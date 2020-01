Pernar: ‘Nisam sreo niti jednog ovisnika o amfetaminu, ekstaziju, kokainu, marihuani’

Autor: Dnevno

O tome zašto je dao javnu podršku trostrukom ubojici iz Splita Filipu Zavadlavu, zašto predlaže strože zatvorske kazne za dilere, te što vidi kao glavni razlog za svoj neuspjeh na predsjedničkim izborima u Pressingu je govorio saborski zastupnik Ivan Pernar.

Zašto dajete podršku trostrukom ubojici?

“Cilj mi je bio pokrenuti javnu raspravu o pitanju koje je podijelilo javnost. Tisuće ljudi podržale su Filipa, pa se postavlja pitanje kako je moguće da ljudi nalaze opravdanje za njega. Ljudi koji su ubijeni nisu trebali biti ubijeni, niti je Filip trebao biti ubojica.

Jednom od ubijenih su dva mjeseca prije ubojstva u stanu pronašli 270 grama heroina. Pitanje je zašto je u trenutku kada je ubijen nije bio u pritvoru nego na ulici. DORH na to odgovara da je on tada prvi put nađen s heroinom, no kada nađete nekoga s 270 grama heroina sigurno je da mu to nije prvi doticaj s heroinom”, rekao je Ivan Pernar.

Neosporno je da je sustav zakazao u cijelom slučaju, ali kako možete podržati ubojicu? To nas vodi na Divlji zapad.

“Ne gledajte na podršku kao na podršku ubojstvu. Moj je cilj bio ukazati na duboku anomaliju unutar sustava, njegovo nefukcioniranje. Smatram da sam potaknuo javnu raspravu o tome rade li socijalne službe, policija, sudovi i DORH svoj posa. Kada je na TV-u bio prilog, jedan je čovjek rekao da oni znaju tko su dileri, ali da se njih ne dira. Moj cilj nije bio da ljudi ubijaju jedni druge, nego da se poboljša sustav.

Policija tolerira dilere u Splitu, DORH ne traži pritvor za osobu kojoj je nađeno 270 grama heroina, a sudovi i kada osude dilere osude ih na dobrotvorni rad ili im daju smiješne kazne poput godinu dana zatvpra, a izađu i prije, zbog dobrog vladanja. Naš sustav tolerira kriminal. Ono što je Filip napravio bila je jedna reakcija.

Jasno je da je to neprihvatljivo, ali nisam to napisao da bih potaknuo društvo na razmišljanje”, rekao je Pernar.

Nije li to iskorištavanje tragedije za prikupljanje bodova?

“Pođimo od pretpostavke da su ljudi izvukli poučak i smo napravili uspjeh ako se nešto promijeni. Da Filip nije napravio ono što jeste, mi ne bi raspravljali o kaznama za dilere. Vjerujem da je Filip iscrpio sve opcije i kada je bio stjeran u kut i vidio da izbora više nema, da je tada učini to što jeste. Da sam na njegovom mjestu, ja bih se učlanio u moju stranku i borio bih se protiv dilera. Svaku osobu koja je ogorčena nepravdom u Hrvatskoj pozivam da se učlanu u moju stranku. Jedino se kroz javni pritisak može natjerati ljude da rade svoj posao”, kazao je Pernar.

Da ste izabrani za predsjednika biste li pomilovali Filipa?

“Rekao sam to dosta površno, jer još ne znamo kako će proći psihijatrijsko vještačenje.

Bunjac se protivio onome što sam rekao, ali do raskola u stranci ne dolazi, jer je dozvoljeno različito mišljenje. Meni se sviđa što Bunjac kaže da za to nema opravdanja, ja se s tim mogu složiti – mi ne možemo reći da je Filipov čin ispravan ili da je to trebalo učiniti. S obzirom na okolnosti čina, donekle možemo i razumjeti što je bio povod i pokušati shvatiti što se dogodilo.

Nije isto ako netko ubije tri nedužne osobe koje je na ulici slučajno vidio, ili kada vam netko prijeti i ucjenjuje vas i tada to učinite. Postoji mogućnost da oni koji su ubijeni možda doprinijeli svojim djelovanjem tome što više nisu živi”, rekao je PErnar, te se jako obrušio na dilere heroinom.

“Poručujem dilerima heroina da se prestanu time baviti. Rekao bi dileru heroina da se ne bavi više heroinom – prodaj druge droge, nemoj heroin. Prema heroinu imam strašnu averziju. Kao medicinski tehničar nisam sreo niti jednog ovisnika o amfetaminu, ekstaziju, kokainu, marihuani, nego isključivo ovisnike o heroinu na metadonskoj terapiji.

Između dilera postoji razlika, one koji dilaju marihuanu ne smatram dilerima droge, nego dilerima plemenite i ljekovite biljke”, rekao je Pernar.

Biste li legalizirali i druge droge osim heroina?

“Ne bih. Marihuanu bih, ali bih za heroin uveo strožu kaznu. Svake godine od predoziranja heroinom i metadonom umre puno ljudi. Diler heroinom prodaje smrt. A koliko je ljudi umrlo od konzumacije u zadnjih 30 godina”, upitao je Pernar.

Na predsjedničkim izborima osvojili ste 2.3 posto, 44.000 glasova, a za rezultat ste optužili medije.

“Mediji su ključan instrument zaglupljivanja ljudi. Ne govorite ništa o centralnoj banci, o procesu stvaranja novca… Moj negativan stav prema medijima je činjenica. Ne tražim ravnopravan tretman, jer znam da ga neću dobiti, ali mogu ukazati da se radi o sukobu ideja i da teme koje me zanimaju mediji ne prate”, kazao je Pernar.

Kažete da Hrvatska ne bi trebala davati državne stanove azilantima, nego hrvatskim državljanima. Riječ je o 64 stana za čiju obnovu, 1.3 eura, dala je EU.

“Jeste li čuli za europski program koji financira da se u Hrvatskoj stambeno zbrinjavaju beskućnici ili obitelji s neriješenim stambenim pitanjem”, upitao je Pernar.

Na komentar Ilije Jandrića da su azilanti europski problem, Pernar je upitao jesu li i beskućnici europski problem. Jandrić je potom objašnjavao kako je problem beskućnika nacionalni problem, a problem azilanata je europski problem, stoga je riječ o novcu koji je EU dala za zbrinjavanja azilanata, koji su zajednički problem.

“Ako sada izađem iz studija ispast ću nekulturan, ali stalno mi upadate u riječ, pitate me i ne dopuštate mi da odgovorim”, rekao je ljutito Pernar.