PERNAR SE IZLAJAO, ‘DOBIO SAM LOVU BAŠ ZA TO’! Jezik mu brži od pameti, sada je sve jasno: ‘Odgovor je sljedeći’

Autor: I.G.

Ivan Pernar je na svom Telegramu objavio da traži pratnju u Zambiji. Bivši saborski zastupnik, navodno, nalazi u Zambiji kako bi svjedočio na sudu u slučaju nekoliko uhićenih Hrvata koji su optuženi za trgovinu ljudima i krivotvorenje dokumenata te se već mjesecima nalaze u pritvoru u Africi.

Pernar ne krije oduševljenje Zambijom i niskim cijenama, a sada pak javno traži nekoga tko bi mu se pridružio i podijelio troškove smještaja s njim.

“Hrana je jeftina, jedini problem je karta koja do Lusake košta 1000 dolara. Ako tko želi doći i provesti mjesec dana u Zambiji, a ima 1000 dolara da si plati za avion, javite mi se u inbox. Ja vam refundiram 90 posto troška aviona kad sletite u Zambiju”, piše Pernar.





‘Pitao me jedan čovjek…’

Cijena noćenja iznosi 45 dolara, a “jedini problem” je cijena karte do Lusake koja košta 1000 dolara. A onda… kao grom iz vedra neba, Pernar je se izlajao da mu je netko platio aranžman u Africi.

“Pitao me jedan čovjek zašto nudim nekome da mu platim put do Zambije. Odgovor je sljedeći – dobio sam lovu baš za to i ja te novce ne mogu potrošiti ovdje osim da ih bacam i onda sam pozvao nekog od vas da mi se pridruži jer je gušt kada možeš podijeliti s nekim svoju sreću”, napisao je.

Iako su njegovi rasistički stavovi već svima dobro poznati, Pernar je oduševljen Zambijcima.

“Žene su ok, ali svaka 6. ima HIV tako da nije baš mudro ulazit s njima u nekakve kombinacije”, pojasnio je.

Postavlja se stoga logično pitanje za što je to konkretno Pernar “dobio lovu” i tko mu ju je dao. Možda mu i to izleti.