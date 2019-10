PETERNEL BRUTALNO ISKREN: ‘Kolindu ne vole ni ljevičari ni desničari. Ja ne znam na koje ona birače cilja?’

Autor: S.V.

Samo rijetke javne osobe danas nisu imale potrebu komentirati nastup hrvatske predsjednice Kolinde Grabar – Kitarović koja se službeno kandidirala za predsjedničko mjesto.

Baš svi, od estradnih zvijezda i modnih dizajnera, sve do stručnjaka za komunikaciju i političkih analitičara, imali su svoje mišljenje o Kolindinom govoru, a jedan od njih je Igor Peternel, koji kaže kako je nastup gledao samo do pola i kako mu je to bilo sasvim dosta:

“Standardan naučen govor, prepun patetike… Moram priznati da joj nije bilo lako jer je ona jedina u poziciji da mora braniti svoju funkciju i to isticanjem dobrih stvari koje je učinila za Hrvatsku. No, problem je što Kolinda Grabar – Kitarović nije učinila – ništa”, kazao je za naš portal politički analitičar Igor Peternel i dodao:

“Ali, možda sam malo pretjerao kad sam rekao da nije učinila ništa. Obilazila je našu zemlju no pritom se bavila praznim pričama. Također, njezino ponašanje na nogometnim utakmicama, pjevanje i sve ostale stvari koje su nas zabavljale su na neki način estradirale Hrvatsku”.

Naš sugovornik za kraj se upitao, kojoj se publici Grabar – Kitarović uopće obraća?





“Taj dio mi je nejasan. Jer koliko znam, ljevica je nikada nije voljela, a sada je ne vole niti desničari. Ostala je ta ‘šaka HDZ-ovaca’ koja će joj, eventualno, dati glas”, zaključio je.