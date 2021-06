PENAVA O NAPADU NA DJEČAKA! ‘U Borovu su mural poginulima nazvali provokacijom’: ‘Jasno je otkud ideja čovjeku da napadne maloljetnika!’

Autor: N.K

Emisiji Bujica Z1 televizije gostovao je Ivan Penava, gradonačelnik Vukovara koji je osvoji već treći mandat na čelu ovog grada.

Osvrnuo se na stanje u Vukovarsko-srijemskoj županiji te poručio kako nacionalističke tenzije ne diže on, već Plenkovićev koalicijski partner.

Kada je riječ o napadu na dječaka sa hrvatskim obilježjima na zaštitnoj maski, Penava podsjeća na događaje koji su prethodili napadu.

Poručuje kako se dobro zna tko je hrvatske simbole nazvao provokacijom.

U vladajućoj koaliciji njeguju podjele

“Pupovac komunicira na jedan ružan i podmukao način, a ja ga čitam prije nego li zine! Na djelu je puzajuća velikosrpska agresija i zaista ne znam zašto Andrej Plenković podržava i vodi takvu politiku”, pita se Penava.

“Sjetite se samo sjednice Gradskog vijeća Vukovara kada je donedavni zamjenik gradonačelnika iz redova srpske nacionalne manjine, Srđan Milaković, proglasio Oluju “etničkim čišćenjem”… Tada sam, kao HDZ-ov gradonačelnik, od bivšeg ministra Lovre Kuščevića i premijera Andreja Plenkovića, zatražio jasnu osudu i zabranu djelovanja političkih opcija koje podrivaju temelje naše države, a Oluju nazivaju “etničkim čišćenjem”… Plenković mi je poručio da to “nije tema”…

“Hrvatsku zastavu u Borovu nazvali su provokacijom”

“Dan uoči 02. svibnja i komemoracije u Borovom Selu, načelnik općine iz redova SDSS-a, Zoran Bačanović, na službenim Facebook stranicama, iziritiran već i samom pripremom za oslikavanje murala BBB-a, na kojem je službena hrvatska zastava i grb specijalnih postrojbi MUP-a RH, govorio je o ‘provokaciji’ i nečemu za što ‘nema mjesta u Borovu Selu’. Nekoliko desetaka metara dalje nalazi se mauzolej četničkom zločincu koji je jedan od glavnih krivaca za masakr dvanaestorice hrvatskih redarstvenika, a načelnika iz redova SDSS-a ‘iritira’ hrvatska zastava na muralu koji je podignut njima u čast! Ono što je s Torcidom uslijedilo dan poslije, bila je reakcija i to što se vikalo svi su osudili, ali ono što je radio načelnik Bačanović je, u svakom slučaju, isprogramirano! SDSS-ov načelnik je u stanju hrvatsku zastavu i grb nazvati provokacijom, a mi se onda čudimo kada jednom nasilniku ta ista obilježja smetaju na maski koju nosi 13-godišnje dijete?! Miloš Bačić je napravio isto što i Zoran Bačanović i SDSS! Pa, kako neće biti iziritiran šahovnicom na maski, kada ona iritira i SDSS i njegove dužnosnike?! Oni su to nazivali ‘provokacijom’, rekao je Penava.

“Plenković traži gnijezda mržnje”

“Gdje je sada Andrej Plenković?! Jel’ ne vidi on tko je krivac, kao što je vidio kada je došlo do ono nesretnog incidenta na Trgu sv. Marka, kada je tražio gnijezda?! Gospodine dragi, jel’ ne vidiš gdje su ti gnijezda?! Jel’ ne vidiš kakvo si stvorio gnijezdo?! Jel’ ne vidiš s kakvom ti mržnjom koalicijski partner gleda na simbole hrvatske države?! I kako si daje za pravo, jer ga ti štitiš, napadati maloljetnu djecu po gradu, što se još nije dogodilo u Vukovaru?! Da maloljetno dijete strada zbog službenih oznaka Republike Hrvatske, države u kojoj živi! I to zato jer to nekoga smeta, nekoga to provocira”, poručio je Penava.









“Pupovac je zapravo relativizirao napad”

“Ni Pupovac ne želi vidjeti da je dječak napadnut zbog grba, odnosno, službenih obilježja Republike Hrvatske, države u kojoj on Vlada, zajedno s Andrejom Plenkovićem. On napad na dijete relativizira i u svojoj izjavi traži protutežu hrvatskom grbu, a danas, sutra opravdanja kada netko bude hodao gradom s nekakvim oznakama, njemu puno dražim… To je, zapravo, zamka, sjetite se samo kako je Pupovac reagirao kada mladići srpske nacionalnosti nisu htjeli ustati na intoniranje hrvatske himne, prilikom jedne nogometne utakmice… Nije imao nikakvih argumenta, pa je javno propitkivao u kojim se sve situacijama treba intonirati državna himna! Zato su se i sada počela postavljati pitanja treba li se baš grb RH pojavljivati na maskicama za lice… Meni je ta priča dobro poznata”, poručio je Penava.

Penava u Vukovaru pobijedio na sva 32 biračka mjesta

Ivan Penava jedan je od najvećih pobjednika lokalnih izbora, međutim, njegova se pobjeda gura pod tepih, zato jer je vrlo neugodna za Plenkovićev HDZ. “Prvi puta se dogodilo da gradonačelnik Vukovara bude izabran treći puta za redom. Po drugi puta u povijesti dogodilo se da smo od 32 biračka mjesta u gradu pobijedili na svih 32. Ostvarili smo veliku pobjedu i uzalud dolazak Andreja Plenkovića, uzalud trud Milorada Pupovca, koji je gotovo kampirao u Vukovaru i pokušavao ložiti atmosferu, pumpati i dijeliti ljude”, rekao je Penava.

“Budi poslušan, budi kuš, nemoj imati svoje mišljenje”

”U drugom krugu se protiv nas složila cijela fronta. Sve velike markice poput Plenkovićevog HDZ-a i SDSS-a ili HNS-a i čelnih ljudi SDP-a stale su na stranu Nikole Mažara. Ima dosta tih ubljeba, ali ipak je još više slobodnomislećih građana koji cijene ljudskost, poštenje i predanost radu… Riječ je o vrijednostima kojima su većinu nas naučili roditelji kod kuće i nastavnici u školi, a suprotne su svemu onome čemu podučavaju stranačke mašinerije – budi poslušan, budi kuš, nemoj imati svoje mišljenje i nemoj se usprotiviti onome što kaže ‘Veliki vođa’… U Vukovaru se stvarno dogodila velika pobjeda Vukovaraca!”, poručio je Penava.

Vukovar su htjeli osvojiti pod svaku cijenu

Glavni tajnik HDZ-a, Krunoslav Katičić, od Andreja Plenkovića dobio je zadatak da se Vukovar mora dobiti pod svaku cijenu – otkriva Penava: “O tome su razgovarali i na županijskom odboru stranke, a jasno se vidjelo iz mnogih izjava i posjeta čelnih ljudi HDZ-a i Vlade našemu gradu. Koliko god sada Plenković sve to nastoji relativizirati i gurnuti pod tepih, koliko god naš rezultat nastoji proglasiti ‘nebitnim’, svoj poraz teško će minimalizirati u javnosti”, poručuje.









Licemjerje

Ivan Penava je posebnu poruku iz Bujice poslao novom HDZ-ovom županu Vukovarsko-srijemske županije Davoru Dekaniću: “Gnjusno je i ljigavo jedan dan polagati vijence na Memorijalnom groblju u Vukovaru, a drugi dan slušati glazbu četnika koji je slavio okupaciju našeg grada!

S Pupovcem sastavljaju županijsku vlast

Prokomentirao je i činjenicu da je u selima oko Vukovara, s većinskim srpskim stanovništvom i presudnim utjecajem SDSS-a, kandidat Plenkovićevog HDZ-a dobio više od 90 posto glasova i da sada neke opcije, koje su u prvom krugu bile protiv njega, upravo s Dekanićem i Pupovcem pokušavaju sastaviti novu županijsku vlast: “Vukovarsko-srijemskoj županiji trebala je promjena i žao mi je što ljudi nisu imali hrabrosti to prepoznati u dovoljnoj mjeri… Žao mi je što su određeni pojedinci, za koje sam se i osobno založio kad im nitko nije htio pomoći, podlegli pritisku… To je ljudski i teško je nositi teret otpora i teret istine, boriti se sa sustavom kada on nad nekim iskaljuje svoju brutalnost i nepravdu… Važno je da kad čovjek posrne, ipak smogne snage i ponovo ustane”, smatra Penava.