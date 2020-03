PITALI SMO SHOPPING CENTRE HOĆE LI SE ZATVORITI ZBOG KORONE! Pročitajte što poručuju

Trgovački centri i trgovački lanci mjesta su gdje se okuplja vojska ljudi, a budući da se javnosti uslijed pandemije koronavirusa šalju upozorenja o izbjegavanju masovnih okupljanja, upitali smo hrvatske trgovačke centre što smjeraju i poduzimaju po tome pitanju.

”Obavještavamo Vas da smo u stalnom kontaktu sa svim nadležnim institucijama te da slijedimo sve dobivene upute a kako bismo osigurali maksimalnu razinu razinu održavanja, higijene i čistoće cjelokupnog prostora trgovačkih centara i retail parkova Supernova Grupe”, odgovaraju na naš upit iz ovog trgovačkog centra te napominju kako su se pobrinuli za sve preventivne mjere za zaštitu zaposlenika i posjetitelja.

”Pojačali smo mjere dezinfekcije te sve naše službe za održavanje, više puta dnevno, uz korištenje profesionalnih sredstava za čišćenje, intezivno dezinficiraju prostor od bakterija i virusa a kako bi naši djelatnici i posjetitelji bili maksimalno zaštićeni. Svim posjetiteljima omogućeno je korištenje sredstva za dezinfekciju ruku koji su postavljeni na ulazima u trgovačke centre te su postavljeni i Naputci za pranje ruku u našim sanitarnim čvorovima”, poručuju nadalje iz Supernove te dodaju: ”Svi naši centri će do daljnjeg biti otvoreni u punom radnom vremenu, a ukoliko dobijemo naputak o promjeni od strane nadležnih institucija, postupiti ćemo prema njoj. Svakako ćemo o svim promjenama pravovremneo obaviještavati javnost na svim našim kanalima komunikacije”. Svim posjetiteljima, ali i zaposlenicima poručuju kako će nastaviti pratiti razvoj situacije s koronavirusom.

Odgovore smo od slanja upita zaprimili i osječke Portanove, iz koje pak kažu:

”Uvažavajući epidemiološku situaciju u Hrvatskoj i okruženju te upute nadležnih tijela donijeli smo odluku da sva događanja u organizaciji našeg centra odgodimo do daljnjega. Iako vezano uz rad shopping centara u Hrvatskoj za sada nema nikakvih ograničenja niti posebnih preporuka (osim preporuka za Istarsku županiju), i nema slučajeva zaraze u Osijeku, odlučili smo se pridržavati preporuke da se ne održavaju događaji sa više od 100 sudionika. Planiramo raditi redovno dok god za to postoje uvjeti odnosno dok god ne dođu drugačije odluke nadležnih tijela, a do tada odgovorno podržati svaku aktivnost za zaustavljanje mogućnosti nastanka i širenje zaraze.

Povećali smo učestalost čišćenja općenito, a posebno učestalost čišćenja rukohvata, liftova, pokretnih stepenica i toaleta, a posjetiteljima i zaposlenicima savjetujemo da se pridržavaju uputa Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.”

I iz Avenue Malla šalju sličnu poruku.

”Avenue Mall poduzima preventivne mjere pojačanim čišćenjem i dezinficiranjem svih zajedničkih prostora gdje se kreću posjetitelji, a isti se odnose na ulaze/izlaze, hodnike, eskalatore, liftove i sanitarne čvorove. Uz navedeno, dodatno je pojačana i kontrola službi koje omogućavaju da se ostvari gore navedeno. Što se tiče zatvaranja Avenue Malla, samu odluku donijeti ćemo sukladno nalogu Vlade Republike Hrvatske kao i Kriznog stožera Ministarstva zdravstva. Naš jedini savjet je da se slijede preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kao i svih ostalih nadležnih tijela za postupanje u situaciji s Koronavirusom”, kazuju iz ovog centra.

Pevex implementirao posebne mjere

Preporuke svojim kupcima i zaposlenicima šalju i iz Pevexa.

”Obavještavamo Vas o pojačanim mjerama zaštite koje provodimo u našim centrima s ciljem smanjenja rizika od širenja COVID 19 corona virusa. Na svim našim lokacijama implementiraju se sljedeće mjere zaštite: otvaranje svih blagajni kako bi se što više smanjilo čekanje u redovima, regulirajnje razmaka na blagajni na svakih 1 m pomoću ljepljivih traka na podovima, izbjegavanje sastanaka i okupljanja odnosno grupiranja bilo koje vrste, držanje razmaka od 2 m u odnosu na kupce i ostale kolege, pojačana higijena ruku (pranje ruku češće i temeljitije), postavljanje dezinfekcijskih sredstava na info pultove, blagajne, garderobe, toalete i glavne ulaze, korištenje jednokratnih rukavica na blagajnama te planiranje smjena na način da se djelatnici što manje miješaju, odnosno da svi djelatnici koji su u istoj smjeni tako kontinuirano i ostanu.

Uz sve navedeno kontinuirano pratimo razvoj situacije, te prilagođavamo aktivnosti i planove prema uputama nadležnih institucija.”

”Pomno pratimo sve upute i preporuke koje dolaze iz mjerodavnih tijela vezano uz situaciju s COVID 19 i postupamo prema njima. U Arena Centru s prevencijom se krenulo i prije no što je u Hrvatskoj potvrđen prvi slučaj koronavirusa jer sigurnost naših kupaca i zaposlenika trgovina stavljamo na prvo mjesto te smo poduzeli brojne preventivne mjere. Nekoliko primjera: u centru su postavljena sredstva za dezinfekciju ruku i to na ulazima u centar, u sanitarnim čvorovima, pored liftova i pokretnih stepenica te u područjima restorana i kafića; povećana je učestalost dnevne uporabe dezinfekcijskih sredstava u čitavom centru, a posebno dezinfekcija prostora s visokim protokom ljudi kao što su sanitarni čvorovi, rukohvati, pokretne stepenice, prostori za odmor, dizala, kao i restorani te kafići. U toaletima za posjetitelje koriste se sapuni za pranje ruku s jačim definicijskim svojstvima. Centar se svakodnevno provjetrava, a svi filteri klimatizacijskog sustava u postupku su zamijene.

Također, postavljene su preventivne i informativne poruke na digitalnim ekranima u centru te u toaletima, kako bi se podigla svijest posjetitelja o načinima prevencije zaraze”, kažu pak iz Arena centra te dodaju: ”Što se tiče organizacije događanja, slijedili smo preporuke vlasti i odgodili sva glavna događanja koja su bila zakazana do kraja ožujka. Nastavit ćemo pažljivo pratiti situaciju i djelovati sukladno preporukama mjerodavnih tijela”.

Savjete imaju i za svoje kupce, ali i za posjetitelje:

”Svima savjetujemo prije svega da se pridržavaju dobrih zdravstvenih navika kao što su pokrivanje usta i nosa pri kašljanju i kihanju i često pranje ruku sapunom i vodom, neka prate sve upute koje dolaze iz mjerodavnih tijela i odgovorno postupaju prema njima”.

Westgate zatvara dječju igraonicu

Preventivne mjere sigurnosti poduzeo je i Westgate Shopping City.

Trgovački centar Westgate Shopping City i dječja igraonica Family Park, zbog brige o sigurnosti najmlađih, donijeli su odluku o privremenom prestanku rada dječje igraonice i otkazivanju svih organiziranih događanja u igraonici. Dječja igraonica Family Park je najveća igraonica u Hrvatskoj s kapacitetom većim od 1000 djece te smatramo da je naša obveza postupati odgovorno i staviti poseban naglasak na brigu o djeci i njihovoj dobrobiti”, kazali su pa nadodali: “Westgate posvećuje iznimnu pozornost i brigu o higijeni te se Centar više puta na dan dezinficira, a dodirne površine poput rukohvata, kvaka i sl. te sanitarni prostori se dezinficiraju svaka dva sata. Ujedno, vršimo i stalnu izmjenu i pročišćavanje zraka te su na više mjesta u Centru postavljena sredstva za suhu dezinfekciju ruku koje kupci mogu koristiti. Ipak, unatoč visokih higijenskim standardima, sukladno preporukama stožera Civilne zaštite, od subote 14. ožujka igraonica Family Park neće raditi.”