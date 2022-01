PISAO O PROBLEMU S EREKCIJOM: Psihijatar 40 godina mlađoj pacijentici slao pohotne poruke i pozivao je na seks

Autor: Dnevno

U ovotjednoj emisiji Provjereno donosi slučaj uglednog psihijatra koji je svojoj 40 godina mlađoj pacijentici slao neprimjerene poruke te joj upućivao otvorene pozive na seks.

Djevojka je od depresije oboljela u srednjoškolskim danima te se više godina liječila kod spomenutog psihijatra, sve dok je u više navrata nije užasnuo porukama u kojima je, između ostalog, pisao o problemima s erekcijom i masturbacijom.

“Bit ću iskren, imam problema s erekcijom. Nije to od danas, dijabetes je učinio svoje. No uz malo dodataka neke tabletice ide. Jako dugo nisam bio u nikakvom seksualnom kontaktu. Bio bih sretan već da sam pored nekog u masturbaciju”, piše u jednoj poruci.

Pacijentici se od tada stanje pogoršalo, osjećala je i strah i razočarenje. Oboje dolaze iz male sredine u kojoj je on moćan i ugledan.

Ekipa Provjerenog kontaktirala je pohotnog psihijatra koji je sve opovrgnuo, tvrdi da mu je hakiran profil na društvenim mrežama.

“Mi smo se znali čuti preko messengera, javljao mi se uglavnom da vidi kako sam, jel’ sve u redu. Znao mi je reći da me voli, i to je meni bilo čisto prijateljski i ok. Nikada ja nisam uzvratila s – ‘i ja vas’ ili nešto tako. Znao mi je kao savjet dati da se našminkam kući i da stavim neke šarene boje na sebe i da mu pošaljem sliku da vidi”, otkriva pacijentica koja je na vlastitoj koži iskusila brutalno narušavanje granice između liječnika i pacijenta.

O cijelom slučaju obaviješteni su Hrvatska liječnička komora, policija i bolnica u kojoj psihijatar radi.