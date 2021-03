PET STANOVA U ZAGREBU, NEKRETNINE PO JADRANU, LUKSUZNI NAKTI: Imovinska kartica Šeksova kuma s kojim ratuje Milanović

Autor: Iva Međugorac

Nakon što je Ustavni sud objavio odluku prema kojoj predsjednik države ne može predložiti kandidatkinju za predsjednicu Vrhovnog suda mimo javnog natječaja, oglasio se Zoran Milanović pa opleo po HDZ-ovom doajenu Vladimiru Šeksu, i njegovom kumu predsjedniku Ustavnog suda Miroslavu Šeparoviću.

”Ako su javni natječaji, oglasi pa i javni pozivi možda i namješteni, to nije razlog da se oni ukinu nego da demokratska kontrola omogući da se izaberu najbolji kandidati”, podučio nas je danas Šeksov kum s Ustavnog suda. I prisnažio kako se zakoni moraju primjenjivati, citiram, „smisleno“, komentirao je predsjednik države na svojoj službenoj Fecebook stranici te potom nastavio u istom tonu:

„Prvo, kume, natječaj i javni poziv nisu isto. Ni to niste naučili. A namještanje natječaja je kazneno djelo. Za sve, pa i za kumove. E, to ste morali naučiti. Ali, eto, sad smo iz prve ruke doznali novu razinu besmislenosti kojom se vodi većina ustavnih sudaca, vjernih HDZ-ovih žetona, koji smišljaju sve što treba kako bi spasili vojnika HDZ-ovog pravosuđa Sessu. Možda još da odluče kako za predsjednika Vrhovnog suda moram predložiti nekog od ovih Mamićevih veseljaka? Ili da Plenković reaktivira svoju skupinu Borg i njoj povjeri izbor predsjednika Vrhovnog suda? No pasaran! Moja kandidatkinja nije i neće biti iz njihove močvare. Moja kandidatkinja ostaje Zlata Đurđević i HDZ će, koliko god im to teško padalo, morati glasati o njoj. Za ili protiv, što će sve reći” poručio je Zoran Milanović. Komentirajući Šeparovića.

Inače, Šeparović je jedan od najbogatijih hrvatskih sudaca, a karijeru je gradio na zagrebačkom Općinskom sudu, u Ministarstvu pravosuđa, a zatim i u vlastitom odvjetničkom društvu. Bio je član Odvjetničke komore osnovane pri Međunarodnom kaznenom sudu u Haagu, no široj javnosti najpoznatiji je po kumstvu s HDZ-ovim doajenom Vladimirom Šeksom. Mnogi su mu to spočitavali, a često se spominjalo i kako je Šeparović u kumskim vezama i s aktualnim predsjednikom HDZ-ova zastupničkog kluba Brankom Bačićem.

Nije nepoznanica da je sudac Šeparović devedesetih bio ministar pravosuđa, a uz to i šef HIS-a u doba kada su vlasti prisluškivale novinare. Mandat je okončao skandalom u kojem je optužen da je novinarima odbijao dati podatke koje im je morao dati. Nakon toga odlazi u odvjetnike, da bi ga na kraju HDZ postavio za ustavnog suca. Interesantno, prije nego što je postao Ustavni sudac Šeparović je kao odvjetnik zarađivao zarađivao preko 2,6 milijuna kuna godišnje, uz prihode od članstva u saborskoj sigurnosnoj službi od 51 tisuće kuna godišnje. Plaća na Ustavnom sudu godišnje mu iznosi oko 225 tisuća kuna, odnosno 18.682,40 kuna mjesečno. Inače, Šeparović je zajedno sa suprugom suvlasnik pet stanova u Zagrebu vrijednih 7,9 milijuna kuna, najveći je stan od 166,77 kvadrata, a najmanji od 53,05 kvadrata. Vozi se u Audiju vrijednom oo 40 tisuća kuna, a ima i još četiri pokretnine u vrijednosti od oko 10 tisuća kuna. Tu su i još dvije pokretnine od 60 i 16 tisuća kuna. Od najma stanova godišnje Šeparovići zarade po 74 tisuće kuna, a uz to suvlasnik je vikendice od 100 kvadrata u Sv. Jani vrijedne 370 tisuća kuna, kuću s okućnicom od sto kvadrata posjeduje i u Blatu na Korčuli. Radi se o nekretnini vrijednoj 150 tisuća kuna.









U Prižbi, također na Korčuli posjeduje vikendicu od sto kvadrata vrijednu 740 tisuća kuna, a suvlasnik je poljoprivrednog zemljišta i dviju ruševina na Pelješcu površine 1,25 hektara, vrijedne 90 tisuća kuna. Tu popisu nije kraj jer u kartici sudac Šeparović navodi i tri pištolja, umjetnine i ručni sat Omega dobiven na dar. Deviznu i kunsku štednju dijeli sa suprugom, a supruga posjeduje dionice Ine vrijedne 43.200 kuna.