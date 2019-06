Pejčinović Burić o jučerašnjoj pobjedi: ‘Politički kontakti diljem Europe odigrali su ključnu ulogu u mojem izboru!’

Autor: I.Br.

Premijer ANdrej Plenković i novoizabrana Glavna tajnica Vijeća Europe, Marija pejčinović Burić, danas su održali konferenciju za medije nastvano na veliki uspjeh Pejćinović Burić koji je jučer ostvarila. I Plenković i Pejčinović Burić istaknuli su veliko oduševljenje postignućem, koje je među najvećima u Hrvatskoj povijesti što se tiče naših međunarodnih političkih angažmana.

“Marija i ja smo razgovarali o kandidaturi puno ranije, činjenica da je Hrvatska imala sjajno predsjedanje u Odboru ministra i ostavili smo izvanredan dojam sa svime. Žao mi je da medijski odjek na to predsjedanje nije bio veći. No ono što smo osjetili da nakon predsjedanja imamo dobar feedback zastupnika i tada smo počeli inicijalno razmišljati o tome”, kazao je premijer Plenković pa nastavio:

“Odluku smo donijeli kada smo shvatili da je ovo izvrsna prilika. Hrvatska je već 23 godine članica Vijeća Europe i shvatili smo da Marija sa svojim političkim ambicijama i radom te dosadašnjim angažmanom koji je iza nje, nema teme koju do sada nije prošla. S obzirom da je poliglot, nije nam ništa dalo za pravo da se ne kandidira. Ušli smo u kandidaturu kada je bilo još troje respektabilnih kandidata. U takvim okolnostima, Marija je i tada ušla u drugi krug, a zajednički smo nakon toga intenzivno radili i lobirali za nju. Ovaj uspjeh govori o ogromnom povjerenju koje je Marija dobila, a Hrvatsku pozicionira na razinu na kojoj do sada još nismo bili. Marija, iskrene čestitke, jako smo ponosni i sretni, i uvjereni smo da će Vijeće u tebi imati odličnu osobu koja će voditi Vijeće Europe”, kazao je Plenković.

Nakon premijera, okupljenima se obratila i sama Pejčinović Burić, koja je istaknula veliku sreću i zadovoljstvo svojom jučerašnjom pobjedom.

“Dopustite da se zahvalim i s moje strane, premijer je objasnio kako se sve izdogađalo. Ovo je bila jedinstvena prilika i mislim da je dobro da smo tako odlučili. Htjela bih zahvaliti premijeru i na angažmanu i na nominaciji. Put do jučerašnjeg glasovanja je bio dosta kompliciran, već i sama činjenica da nas je bilo troje kandidata iz iste političke obitelji to pokazuje. Činjenica da sam ušla u drugi krug bio je već veliki korak i pokazatelj da sam išla pravim putem”, kazala je Pejčinović Burić pa nastavila:

“Još do jučer do 19 sati nisam znala što će biti, znala sam samo da će biti tijesno, ali kada su nazvali i javili da Vijeće Europe ima novu Glavnu tajnicu, bili smo oduševljeni svi u mojem timu. Nakon 70 godina, ovo je prvi puta da je na mjesto Glavnog tajnika izabran netko s područja Balkana, a prije mene, samo je jedna žena bila na čelu Vijeća Europe. Velika mi je odgovornost i velika čast da sam dobila toliko glasova i ono što me obvezuje i što učvršćuje moju poziciju je činjenica da sam dobila gotovo dvije trećine glasova, ne samo iz svoje političke obitelji, već i iz drugih političkih obitelji. Tome je prethodilo puno razgovora i puno dobrih političkih kontakata i veza”, rekla je.

Osvrnula se i oko kojih će se tema posebno angažirati:

“Vijeće Europe ima velike izazove pred sobom. Činjenica da su se žene jako aktivirale oko moje kandidature pokazuje da je zaista bilo važno, i to mi daje odgovornost da jedno oko mojih najvažnijih područja djelovanja bude borba za ravnopravnost žena, kako u političkom tako i u svakodnevnom životu. U tu temu planiram uložiti veliku energiju, kao i u sve socijalno ugrožene skupine”, završila je Pejčinović Burić.

I premijer i nova glavna tajnica složili su se kako je ovo velika stvar za hrvatsku diplomaciju te da su ključnu ulogu u tome imali dobri i važni politički kontakti prilikom lobiranja. Premijer za sada nije želio otkriti tko će naslijediti Pejčinović Burić na mjestu ministrice vanjskih poslova.