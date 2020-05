PILSEL SE OBRUŠIO NA PULJIĆA: Spominje Glasnovića, Thompsona, Bujanca

Autor: dnevno.hr

”Kao što znate, ne stišava se galama na vrhbosanskog nadbiskupa, kardinala Vinka Puljića, zbog toga što će iduće subote u sarajevskoj katedrali predvoditi misu zadušnicu, kako kaže, za ”nevine bleiburške žrtve””, piše u svojoj posljednjoj kolumni na Autografu poznati novinar Drago Pilsel te kaže da Maks Luburić i njegove ustaše nisu nevine žrtve, štoviše, nazivati ih tako smatra neviđenom glupošću.

”Uostalom, sve ćemo reći o nakani da u ovakvom Sarajevu i u ovakvoj BiH, bilo tko, a kamoli kardinal Puljić nekritički izjednačava zločince i žrtve, ali nećemo moći reći ni da je to mudar, niti da je to politički promišljen, pa niti da je to potez koji ide u smjeru izgradnje pomirenja i povjerenja. Elem, svrha ovog osvrta je upozoriti na Tuđmanov Zakon od 19. travnja 1996. odnosno na Plenkovićevu dorađenu verziju Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 110/19) na snazi od 1. siječnja 2020. odnosno, da budem precizan, na to da kolektivno sljepilo koje drži ovo društvo, pa i ekipu koja sada galami u Sarajevu protiv kardinala Puljića optužujući ga da s navedenom misom kani veličati ustaške zločince i NDH, čudi više nego pastoralni promašaj vrhbosanskog nadbiskupa Puljića. Zašto sljepilo? Zato što, milošću oca domovine, spomenutog ćaće Tuđmana, što su blagoslovili Gordan Jandroković i ostali, Andrej Plenković i blagopočivajuća Kolinda Grabar-Kitarović u spomenutom Zakonu o blagdanima, spomendanima i neradnim danima – ostala formulacija da je među spomendanima u RH (članak 2.) i ovaj: ”subota ili nedjelja najbliža 15. svibnju – Dan spomena na hrvatske žrtve u borbi za slobodu i nezavisnost””, poručuje Pilsel nadalje te nastavlja:

”Dakle, jest drugovi, veliki je problem što kardinal Vinko Puljić ustaške ubojice naziva ”nevinim bleiburškim žrtvama” (a tako to biva jer u njegovim izjavama nema nikakvih distinkcija), ali što ćemo reći tek kada, ako vam to uspije, postajemo svjesni da već punih 24 godina Republika Hrvatska, a sada k tomu i gospodin Plenković, kakti šef Europske unije, službeno zastupa stav da su Maks Luburić i svi drugi koljači iz Jasenovca, plus sva ta zločinačka popratna ekipa, ”pali u borbi za slobodu i nezavisnost Republike Hrvatske”? Mi se tu natežemo s nekakvom pločom s natpisom ”Za dom – Spremni”, predsjednik Republike Hrvatske demonstrativno napušta komemoraciju u Okučanima kada vidi likove s majicama s tim sloganom i grbom HOS-a, tralalala, ali čekaj malo, burazeru, zar ti nije malo too much da se Jandroković i vojni biskup Jure Bogdan, Vice Vukojević, Vladimir Šeks i ostali koji će ove subote na Mirogoju moliti za ”nedužne bleiburške žrtve” zapravo pozivaju na Zakon u kojem, jedan kroz jedan, stoji da se Republika Hrvatska klanja Maksu Luburiću i Anti Paveliću i veliča ustaške zlotvore?

Oprostite što sam vas zagnjavio, što sam vam pokvario idilu, ta vidim kako idete po ulicama i tramvajima kao kokoši bez glave zazivajući da vas koronavirus pogodi stotinu puta, ono, ne bi se štel mešati, ali meni je ovo fantastično: Andrej Plenković, ne pretjerujem, kaže da je Maks Luburić borac za hrvatsku slobodu i nezavisnost!

Živio Marko Perković Thompson! Živio Željko Glasnović! Živio Velimir Bujanec! Živio Marko Jurič! Živio ”velečasni” Stjepan Razum! Živio… Odselimo mi, preostali. Oni su ipak pobijedili. Antifašisti su popušili.

Ili ovako; partizani, ne kenjajte više. Predajte se”, zaključuje Drago Pilsel.