Petir oblatila Ružine Suvereniste i Hasanbegovića! Stigao joj odgovor: ‘Ona je surađivala s Mesićem’

Bivša europarlamentarna zastupnica i HSS-ovka Marijana Petir svojim gostovanjem na N1 televiziji razljutila je Hrvatske suvereniste, ali i Neovisne za Hrvatsku. Naime, odgovarajući na niz pitanja o europarlamentarnim izborima Petir je među ostalim objasnila zašto nije pristala na suradnju sa Suverenistima ili listom Brune Esih.

”Ja sam apsolutno protiv toga da se koketira sa bilo kakvim totalitarnim sustavima. Neki su svoju kampanju gradili upravo na tome….. Također mislim da ljudi koji se zalažu za rasne zakone, koji potiču antisemitizam, ne bi se uopće smjeli kandidirati na izborima, a takvih je bilo na spomenutim listama, koje ste vi ovdje označili kao potencijalno partnerske i mislim da postoji problem oko nekih političara koji se još uvijek nisu izjasnili oko toga da muslimani biraju hrvatskog člana predsjedništva u BiH. Jako bih voljela čuti da gospodin Hasanbegović o tome govori ili da se gospođa Bruna Esih očituje o tome zašto su cijelu kampanju gradili na promicanju nekih totalitarnih ideja , kao što bi se suverenisti trebali očitovati o tome zašto su na svojoj listi imali ljude koji se zalažu za rasne zakone i promiču antisemitizam. To ja apsolutno odbijam. To mi je apsolutno neprihvatljivo. To nikada nije bio sustav vrijednosti koji ja živim”, rekla je Petir.

No, na ta njena stajališta vrlo se brzo osvrnuo Željko Maršić Zenga, koji kaže da si je Petir dodijelila ulogu univerzalnog suca, i nedosljednog političkog i moralnog autoriteta.

“ Poražavajuće je kako je za gospođu Petir svako preispitivanje falsificiranih i fabriciranih komunističkih podataka “koketiranje s totalitarnim režimom”.

Na moje pitanje da precizira tko promiče antisemitizam i predlaže rasne zakone gospođa Petir mi je poslala tri inozemne poveznice koje profesora Tomislava Sunića proglašavaju bijelim rasistom.

Poveznice kojima je poduprla svoju tezu mjerodavne su onoliko koliko je mjerodavna titula homofoba desetljeća, njoj dodijeljena. Pri tome je zaboravila da su joj hrvatski suverenistički glasači oprostili što je blisko surađivala sa Stjepanom Mesićem, koji je koketirao s ustaškim režimom i koji živi postulate rigidnog komunizma. Oprostili su joj što joj nije smetalo djeliti županijske dužnosti sa Marinom Lovrić Merzel, rigidnom neokomunistkinjom i filojugoslavenkom. Nisu joj zamjerili ni strašnu grešku bliske suradnje s Krešimirom Beljakom, kojega je poguralana vrh HSS-a, iako je bilo jasno da isti veliča komunistički totalitarni režim i masovne ubojice pripadnike istoga. Sve navedeno i podosta drugoga oprošteno joj je i ukazana joj je prigoda da radom zastupa hrvatske interese. Stoga bi gospođa Petir umjesto rigidnog blaćenja potencijalnih suradnika, na televiziji koja otvoreno veliča totalitarnu Jugoslaviju, s potencijalnim političkim partnerima trebala sjesti i razgovarati, razriješiti nedoumice i zajednički raditi za suverenu Hrvatsku”, zaključio je Maršić.