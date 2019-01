Peticija splitskog SDP-a protiv povećanja paušalnog poreza za male iznajmljivače

Autor: Hina

Predsjednik splitskog SDP-a Goran Kotur pokrenuo je u nedjelju potpisivanje peticije protiv povećanja paušalnog poreza za male iznajmljivače upozorivši kako bi povećanje tog paušala bio udar za nekoliko tisuća malih iznajmljivača na području Splita.

“Ovom peticijom tražimo da se paušalni porez za male iznajmljivače na području Grada Splita ne povećava, kako traži gradonačelnik Andro Krstulović Opara,” istaknuo je Goran Kotur u priopćenju.

Peticiju je splitski SDP pokrenuo nakon što je Gradska uprava na svojoj službenoj stranici objavila trodnevno internetsko savjetovanje u razdoblju od 18. do 21. siječnja o Nacrtu prijedloga odluke o određivanju visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu.

“Prema prijedlogu gradonačelnika Andre Krstulovića Opare paušalni porez po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu skočio bi za prvu zonu u Splitu s 300 kuna na 750 kuna, u drugoj zoni u Splitu bi ostao isti, za naselja Stobreč i Slatine skočio bi s 255 kuna na 300 kuna, za naselje Žrnovnicu s 210 na 300 kuna, te za Sitno Donje, Sitno Gornje i Srinjine sa 150 kuna na 300 kuna,” istaknuo je Kotur u obrazloženju pokretanje peticije.

Po Koturovoj ocjeni, paušalni porez ne smije se povećavati, pogotovo u 2019. godini jer su počele pripreme za ovogodišnju turističku sezonu.

“Povećanje paušala je potencijalno veliki udar na poslovanje nekoliko tisuća malih iznajmljivača u Splitu, od kojih mnogi jedva spajaju kraj s krajem. Preko deset posto stanovnika Splita direktno živi od ove djelatnosti, kad se uzmu u obzir iznajmljivači i članovi njihovih obitelji,” istaknuo je Kotur. On smatra da bi povećanje paušalnog poreza ugrozilo isplativost tog posla, a posebno zbog činjenice da se sve više mora ulagati u kvalitetu tih apartmana. Povećanje, po njegovu tumačenju, ruši svaku računicu, pogotovo kod onih iznajmljivača koji ostvaruju prosječnu popunjenost.

Postoji i opasnost da bi u slučaju povećanja paušalnog poreza dio iznajmljivača odjavio apartmane, te da bi se opet suočili sa širenjem problema iznajmljivanja ‘na crno’, upozorio je Kotur.

Prema novom Zakonu o porezu na dohodak, paušalni porez za više od 100.000 malih iznajmljivača u Hrvatskoj od 1. siječnja 2019. može biti od 150 kuna do 1500 kuna, a 2. siječnja je počeo rok u kojem jedinice lokalne samouprave moraju do 31. siječnja donijeti odluku koliki će paušal biti u njihovim općinama i gradovima. Ako jedinice lokalne samouprave ne donesu takvu odluku do 31. siječnja, primjenjivat će se Zakonom određena visina paušalnog poreza po krevetu u iznosu od 750 kuna.