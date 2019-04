Petir odvažno: ‘Ne treba mi partijska iskaznica da bi mi se priznalo da sam dobro radila svoj posao

Autor: Dnevno

Neovisna kandidatkinja za Europski parlament, Marijana Petir, gostovala je u N1 studiju uživo i komentirala kampanju za predstojeće europske izbore.

Imali ste neobičan ulazak u kampanju. Do zadnjeg trenutka nije bilo jasno hoćete li uspjeti prikupiti potpise.

“Zahvalna sam svim građanima koji su svojim angažmanom i inicijativom prikupili potpise i potaknuli me da se kandidiram kao neovisna kandidatkinja. Znate da sam ja na pola svoga mandata ostala bez stranke, kad je Krešo Beljak istjerao mene i ostale prave HSS-ovce. Svakom tko se bavi politikom jasno je da je veliki izazov ulaziti kao nezavisna kandidatkinja u borbu za Europski parlament. Kad su građani procijenili da me i dalje žele za svoju zastupnicu, u dva dana smo skupili više od 11 tisuća glasova i pokazali su mi da imam veliku podršku i na tome im hvala”, rekla je.

Izostali ste s liste HDZ-a.

“Čitala sam po medijima dosta tih očekivanja, ali nitko me nije pitao što ja mislim o različitim napisima koji su se pojavljivali. Točno je da mi je premijer ponudio mjesto na listi, ali uvjetovao je to ulaskom u HDZ, a ja sam to odbila”, odgovorila je.

Je li to bila ucjena s Plenkovićeve strane?

“Ako netko kaže možete biti na listi ako se učlanite u stranku… Tu se govorilo o mom radu koji je bio glorificiran, dobila sam brojna priznanja. Moj rad je bio vidljiv i građani su to vidjeli. Ne treba mi partijska iskaznica da bi mi se priznalo da sam dobro radila svoj posao”, rekla je Petir.

Kako ste doživjeli tu ponudu?

“To mi je ponuđeno pod određenim uvjetima na koje ja nisam pristala. Ja imam svoj put, HDZ ima svoj, i to je to. Ja sam pučanka, demokršćanka, žena iz naroda i zastupam taj narod svim srcem”, kazala je.

Na prošlim ste izborima bili na listi HDZ-a, što biste rekli, jeste li se promijenili vi ili HDZ?

“Ja sam tad bila članica HSS-a i slika je bila potpuno drugačija. Tad smo bili oporba i željeli smo poručiti da tadašnja vlada s Milanovićem na čelu ne radi dobro svoj posao. To su bile okolnosti gdje smo nastupali kao oporba, ali ja sam i tada i danas bila ista. Rekla bih da se HDZ malo udaljio od svojih vrijednosti, lideršip HDZ-a se udaljio od svojih vrijednosti”, ustvrdila je.

Kako komentirate izjavu premijera oko istrage o ministrici Gabrijeli Žalac?

“Političari na europskoj razini polažu račune i za najmanji detalj. Mogu razumjeti da su istrage tajne, ali ovdje je riječ o vodstvu stranke, gdje se očekuje neko pojašnjenje ili barem osobni stav. Ako ne postoje informacije iz istrage, očekuje se da se premijer osvrne na ta događanja koja su itekako ozbiljna i jesu u fokusu hrvatske javnosti”, zaključila je.