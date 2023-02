PENAVA PROVALIO DOGOVOR IZMEĐU PLENKOVIĆA I PUPOVCA? Afera o kojoj se ne govori: Za koga je lobirala moćna SDSS-ovka?

Autor: Iva Međugorac

Cijeli je niz političkih aktualnosti u sjeni ostavio slučaj SDSS-ove saborske zastupnice Dragane Jeckov koja je prema pisanju Nacionala nekadašnjoj savjetnici ministra gospodarstva Darka Horvata Ani Mandac dostavila popis od 30 tvrtki kojima je trebalo pomoći da prođu na natječaju. Riječ je po svemu sudeći o slučaju radi kojega je iz Vlade ispraćen bivši SDSS-ov potpredsjednik Boris Milošević, ali i slučaju koji bi mogao biti potvrda teza o trgovinskoj koaliciji između HDZ-a i SDSS-a kojim ravna Milorad Pupovac.

Odnos Plenkovića i Pupovca

Već se dugo i u samom HDZ-u kritizira odnos premijera Andreja Plenkovića prema Pupovcu jer se smatra da mu predsjednik Vlade podilazi na svakom koraku kako bi zadržao stabilnost vladajuće većine, no upućeni svjedoče da su Plenković i Pupovac gotovo pa obiteljski prijatelji te da je njihov odnos uzajaman i prepun kompenzacija.





Kakav god njihov odnos da bio, izgleda da bi Milošević mogao biti taj koji će otvoriti Pandorinu kutiju. Iz izvora bliskih istrazi može se čuti kako je SDSS-ovac tijekom ispitivanja bio otvoren za suradnju, a lako je moguće da je baš on taj koji je odlučio objasniti pozadinu svojeg slučaja. Ne treba zaboraviti da je nekadašnja Horvatova savjetnica Mandac Miloševića i bivšeg ministra utopila objašnjavajući istražiteljima prilično detaljno kako se u ovom sektoru trgovalo utjecajem, zbog svega toga što je ona izgovorila pred Horvatom i Miloševićem stoje iscrpni sudski procesi koji bi se dugoročno mogli odraziti na njihove karijere, pa stoga ne čudi da i u HDZ-u govore o tome kako su bivši članovi Vlade odlučili prekinuti šutnju.

”Teško da je Horvat istražiteljima spominjao Jeckov, ako ju je netko prokazao onda to kreće od Miloševića, ona se i prije ovih napisa spominjala zbog namještanja natječaja za srpsku nacionalnu manjinu, a zbog toga se spominjao i Pupovac kojega se navodilo i kao sudionika tih sastanaka”, podsjeća naš dobro upućeni sugovornik iz HDZ-a. Ipak treba podsjetiti i na to da je Pupovac u ovom slučaju za sada tek na statusu svjedoka, ali Jeckov je od početka priče intrigantna utoliko što se na popisu tvrtki kojima su sredstva iz natječaja dodjeljivana tvrtka njenog susjeda iz Negoslavaca.

Milošević kao ključni operativac

Prema Pupovčevim tezama iz Uskoka Milošević je organizirao sastanke s predstavnicima lokalne samouprave, a SDSS je dobivao povratne informacije o ljudima koji su se prijavljivali na natječaj.

”Pupovac je Miloševića prikazao kao ključnog operativca po pitanju dodjele sredstava, Milošević je o tom programu informirao ljude, ali je teško za povjerovati da Pupovac i vodstvo SDSS-a o njegovim aktivnostima ništa nisu znali. Milošević je politički stasao uz Pupovca, zahvaljujući njemu je ušao i u Sabor, i u Vladu i on se vrlo vjerojatno s njime oko svega pa i oko dodjela poticaja s njime konzultirao, iz slučaja s Draganom Jeckov i onoga što se piše u medijima proizlazi da je on bio taj koji to doista jest operativno odrađivao, ali ne među predstavnicima manjine već u Vladi”, smatra naš sugovornik uz napomenu da se bivši ministar gospodarstva Horvat niti nije previše uplitao u dodjelu sredstava nacionalnim manjinama, već se vodio uputama iz vrha Vlade te je zbog mira u koaliciji taj dio posla prepustio Miloševiću i kolegici Mandac.

Njih su dvoje bili organizatori sastanaka na kojima je nazočio Pupovac, koji se u međuvremenu od Miloševićevih namještanja ogradio. Milošević je pak po odlasku iz Vlade završio u Saboru, ali ga se tamo sve rjeđe čuje, premda je pred njime trebala stajati velika budućnost i ogromna politička perspektiva što je jasno i iz toga što se bivši potpredsjednik Vlade spominjao i kao Pupovčev nasljednik na čelu SDSS-a. Svi ti veliki planovi s ovom su aferom pali u vodu pa ne čudi da je Milošević doista razočaran posebice ako nije sam i na svoju ruku mešetario sa sredstvima namijenjenim nacionalnim manjinama.









Nobilo smatra da je Milošević navučen

“Mislim da je tu jedna druga priča u njegovom slučaju, njega su na neki način navukli, nije bilo predviđeno da pripadnici manjina bilo što dobiju. Napravili su natječaj za manjine, a na kraju manjinci nisu dobili ništa. Navukli su ga. Ana Nimac, ona mu je rekla da dostavi imena tvrtki da bi vidjeli koji su to manjinci kada nitko od manjinaca nije dobio. Ni na koji način nije bio involviran, radio je ono za što su ga izabrali njegovi birači”, rekao je još prije nekoliko mjeseci Miloševićev odvjetnik Anto Nobilo.

O ovom slučaju podosta se oglašavao i Pupovac nazivajući Miloševića moralnom vertikalom, no za razliku od njih Jeckov o ovoj temi nije previše progovarala čak ni onda kada ju je Mostov Nikola Grmoja prozivao zbog navodnog pogodovanja susjedu. Nije međutim ovdje više pitanje tko je što rekao, istražitelji su informacije o pogodovanju mogli pronaći i u mobiteli savjetnice Mandac, s kojom je Jeckov redovito komunicirala.









”Očito je da Boris Milošević nije radio sam, nego po nalogu Milorada Pupovca koji vuče sve konce mlađeg koalicijskog partnera SDSS-a”, sumnjao je prije par mjeseci Grmoja, a sada kada u medije stižu prozivke na račun Jeckov čini se kako niti nije bio daleko od istine.

Penava prozvao Plenkovića

No, zanimljivo je kako se i sada o ovom slučaju ne progovara previše, slučaja Jeckov ovih se dana dotakao tek predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava koji je podsjetio da je SDSS-ovka uhvaćena s popisom tvrtki koje trebaju dobiti novac iz državnog proračuna na ranije pomno isplaniranom natječaju i sve to pod krinkom pomaganja nacionalnim manjinama što je prema Penavinim riječima vjerojatno Pupovac dogovorio s premijerom Plenkovićem.

Sve u svemu, Jeckov je do sada u kontekstu ove afere spominjana isključivo u svojstvu svjedoka, mada se već neko vrijeme govori da se baš ona interesirala za odobrene iznose za pojedine obrte na vukovarskom te na području Negoslavaca iz kojih dolazi. Jeckov je inače na glasu kao najutjecajnija SDSS-ovka, a ona i Milošević uz to što dolaze iz iste stranke dodirnu točku imaju utoliko što ih se percipira kao najlojalnije Pupovčeve suradnike.

I u HDZ-u nezadovoljni

U vrijeme kada je Plenković sastavljao Vladu baš je Pupovac inzistirao na tome da Milošević postane njen član, s tim da se dosta dugo između vodstva HDZ-a i SDSS-a vodila debata oko resora kojega bi trebao voditi mladi SDSS-ovac. Kompromisno rješenje pronađeno je tako što su se SDSS-ovi kadrovi rasporedili i po državnim tvrtkama pa se Pupovac zadovoljio Miloševićevom pozicijom potpredsjednika Vlade.

No, ovaj pravnik koji je trebao naslijediti stranačkog šefa u međuvremenu se našao u središtu ozbiljne afere, a pitanja koja ostaju nedorečena su brojna- je li Milošević doista naivno nasjeo na ovu priču, je li određenim tvrtkama pogodovao zbog vlastitog interesa ili se pak vodio interesima stranke i stranačkog vodstva podilazeći i kolegici Jeckov te stranačkom šefu Pupovcu.

U dijelu HDZ-a među Plenkovićevim kritičarima smatra se da bi ovaj slučaj mogao naštetiti cijeloj koaliciji ukoliko se nastavi raspetljavati, no među premijerovim suradnicima podsjeća se da je Milošević u aferi Horvat šestookrivljeni te da nije niti priveden.

Ipak, u istražiteljskim krugovima progovaraju da je Milošević intervenirao za cijelo mnoštvo tvrtki među kojima su Interijeri Kabić iz Knina, automehaničarski obrt Edition iz Vukovara te ugostiteljski obrt Braco, servis Nele-turbo i tvrtka Fila iz VOćina, kao i tvrtka Halupa kao i Zeko Dvor u vlasništvu Mile Zečevića koji je dopredsjednik Mjesnog odbora Matijevići u općini Dvor te je ujedno Miloševićev stranački kolega.