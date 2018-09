‘Pikantni’ detalji o Plenkovićevom pulenu: On će zamijeniti Milinovića

U tjednu koji je pred nama trebali bi se, kako za sada stvari stoje održati izbori za predsjednika HDZ-a Ličko-senjske županije, a nakon što je Darko Milinović izbačen iz vladajuće stranke, jasno je kako ondje ostaje tek jedan kandidat, odnosno Marijan Kustić, čovjek koji se sabornice domogao kao Milinovićeva zamjena, a kao takav ne može biti župan, jednako tako šanse da bude saborski zastupnik su mu podrezane, ukoliko se Milinović odluči aktivirati kao zastupnik.

No, bilo kako bilo Kustić je Plenkovićev izbor za lički ogranak stranke te je zbog njega žrtvovao Milinovića, čovjeka koji godinama HDZ-u donosi uspjeh u ličkom kraju. Činjenica je da je Kustića središnjica gurnula u ovu priču kako bi poljuljala Milinovića, a činjenica je da su u tome i uspjeli. Riječ je o saborskom zastupniku koji je široj javnosti prilično nepoznat, osim ako se izuzme ona nogometna, jer Kustić je paralelno jedan od direktora u Hrvatskom nogometnom savezu te je zadužen za resor natjecanja i infrastrukture. Kustić plaću dobiva u saboru braneći boje svoje stranke, dok je u HNS-u na direktorskoj poziciji volonterski, mada je i Plenković jedan od onih koji su se zalagali za razdvajanje politike od sporta.

Kustić se saborskih klupa domogao nakon što je lani Milinović postao ličko-senjski župan, a u saborskim klupama sjedio je i u prošlom sazivu Sabora, i to kao zamjena Božidaru Kalmeti, međutim koliko god da bio u Saboru, toliko je činjenično stanje da je nogomet obilježio život 43-godišnjaka iz Rijeke koji se skrasio u Novalji. Ambiciozni Kustić jedno je vrijeme nakon nogometne karijere obnašao dužnost direktora NK Novalje, a ubrzo potom i predsjednik Međužupanijskog Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza iz Ličko-senjske županije. Kasnije je bio i dopredsjednik HNS-a, a 2018. godine imenovan je direktorom HNS-a za natjecanje, nogometni razvoj i infrastrukturu. Razmatralo se da on zamijeni Davora Šukera na poziciji predsjednika Nogometnog saveza, ali od kandidature je u konačnici odustao.

Početkom godine, Predsjedništvo HDZ-a raspustilo je lički ogranak stranke kojim je upravljao Milinović te se od tada čeka na nove izbore, koji nikako da se dogode. U nekoliko su navrata otkazani, a to je Milinovića nagnalo da se postroji pred središnjicom stranke sa 200 njemu lojalnih ličkih HDZ-ovaca koje je postrojio pred strankom. No, Kustić nekoliko dana prije toga ističe kandidaturu za šefa ličkog ogranka stranke te postaje Milinovićev protukandidat s potporom iz Zagreba. Iza njega je burna brakorazvodna parnica o kojoj su pisali mediji, jer bivša supruga svojedobno ga je prozivala tvrdeći da mu je Zdravko Mamić financirao kampanju za gradonačelnika Novalje 2016. godine, od čega se on sam ograđivao.

Ograditi se teško može od kazne koju mu je izreklo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa jer u svoju imovinsku karticu nije prijavio da otplaćuje kredit. Povjerenstvo je tražilo izvadak iz Fine iz kojega su uvidjeli da dužnosnik na dan 22. ožujka 2018.godine ima ukupne obveze po osnovama u iznosu od 1.356.473,53 kune te da je stanje blokade 1.422.128,17 kuna, međutim ispostavilo se da on nije nositelj kredita već bivša supruga, a on je bio jamac pa je sukladno tome otplata pala na njega. Prozivan je i zato što u kartici nije naveo ostala članstva i funkcije koje je obnašao tijekom mandata, no u kartici zato stoji vlasništvo nad dvjema njivama u Općini Kolan, koje su nasljedstvo.

Ne posjeduje druge nekretnine, štednju niti osobni auto, ali je zato u medije dospio u lipnju ove godine kada je izazvao prometnu nesreću kod Bobote u kojoj je nekoliko osoba ozlijeđeno, a ozlijede je pretrpio i njegov suputnik Tomislav Madžar s kojim se vozio u BMW-u. Podsjetimo, riječ je o savjetniku predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović te liječniku Hrvatske nogometne reprezentacije.