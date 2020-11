PENAVA O OBILJEŽAVANJU PADA VUKOVARA: ’Zašto bi Vukovaru bilo zabranjeno na pet i pol tisuća metara dugoj trasi 500 ljudi, a u Zagrebu ili Rijeci nije?’

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava pozvao je građane da kao i svake godine dostojanstveno obilježe pad Vukovara te da svi koji to mogu upale lampion na svom prozoru jer ovogodišnje obilježavanje pada grada odvit će se u nešto drugačijem obliku.

Naime, najnovijim mjerama, u Koloni sjećanja može biti do 500 sudionika. I to, vodeći računa o razmaku. No, tvrdi Penava, oni koji to jako osjećaju iz dubokih emotivnih razloga, njima nitko ne može zabraniti nazočnost u koloni.

”Mi smo detektirali dvije kritične točke vezano za samu kolonu. To je početna točka, dvorište bolnice, a to će ove godine biti ispred bolnice, odnosno u Županijskoj ulici. Drugo mjesto je na memorijalnom groblju, zato što se na ta dva mjesta okupljao veći broj ljudi. To su statična mjesta i tu je potencijalno velika mogućnost zaraze. Sama kolona se odvija po trasi dugačkoj pet i pol kilometara i ona ne bi trebala biti upitna”, rekao je za RTL.

Osim toga, kao problem su detektirana prijevozna sredstva, posebice ona masovna.

”Molim da se ne dolazi autobusima i vlakovima. Imamo informaciju da je cjelokupna organizacija u tom smislu masovnog prijevoza gotovo u potpunosti izostala u odnosu na prošle godine i to me raduje u smislu koronavirusa”, tvrdi gradonačelnik koji tvrdi i da će se ugostiteljski objekti morati držati zadanih parametara s aspekta ponašanja i distance unutar objekata jer i one su jedni od detektiranih problema.

”Danas smo postigli dogovor da će radno vrijeme biti ograničeno do 21 sat”, rekao je pa dodao i kako će se angažirati sve službe koje će biti na raspolaganju. Na memorijalnom groblju, objasnio je Penava, ljude će se preusmjeriti prema izlazu kad dođu kako se ne bi zadržavali u prostoru.

”Da kad prođe kolona da se napusti Vukovar. Ne možemo nikoga tjerati na to, ali apeliramo na savjest i na važnost trenutka. Da s jedne strane Kolonu održimo, a s druge da sačuvamo zdravlje. Kako bi izbjegli kritike da ne treba Kolona”, govori.

A kritizirali su takvu odluku mnogi. Naime izmjenom Odluke o ograničenju okupljanja, stožer je od epidemioloških mjera, prvotno prijave okupljanja, razriješio okupljanja za blagdane i praznike, ali samo do 30. studenog te tako samo oslobodio Dan pada Vukovara.

”Naravno da struka ima svoje zato smo danas i razgovarali. Na kraju je gospodin Capak tu imao jednu od ključnih uloga u suradnji sa svima nam, Ministarstvom branitelja i gradom Vukovarom, i naravno da struku treba poštivati. Što se struke tiče jasno je svima da ono što bi bilo najpreporučljivije je broj nula. Neke kritike vaših gledatelja su bile s Korza u Rijeci. Garantiram da se na tom Korzu nalazi barem 500 ljudi, a Korzo nije dulji od 2 kilometra, sigurno. Danas na Savskoj su bile stotine ljudi na potezu od Ilice do Trga Nevenke Topalušić. Zašto bi Vukovaru bilo zabranjeno na pet i pol tisuća metara dugoj trasi 500 ljudi, a u Zagrebu ili Rijeci nije?”, zapitao se Penava.

Kritike je potom zaprimio i zbog cijene ulaska na otvoreni vodotoranj. Rekao je kako obitelji imaju obiteljske ulaznice koje su jeftinije, a kritičare je kategorizirao u skupinu onih koji nisu financirali obnovu vodotornja.

”Siguran sam da svatko tko je financirao taj objekt želi ga vidjeti u ovom današnjem stanju i da zadrži ponudu kvalitete koju ima. I da nastavi raditi uspješno, a preduvjet za to je cijena”, zaključuje.