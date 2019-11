PENAVA PRIZNAO: Da, bio sam član Viber grupe, ali sam odabrao opciju leave and delete

Autor: Dnevno

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava u intervjuu za Media Sevis osvrnuo se i na takozvanu Whatsapp i Viber aferu, odnosno objavljivanje poruka iz tih grupa u kojima su neki članovi HDZ-a širili govor mržnje i upućivali oštre kritike na čelne ljude stranke.

Sam Penava priznaje da je bio član jedne Viber grupe. “Moram reći da sam obrisao nakon dva-tri dana kada sam ustanovio da ne mogu pratiti te poruke i da me to usporava u radu, da ću previdjeti nešto što mi je bitno za djelovanje Vukovara, to jest s terena. Tako da sam odabrao onu opciju leave and delete”, kazao je on u intervjuu.

Na pitanje treba li takve članove stranka sankcionirati, što će HDZ izgledno i napraviti, odgovorio je: “Budući da sam i sam vrlo često u takvoj situaciji, mislim da je stvar trenutka, težine teme i problematike koja se komunicira, a s druge strane i pozadine zbog čega to komunicirate. To je vrlo nezahvalno i trebalo bi usporediti slučaj do slušaja i vidjeti o čemu je bilo riječ. Naravno ako pozivate na lišavanja slobode i fizičke obračune, tome nema apsolutno mjesta na bilo kakvim društvenim mrežama”.