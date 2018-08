PERNAR ZAMALO IZAZVAO DIPLOMATSKI SKANDAL U IRANU ‘Glasno se seksao, prozivao je Irance za teokraciju i propagandu’

Tijekom gostovanja srpskog novinara i voditelja Teše Tešanovića u Podcast Inkubatoru potegla se priča o Ivanu Pernaru pa je u središte došlo njegovo nedavno gostovanje na jednoj konferenciji u Iranu.

Tamo je Ivan Pernar došao kao predstavnik Sabora i u okruženju brojnih globalnih autoriteta poput Putinovog ideologa Dugina, brazilskog istraživačkog novinara Pepea Escobara i ostalih gostiju trebao je pokazati na politička kretanja u Hrvatskoj. No njegovo gostovanje obilježili su brojni incidenti, kako navodi Tešanović. “Što se mene tiče, u Iranu je bilo super. No što se tiče Pernara, pravio je neke incidente. Dio ne mogu pričati jer ne bi bilo korektno prema Pernaru i njegovoj privatnosti, s djevojkom… Ipak je to islamska država i to… Sve znaš! Urlao je tamo na neke hodže, mule, što će vam ova teokracija?! Na fakultetu se derao na neke ljude… Ne bih pričao, nije korektno…”

“Pravio je uglavnom incidente, ljudi su isp****li na njega. Incidentno. I znaš što je na kraju rekao, na zadnjoj sjednici? Svi okupljeni za stolom, Dugin, Escobar, Iranci, ma sva najjača lica u svijetu što se tiče analitike, intelektualci, redatelji… Dogovaraju se oko političkog djelovanja, kad se sljedeća konferencija organizira, konkretne stvari…”

Pernar traži riječ, ustane i kaže – doveli ste nas u jedan obični iranski propagandni cirkus!

Svi skočili – mladiću, pazi svoj jezik, zašto to kažeš?!

A on njima odgovori – ja sam guglao svoje ime svaki dan po pet puta, da vidim u zadnja 24 sata koliko sam objavljivan u Iranu, nisam vidio da je ijedan medij prenio da sam ja bio u Iranu?! Kakva je ovo konferencija, ma kakav je ovo marketing kad nitko ne zna da sam ja ovdje?! Nisu ga deportirali, ali je ostavio jedan loš utisak.

Voditelj je dodatno inzistirao da Tešanović otkrije što se događalo vezano uz Pernara i djevojku pa se i tu otvorio dio rasprave. “Pernar je poveo svoju dragu i vodili su ljubav vrlo glasno u hotelu. Hotel je bio pun hodočasnika u posjeti svetilištu, šijitskom. Zvali su mu policiju usred noći i što da radi čovjek.”