđa, izlist tog očevidnika će biti isprava, dokaz. Ja ću se na isti moći pozvati kao dokaz, dok će suci u parničnim postupcima vrlo brzo dobiti uvid u to što se događa u drugim postupcima”, pojašnjava nam ova odvjetnica kako to izgleda u praksi.

Neovisan nadzor nad radom centara za socijalnu skrb

Odvjetnica Zečević Šeparović nam pojašnjava i kako će Inicijativa nastaviti raditi na zahtjevima koji su kao Inicijativa podneseni još od prosvjeda 2019. godine., što dodatno pojašnjava kako su članice ove Inicijative godinama upoznate s problematikom rada centara socijalne skrbi.

“Dio je usvojen, a dio otklonjen. Ti otklonjeni zahtjevi kao što su uspostava obiteljskog sustava i neovisno tijelo za nadzor, to se odgađa sada. To neovisno tijelo za nadzor, odnosno Povjerenstvo koje će se osnovati pri Zakonu o socijalnoj skrbi, će vršiti neovisan nadzor nad radom centara za socijalnu skrb”, pojašnjava Zečević Šeparović.

Najviše koristi od nadzora imat će korisnici

“Kad centar donese nekakvu odluku, stranka koja je korisnik centra ona se danas može žaliti ravnatelju tog centra, a ako on donese negativnu odluku, može se žaliti ministarstvu i tu je kraj. Ako ministarstvo kaže “ne sve je super”, stranka nema zapravo ništa. Znači o vlastitom postupanju odlučuje to isto tijelo na koje se ti žališ i zato će se sad osnovati povjerenstvo koje će se sastojati od neovisnih stručnjaka koji se bave tim područjem, a koje će onda imati ovlast po pritužbi korisnika dobiti na uvid cijeli predmet i donijeti vlastitu odluku o tom predmetu i onda će ta odluka, ako je ona suprotna od odluke ministarstva natjerati ministarstvo da uzme u obzir tu odluku i revidira svoju odluku. To je neovisan nadzor centara za socijalnu skrb u ovom dijelu koji se odnosi na pritužbe korisnika”, pojašnjava nam odvjetnica, koja dodaje kako će ovo tijelo biti uvršteno posljednjom izmjenom Zakona o socijalnoj skrbi. “Vjerujem da će to ići jako brz, nažalost nakon ovoga slučaja u Novoj Gradišci, najkasnije do 01.01.2022.”

Provođenje Istanbulske konvencije i Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji

Ističe kako nakon zahtijeva prema Ministarstvu pravosuđa da se uvede zasebno kazneno djelo za povredu službene dužnosti, Inicijativa nastavlja raditi na osnaživanju Centara u smisli provođenja Istanbulske konvencije i Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji.

“Sudovi se odnose prema žrtvama obiteljskog nasilja na način koji nema razinu odnošenja koju mora imati, a koje je propisano Istanbulskom konvencijom i tim Protokolom o postušanju u slučaju nasilja u obitelji, tako da je sad ministarstvo poslalo uputu ravnateljima Centara da se moraju u tim postupanjima držati određenih smjernica, da interes djeteta mora biti prvi”, govori nam Zečević Šeparović te dodaje: “Pazi se na prava roditelja, a ne pazi se na prava djece što je i prema Konvenciji o zaštiti prava djeteta primarno”

“Ono što uviđam u svojoj praksi i ono što dobijemo u grupu Spasime, kad vidimo što je problem mi to nastojimo predočiti ministarstvu i raditi na tome da se to poboljša. Sad su ti zahtjevi još iz ožujka 2019. godine konačno došli na red”, govori nam o radu Inicijative ova odvjetnica.

Obje članice Inicijative #SPASIME žalosti što ih mnogi prozivaju, iako zapravo mnogi niti ne znaju što su kroz istu postigle u svega dvije godine djelovanja. Odvjetnica Inicijative dodaje kako sve rade na volonterskoj bazi, bez ikakvih proračunskih sredstava, pa čak i bez ikakvog prostora, odvajajući iz vlastitih sredstava, te uzimajući od vlastitog slobodnog i poslovnog vremena.

I doista efekt ove Inicijative, koliko god to netko htio priznati ili ne, je ogroman. Možda je neobično što “neka glumica” nije iskoristila svoju vidljivost kako bi promovirala samu sebe, već se borila za prava sve djece, zlostavljanih,… no upravo zato je pametnije vidjeti što netko radi i informirati se, prije nego i pomislimo na kritiku, jer samo kritizirajući postajemo upravo oni nasilnici protiv kojih se svi tolikom silom pokušavamo boriti.