Penava: ‘Strpljiv sam, ali moji su stavovi jasni, a zna se što je u kontri – velikosrpski element i jugoslavenski element’

Autor: Dnevno

Kandidat za zamjenika predsjednika HDZ-a na unutarstranačkim izborima, Ivan Penava, javio se u N1 Studio uživo iz Knina, gdje je između ostalog danas prvog službenog dana kampanje.

Kako je istaknuo u javljanju u N1 Studio uživo, Ivan Penava prvi službeni dan kampanje provodi u druženju s članovima i članicama stranke. Bili su u Kistanjama, potom su došli u Knin odakle se javio u program, a nakon Knina ih još čeka Drniš i Šibenik. Komentirajući službeni početak kampanje Penava je rekao da svoje stavove nisu krili ni u pretkampanji te da članovi već sve to dobro znaju.

“Mislim da je svakom članu jasno koji su stavovi koje komuniciramo svo vrijeme. Mislim da su svjesni poraza na predsjedničkim izborima, kao i povijesno najnižeg rezultata HDZ-a za EU parlament. Većina nas dijeli ogromnu frustraciju u pogledu svjetonazorske izgubljenosti HDZ-a koja se možda najbolje ogleda u tome da smo od koalicijskih partnera promijenili od desnih (Mosta) do HNS-a i SDSS-a. To je neprihvatljivo i nerazumljivo, posebno ako razmislite da ste u koaliciji sa SDSS-om čiji se predsjednik 5. kolovoza javlja s Fruške gore okružen velikosrpskom atmosferom… Osjećam potrebu da to promijenimo”, rekao je Penava.

Ponovio je da HDZ ide smjerom “koji nije dobar”, i to uoči parlamentarnih izbora te da se na tom putu ne mogu nadati ničemu dobrom. Ne bježi, kaže, od odgovornosti za povijesno loš rezultat i pad rejtinga stranke nakon predsjedničkih izbora, ali trebaju im promjene:

“Nemojmo kukati, napravili smo nešto što nismo trebali i za to ćemo platiti cijenu. Samo želim reći da promjene koje su potrebne, moramo napraviti. Nažalost mislim da je gospodin Andrej Plenković propustio prigodu za te promjene i da odgovornost za vođenje HDZ-a treba preuzeti netko drugi.”

Na riječi predsjednika stranke i premijera da su imali nekoliko godina za izražavanje stavova, Penava kaže da je licemjerno reći nekome, tko je organizirao najmasovniji prosvjed u povijesti Vukovara, da je šutio. Dodao je i da je bilo pogrešno otpustiti Glavnog državnog odvjetnika zbog članstva u tajnoj organizaciji, a ne zbog lošeg rada. Komentirajući dosadašnju kampanju i njezin budući tijek, rekao je:

“Tijek je kakav je. Ne mislim da su izrečene teške riječi niti prljavo rublje. Protiv sam osobnih kvalifikacija, napadanja osobnosti, u istoj smo stranci i to ne smijemo raditi, ali da ne smijemo kritizirati politike, pogrešne odluke i slično – na to ne pristajem. To je zaostao mentalni sklop iz prošlih vremena.”

Na unutarstranačkim izborima u HDZ-u, po pravilima izbora, može se dogoditi da članovi izaberu predsjednika stranke iz jednog tima, a zamjenika iz drugog. Penava u tome ne vidi problem.

“Mi jesmo stranački prijatelji i moramo naći način funkcionirati skupa, ali nemoguće je – govorim u osobno ime, ali mislim da većina dijeli taj stav – nemoguće je da budemo okupljeni na tragu ideja koje vodstvo proklamira da u jednom danu izglasate Vukovar kao mjesto posebnog pijeteta, a prije mjesec dana financirate petokraku zvijezdu u Rijeci i jugoslavensku zastavu. Tu treba tražiti odgovor možemo li skupa. Mogu s ljudima koji su Vukovar proglasili mjestom pijeteta, ali s ljudima koji u Rijeci plaćaju karnevale i cirkuse koji proklamiraju agresora na ovu zemlju, SFRJ, zastavu koju je imala svaka postrojba JNA…Pitam vas gdje je vaša vjerodostojnost – u Rijeci smo Jugoslaveni, u Borovu Selu četnici, a u Vukovaru Hrvati. S tim ne mogu. Strpljiv sam, ali moji su stavovi jasni, a zna se što je u kontri – velikosrpski element i jugoslavenski element”, naglasio je Penava.

Rekao je da predsjednik HDZ-a mora biti osoba koja okuplja, a upitan ima li osoba iz Plenkovićevog tima koji su mu bliski svjetonazorima, rekao je da imena i prezimena nisu bitna, već stavovi.

“Važne su programske odrednice, srž svjetonazorskih pitanja i aktualni problemi – to nas treba voditi. Moramo detektirati ključne probleme Hrvatske i raditi na tome. Za sve ima mjesta. Bio bih i za Kineza ili Japanca ili Iranca koji će nam osigurati da vratimo život u prazna hrvatska sela. Sjest ćemo s bilo kim ako ima viziju, emociju, ako je voljan odreći se svog osobnog interesa i raditi za interes hrvatske države. Svi su prihvatljivi, samo su postulati bitni”, kazao je Penava naglasivši još jednom demografiju kao ključni hrvatski problem.

Potvrdio je da na veliku koaliciju nikad neće pristati.

“Poštujemo SDP, ali smatramo da je za državu dobro da postoji više polova. Što ćemo mi skupa? Biti velika partija? Stvarati Jugoslaviju ponovno? Neka se svatko predstavi svojom kvalitetom. Ići u ujedinjavanje je neprihvatljivo. A straha imam – ako smo bili u stanju koalirati sa SDSS-om i HNS-om, naravno da me strah od kolaciije sa SDP-om. Radije bih bio u porazu s prijateljima koji slično razmišljaju nego u pobjedi s ljudima s kojima ne dijelimm sustav vrijednosti”, zaključio vukovarski gradonačelnik.