Pitali smo Pašalića je li točno da s katoličkim udrugama ruši Plenkovića: Njegov odgovor mogao bi vas zaintrigirati

Autor: Iva Međugorac

Ne želim komentirati tračeve, tim riječima poprilično ljubazno, ali i šturo odgovara na naše pitanje doktor Ivić Pašalić komentirajući pri tome napise tjednika Nacional u kojem tvrde kako ovaj bivši političar financijski podupire mrežu konzervativnih katoličkih udruga kako bi HDZ presložio protiv Plenkovića. Na naše konkretno pitanje da li sudjeluje u akciji rušenja premijera Plenkovića Pašalić pak ostaje ustrajan u tezi da ne kani komentirati takve teze, no ne precizira da takve teze ne bi bile istinite.

Pašalić tvrdi da ga ne zanima politika

”Politika me ne zanima, ja sam u potpuno drugom filmu. Nemojte mi zamjeriti, ali ja ne želim komentirati glasine i nagađanja, a vjera je potpuno druga tema i privatna stvar”, komentira nadalje Pašalić ne odbacujući teze o tome da on doista jest jedan od podupiratelja Zaklade Rhema, no naglašava da je sve vezano uz projekte te Zaklade javno dostupno, a to nema ili prema njegovim riječima barem ne bi trebalo imati nikakve veze s politikom, iako se u spomenutom mediju tvrdi kako se baš preko te Zaklade gradi hobotnica laičkih katoličkih udruga s kojima bi se HDZ pokušao vratiti desnoj struji.

Kada je o Pašaliću riječ stajališta o njemu unutar HDZ-a su podijeljena i dok jedni tvrde da je on u sasvim korektnim odnosima s premijerom Plenkovićem te da nema nikakvog interesa za njegovo rušenje, drugi ga dovode u vezu s predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem te tvrde da bi on doista mogao biti Jandrokovićev podupiratelj u kampanji za premijera, u slučaju da Jandroković odluči ugrožavati poziciju premijera Plenkovića, što naravno valja uzeti s rezervom. Neki tvrde kako Pašalić zaista je podupiratelj i operativni vodič desnog krila vladajuće stranke, a dio HDZ-ovaca podsjeća kako je Pašalić pomagao Jandrokoviću i na prošlim parlamentarnim izborima kada je on u drugoj izbornoj jedinici odmjeravao snage sa Miroslavom Škorom i Ninom Raspudićem pri čemu je Jandroković iz te borbe izašao kao pobjednik. Inače se Pašalića svako malo spominje u javnom prostoru te se tvrdi kako se on vraća u politiku, no to se do danas nije dogodilo.





Uspješno pliva poduzetničkim vodama

Umjesto toga Pašalić predsjeda HUP-ovom Udrugom drvne i papirne industrije te nastoji graditi svoj brend namještaja Milla&Milli, a kada je politika u pitanju kontaktira tek s pokojim HDZ-ovcem te još uvijek njeguje bliske odnose s bivšim premijerom Tihomirom Oreškovićem. Pašalić je navodno poslovanje svoje tvrtke usmjerio na inozemstvo pa tamo izvozi i prodaje svoj luksuzni dizajnerski i nagrađivani namještaj u čijoj izradi sudjeluje sa suprugom Kesnijom, a u biznisu je i njegov sin Domagoj. Svojedobno je u jednom intervjuu Ivić Pašalić otkrio kako svakodnevno čita Bibliju, vjeruje u zagrobni život te se nada čistilištu, a sebe ujedno naziva kreacionistom koji ne podržava teoriju evolucije.

U jednoj ispovijesti također je priznao kako je duhovno obraćenje doživio 2006. godine, kada je na njegovu obiteljsku kuću bačena bomba. I tada je Pašalić bio uvjeren kako iza toga stoji bivši predsjednik Stjepan Mesić kojega je javno prozivao zbog suradnje s Ivom Sanaderom. Kada se pak govori o Zakladi Rhema ona je ranijih godina u medijskom prostoru spominjana kao pokrovitelj udruga Grozd, U ime obitelji i Vigilare, no unazad par godina promijenili su politiku i odlučili financirati molitvene ili karizmatske zajednice, udruge i portale koji se bave isključivo promicanjem duhovnosti, ali ne i političkim aktivizmom što se u pojedinim krugovima pripisivalo Pašalićevom zbližavanju s premijerom Plenkovićem, no Pašalić se ni na tu temu nije javno oglašavao ostajući pri svojem da politiku ne želi komentirati, a ako je suditi po ovoj odluci o financiranju u njoj ne želi ni sudjelovati, barem ne izravno.

Tko stoji iza Zaklade Rhema?

Osim Pašalića iza Zaklade Rhema stoje i uspješni poduzetnici poput primjerice Ivana Topčića, a zaštitna lica Zaklade su uz ostalo i pater Ike Mandurić te don Damir Stojić. Zaklada je osnovana u studenom 2014-te godine, a njena ravnateljica je Mirjana Topčić, dok su u njoj osim njezina supruga Ivana Topčića aktivni i Pašalićeva supruga Ksenija te Feđa Aaron Bučić. Supružnici Topčić vlasnici su tvrtke Tim kabel jednog od najvećih proizvođača u regiji, a tvrtka godinama uspješno i stabilno posluje. Nikada Topčići nisu krili da im je i privatno, i u poslu važna vjera, a kako su svojedobno izjavljivali njihovi napori i jesu usmjereni prema potrebama društvene zajednice.

"Obitelj je osnova društva, stoga našu društvenu odgovornost izražavamo prvenstveno kroz brigu za obitelji zaposlenika. Uključeni smo u humanitarne akcije šire zajednice te se trudimo očuvati okoliš", stoji na stranicama njihove tvrtke tvrtke. Topčić je ujedno i suvlasnik te predsjednik NO u tvrtki Mundus Viridis iza koje stoji Pašalić i njegova supruga Ksenija koja se nalazi i u Upravnom odboru Zaklade Rhema koja uz ostalo financira i katoličke medije poput primjerice portala Laudato.hr i Laudato TV-a. Osim toga financijski potpomažu i Studenski katolički centar Palma čiji je duhovnik pater









