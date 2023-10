Pernar se na velika vrata vraća u politiku: Ni ne slutite tko su njegovi ključni saveznici

Autor: Iva Međugorac

U svega nekoliko tjedana Ivan Pernar uspio je ono što oporbenim opcijama u zagrebačkoj Gradskoj skupštini nije uspjelo od početka mandata, zaključak je to koji se može izvesti iz njegova djelovanja. Osebujan je Pernar tip koji je od aktivista stasao u političara s velikim ambicijama čiji je prostor djelovanja podosta skučen, jer ga se u medijima uglavnom kritizira i nastoji prikazati kao tipa s ruba margina, svjestan te svoje nezavidne pozicije Pernar je vlastiti imidž odlučio graditi na društvenim mrežama, gdje mu iz dana u dan raste broj pratitelja.

Pernar kao začetnik političkog aktivizma

Aktivizam u političkim vodama i jest nametnuo upravo Pernar svojim djelovanjem u Živom zidu iz kojeg je vodio borbu s bankarskim lobijem namećući se kao borac za građane pritisnute ovrhama što mu je omogućilo jedan poprilično buran mandat u Saboru, nakon kojeg su krenule turbulencije unutar Pernarove nekadašnje stranke pa se ovaj silom prilika nakratko povukao iz politike, no Pernar je tom povlačenju unatoč ostao aktivan na društvenim mrežama preko kojih se i sada obraća svojoj publici u kojoj mnogi vide potencijalno biračko tijelo.

Jasno je kao dan da se Pernar u svega nekoliko tjedana pretvorio u noćnu moru aktualnog zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića čije konferencije za tisak neumorno obilazi udarajući na Tomaševića, njegovim aktivističkim oružjem na način na koji je to svojedobno Tomašević činio pokojnom Milanu Bandiću.





I kako to obično s Pernarom biva on je svojim djelovanjem uspio privući pažnju medija i podijeliti javnost pa se na jednoj strani nalaze oni koji ga hvale i kažu da se bivši zastupnik Tomaševiću usudi postaviti čak i ona pitanja koja mu ne postavljaju niti novinari, dok su na drugoj strani oni koji drže da Pernar svojim nastupima koristi Tomaševiću te da svojim dolascima ne njegove tiskovne konferencije skreće pažnju s gorućih problema u Gradu Zagrebu.

Što god da mislili o Pernaru, jedno je sigurno pažnju koju je uspio pridobiti on će znati iskoristiti za svoje daljnje političke planove i realizaciju vlastitih političkim ambicija o kojima za sada ne progovara pa se i po tome pitanju politička arena uspjela podijeliti.

Pernar je uvelike zainteresiran za politiku

Oni bliski Pernaru tvrde da njega politika u svakom slučaju zanima pa bi se njegovo ime vrlo lako moglo pojaviti i na nekoj od listi za parlamentarne izbore, i na listi za europske izbore, no izgleda da su Pernaru najzanimljiviji lokalni izbori za koje je već otpočeo pripremu privlačeći uza se mlade ljude, koji su inače nezainteresirani za politiku i glasanje.

No, takvima se Pernar odlučio približiti bandićevskom metodologijom pa shodno tome u zadnje vrijeme neumorno obilazi teren pa ga se uz ostalo može vidjeti i u kafićima gdje se druži s mladima, koje je počeo okupljati oko sebe što je primjetno i na nekolicini posljednjih konferencija za medije na kojima se Pernaru u provokacijama Tomaševića pridružilo i podosta mladih ljudi, a to nije zanemarivo već je to zapravo pokazatelj onoga što bi politika trebala biti. Upućeni svjedoče da će Pernar i dugoročno s mladima nastojati graditi svoju političku mrežu te da će oni biti njegovi saveznici za povratak u politiku.

I daleko zvučnija politička imena na zagrebačkoj sceni od Pernara bi mogla učiti kako se vodi lokalna politika i kako se razvija snažan lokalni političar. Pernar nije niti dio Skupštine, ali je dobro procijenio da je odlika uspješnog političara ulazak među građane što njemu za sada sasvim solidno polazi za rukom. Premda možda na prvu tako djeluje, ništa što Pernar čini nije ni slučajno, ni spontano već vrlo mudro i taktički razrađeno pa je tako njegov povratak u političku arenu krenuo odlaskom u Zambiju gdje je na ondašnjem sudu svjedočio protiv posvojitelja koji su u ovoj afričkoj zemlji zaglavili na nekoliko mjeseci, i taj slučaj podijelio je javnost, a Pernar je preko njega proširio svoju biračku bazu i dodvorio se desnici te je još tada na svoje društvene mreže uspio privući pozamašan broj pratitelja, koje u domaćim medijima nazivaju sljedbom.









Kako god da nazivali Pernarove pristaše oni su iz dana u dan sve brojniji, barem ako je suditi po broju onih koje je okupio na svojim društvenim mrežama. Teško je za očekivati da bez stranačke mašinerije i izgrađene infrastrukture Pernar može ozbiljno ugroziti nekoga na nacionalnoj razini, a s obzirom na vrijeme koje nas dijeli od lokalnih izbora nezgodno je reći u kojoj mjeri Pernar može ugroziti aktualnog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, no jedno je sigurno Ivan Pernar zasukao je rukave, i otvorio vrata svojem povratku u političku arenu u kojoj je ostao upamćen kao provokativan tip bez dlake na jeziku koji je nerijetko svojim nastupima izazivao nelagodu kolegama koji u nogama imaju daleko više političkih utakmica od njega.