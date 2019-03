PETERNEL ZA DNEVNO: Samo je jedna osoba u povijesti Hrvatske podnijela moralnu ostavku

Autor: Iva Međugorac

Politolog Igor Peternel na vrlo je zanimljiv način, u razgovoru za naš portal prokomentirao ‘slučaj Žalac’. Kako navodi, odmah na početku razgovora njegovo je mišljenje jasno, svakome se može dogoditi prometna nesreća, i u tome pogledu treba suosjećati kako sa žrtvom, tako i sa osobom koja je skrivila nesreću.

”Međutim, tu se radi o tome da je ministrica ipak član Vlade, ona je simbol zakonitosti neke države, ako ministrica vozi auto sa vozačkom dozvolom koja je istekla 2016.godine, to znači da ona nema vozačku dozvalu. Ako nema vozačku dozvolu, sjela je za upravljač, i još joj se dogodila prometna nesreća ministrica treba momentalno odstupiti i time pokazati da snosi konzekvence ovoga nezakonitog ponašanja, mislim da tu nema ništa sporno”, kaže Peternel, ali napominje kako mi nemamo demokratsku kulturu i zato od vlasti ništa ni ne očekujemo. Način na koji je Žalac ponudila ostavku, naš sugovornik naziva fingiranjem ostavke.

”Što to znači dati mandat na raspolaganje? Svaki mandat je premijeru na raspolaganju, on može kada god hoće bilo kojeg ministra zamijeniti dakle svi koji su na dužnosti, njihovi mandati su na raspolaganju. Da je premijer htio zamijeniti ministricu, on bi je zamijenio, da je ministrica htjela otići dala bi neopozivu ostavku, to je bacanje prašine oči u javnosti i izigravanje demokratske kulture, zapravo se svodimo na razinu koju smo trebali nadići, od prije deset godina, ali ispada da je ministrica Stavljević Rukavina jedina koja je podnijela ostavku prihvaćajući neku političku odgovornost”, podsjeća Peternel napominjući da se to odvilo prije 15-ak godina. ovo je problem kojega je teško mjenjati, vjeruje jer i društvo je po tome pitanju teško osvjestiti.

”Stvar je u Hrvatskoj problematična jer mi nemamo ravnotežu, mi nismo društvo sa demokratskom kulturom i standardima koje smo mogli izgraditi desetljećima, jer smo živjeli u komunizmu, to jest u jednopartijskom sistemu, i ljudi su nažalost mentalno i dalje u tome ostalo. Trebati će generacije, i generacije da mi steknemo nekakvu demokratsku kulturu, a tome u prilog ne ide niti trenutna situacija gdje vi nemate u društvu jasnu alternativu, opozicija je vrlo slaba, HDZ je jak, sve mu prolazi, i kad imate situaciju da nema demokratske kulture, i standarda, i situaciju da mi više nigdje ne ulazimo, ne ulazimo kao prije u EU, Nato, u neke integracije da su nam neki standardi bitni, a mi kao hinimo da ih imamo, a nemate ni opoziciju koja bi vas jako prozivala i stiskala, a nemate ni narod koji bi vas još više pritiskao i tjerao da se ponašate bar djelomično kulturno, onda imate to što imate. Još nam je i dobro kako nam je moglo biti”, zaključuje Peternel.