PEJČINOVIĆ BURIĆ O OPTUŽBAMA ZA VELEIZDAJU: Evo što je poručila zastupnicima Mosta

Potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić u petak je održala konferenciju za medije na temu “Nadzora ispunjavanja obveza Republike Srbije iz procesa pristupanja EU”, piše N1.

“Zastupnici Mosta optužili su Vladu i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova za, ni manje ni više, veleizdaju. To su teške riječi, neprimjerene riječi, pogotovo u kontekstu onoga što Vlada i Ministarstvo rade u kontekstu praćenja pregovora Europske unije sa Srbijom i u kontekstu razvoja dobrosusjedskih odnosa sa svim susjedima pa tako i Republikom Srbijom.

Zbog širenja lažnih, neutemeljenih činjenica zastupnika Mosta i nekih drugih zastupnika u vezi praćenja pristupnih pregovora, takva retorika koja se nastavlja pokazuje da ovakva banalna tumačenja pokazuju potpuno nepoznavanje funkcioniranja institucija Republike Hrvatske, ali i institucija EU-a od strane predstavnika Mosta kojima to ne može služiti na čast jer su sudjelovali u radu dvije Vlade i kao takvi bi već sada trebali imati elementarna znanja o procesu pristupnih pregovora u članstvu u EU”, rekla je Pejčinović Burić.

Rekla je da je povjerenstvo kojem se pridaje velika važnost “osnovano odlukom tadašnje tehničke Vlade na telefonskoj sjednici 2016.”

“Samo povjerenstvo je bilo zaduženo isključivo za praćenje provedbe prijelaznih mjerila u pregovaračkim poglavljima 23. i 24. Činjenica je da Mostu u toj tehničkoj Vladi bio na vlasti, da je resorni ministar koji je u najvećoj mjeri zadužen za provedbu i praćenje provedbe u poglavlju 23. bio njihov i tada nije blokirao otvaranje tog poglavlja, a mogao je. Generalno svođenje ukupnih odnosa sa Srbijom na rad jednog povjerenstva je vrlo opasno simplificiranje i zlonamjerno simplificranje stvarnog značaja otvorenih pitanja između RH i Srbije s naglaskom na njihovo rješavanje”, rekla je Pejčinović Burić.

“Mi smo smo Vlada svjesna otvorenih pitanja, njihove težine ali i toga da se ta pitanja moraju rješavati kroz razne forume, upravo u interesu RH. Vlada RH na čelu s Andrejem Plenkovićem i Ministarstvom vanjskih i europskih poslova pomno i sustavno prate i obveze Republike Srbije kroz svoje redovne koordinacijske mehanizme i stalnu komunikaciju i suradnju nadležnih tijela RH. U okviru toga Ministarstvo zajedno s drugim nadležnim ministarstvima svaki puta kada je potrebno procjenjuje ispunajvanje kriterija za pristupanje i sukladno tome definira stavove RH i iste komunicira u relevantnim institucijama EU-a.

Za razliku od povjerenstva koje je bilo zaduženo isključivo za praćenje prijelaznih mjerila u poglavljima 23. i 24. mi vjerujemo da je važno praćenje ukupnog procesa i druga pitanja držati pod lupom i zato je Vlada uzela sveobuhvatan i proaktivan pristup na rješavanje svih otvorenih pitanja kada je u pitanju Republika Srbija. Vlada je u kontekstu naših ukupnih odnosa s Republikom Srbijom aktivirala mehanizam koordinatora za rješavanje otvornih pitanja i otvorila ponovno rad međudržavnih komisija za otvorena pitanja.

Kad gledate dosadašnju dinamiku koja je predvidiva, do najranijeg što se može zamisliti da bi Srbija ušla u EU je 10 godina od početka pregovora. Jasno je koliko je to dugačak, velik posao i koliko je nerazumno od strane Mosta kad kažu da se neka pitanja moraju riješiti preko noći kroz ovaj mehanizam. Do kraja prisutpnog procesa Hrvatska će vrlo pozorno pratiti isupanjavnje svih mjerila”, rekla je Pejčinović Burić.

“Naša pozicija je jasna, bit ćemo striktni i fer. Morat će se ispuniti sva mjerila”, zaključila je Pejčinović Burić.