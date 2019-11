Penava oštro poručio: ‘Pupovac pokušava prodati velikosrpsku demagogiju u celofanu’

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava bio je gost Dnevnika Televizije N1. Pozvao je sve da sutra u tišini odaju počast žrtvi Vukovara, naglasio da bez rješavanja sudbine nestalih i zločina nema suživota, a oštro je komentirao današnje izjave Milorada Pupovca.

“Nevažno je je li gospodin Pupovac danas bio u Vukovaru i što je rekao. On je doša brojati krvna zrnca, pokloniti se hrvatskoj i srpskoj žrtvi, i ja i vi i sav normalan svijet znamo da smo ovdje zbog žrtava velikosrpske agresije, znamo odakle su stizali tenkovi, tko je organizirao i proveo Ovčaru i mi ne dijelimo žrtve na hrvatske i srpske nego isključivo na one koji su bile žrtve i onu drugu, crnu stranu, agresora. Zna se tko je bio agresor, tko su bili četnici, JNA i Slobodan Milošević s velikosrpskom politkom.

Ovo što gospodin Pupovac pokušava opet prodati onako u celfoanu je čista velikosrpska demagogija, u celofanu doduše bez oružja i to neće proći, mislim da sam dovoljno rekao”, komentirao je vukovarski gradonačelnik Ivan Penava današnji istup Milorada Pupovca.

Rješavanje problema nestalih i zločina je, kaže, preduvjet za suživot. Smatra da Srbija i dalje zastupa velikosrpsku politiku i pretenzije prema hrvatskom teritoriju.

“S čime se mi moramo baviti u našem dvorištu jesu institucije koje ne da nisu dorasle zadatku nego ljudi koji obnašaju te dužnosti su odavno trebali biti u prošlosti. Metodologija njihova rada je nedorasla žrtvi Vukovara.





Odgovornost njihovog posla nije prepoznata od njih samih i to treba stubokom mijenjati, ustrojiti novi sustav, predlagali smo posebne institucije od istražnih organa do tužiteljstva i dok se to ne napravi mi ćemo se iz godine u godinu okupljati, a majke, očevi, supruge i djeca će s pitati u svojoj nemoći što se to događa, je li moguće da imamo tako neučinkovitu državu i pravosuđe.

Tome ćemo stati na kraj, to budite sigurni i nadam se u vrlo skoro vrijeme jer to neće ići ovako dok postoji nas dovoljno svjesnih i odlučnih uz potporu ljudi koji su danas s nama u Vukovaru, budite sigurni da ćemo to riješiti.”

Zahvalio se Vladi za proglašavanje 18.11 državnim blagdanom. “Idej za tim je došla iz Vukovara i hvala im što su nas čuli i usvojili naše molbe i 18.11 postao državni blagdan. Sutra očekujem dostojanstvo, dugačko mnogobrojno dostojanstvo bez isticanja sebe i ambicija u prvi plan. Neka prate nas Vukovarce, ako smo mi u tišini i s pijetetom u srcu neka nam se i drugi u tome pridruže”, rekao je gradonačelnik Vukovara Ivan Penava; piše N1.