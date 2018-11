Pejčinović Burić bahato napala predsjednicu: ‘S Pantovčaka se širi nepotrebna nervoza’

Autor: Dnevno.hr

Ministrica vanjskih i europskih poslova komentirala je u utorak u Dubrovniku jučerašnje predsjedničine oštre kritike upućene na adresu ministarstva koje vodi.

‘Prvo u ime MVEP – ono je odradilo sve kako treba. Ja, kao osoba koja ga vodi i ima uvid, tvrdim da je odrađen odličan posao tijekom pregovora. MVEP je i dosljedan u svom stavu kad su u pitanju migracije… Žao nam je da vidimo da nervoza dolazi s Pantovčaka. Što je prijeporno predsjednici države, to bi bilo važno znati. To je dokument kojim se pokušava urediti pitanje migracija, i unutar toga – regularnih migracija,. To je pokušaj da se uređene, regularne migracije, da kad se s njima budemo mogli nositi lakše, da se migrantski pritisci manje. Mislimo da se radi o važnom dokumentu, koji nije sporazum i koji se ne potpisuje. Nije pravno obvezujuć. Svaka država ima suvereno pravo uređivati pitanje migracija. Dokument samo može pridopnijeti’, kazala je Pejčinović Burić, a prenosi N1.

Predsjednica je jučer, podsjetimo, oštro napala Ministarstvo vanjskih i europskih poslova jer, po njenim riječima, nije izvijestilo javnost o Marakeškoj deklaraciji o zakonitim migracijama i što sada, kaže, izaziva prijepore.

Grabar-Kitarović je ministrici vanjskih i europskih poslova Mariji Pejčinović Burić poručila da se “moraju zbrojiti”.

“Uz dužno poštovanje svim diplomatima, Ministarstvo se treba zbrojiti. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, koje je bilo nositelj svih zadaća i koordinator pregovora o tom kompaktu, nije odradilo svoju zadaću, umjesto da objavljuje moju korespondenciju i sada pokušava izazvati nekakve prijepore u javnosti koji ne bi trebali postojati” poručila je predsjednica u ponedjeljak.