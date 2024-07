Pedantna, inteligentna i samozatajna: Je li ova Hercegovka Plenkovićev odgovor na Milanovića?

Autor: Iva Međugorac

Uz brojna imena koja su se proteklih mjeseci među HDZ-ovcima počela pojavljivati u kontekstu kandidature za predsjednika odnedavno se pojavljuje i ime bivše ministrice vanjskih poslova Marije Pejčinović Burić koja bi na izborima koji se održavaju koncem godine mogla konkurirati aktualnom predsjedniku Zoranu Milanoviću koji je svoju kandidaturu ionako već potvrdio.

Kako tvrde HDZ-ovci premijer Andrej Plenković ne gaji pretjerane simpatije prema svojoj bivšoj kolegici iz Vlade, ali je isto tako sklon ideji da u utrku na Milanovića pošalje žensku osobu zbog čega je i Pejčinović Burić uzeo u razmatranje.

Ona je inače svojedobno bila zamjenica Davoru Ivi Stieru na čelu ministarstva vanjskih poslova koje je potom na kratko i preuzela.

Odmjerena, stabilna i uglađena

U Plenkovićevom premijerskom mandatu izabrana je za glavnu tajnicu Vijeća Europe u Strasborugu. ”Pejčinović Buri je vrlo odmjerena, stabilna i uglađena, mirna žena, ali je upitno je li, i u kojoj mjeri to dovoljno za okršaj s nabrušenim Milanovićem”, kaže naš sugovornik iz HDZ-a koji uz to napominje da je njen problem to što ona zapravo niti nije klasična političarka.

”Ona je žena koja se izgradila u diplomaciji i zapravo nema iskustva ni sa kampanjama, ni sa konfliktima nalik ovima sa Milanovićem. Da smo mi Danska onda bi njena kandidatura možda imala smisla, a ovako kada s druge strane imate Milanovića teško da Pejčinović Burić išta može postići. Njoj nedostaje politička strast kakvu je recimo imala bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. To je valjda i ta svojevrsna politička karizma koju na našoj sceni imaju još samo Plenković i Milanović”, tvrdi naš sugovornik koji drži da je na našoj političkoj sceni generalno prisutan manjak lidera

. Malo je poznato da je Pejčinović Burić gimnaziju završila sa tek 17 godina, ali i da je dva razreda srednje škole završila u jednoj godini. Svojedobno je u razgovoru s pokojnim Mislavom Bagom potvrdila i da voli jezike pa je kazala da govori španjolski, francuski i engleski, s tim da je učila i ponešto njemačkog kojega razumije i čita. To što govori toliko stranih jezika svakako joj je prednost u odnosu na Milanovića. Inače je Pejčinović Burić rođena u Mostaru, a živjela je u Ljubuškom gdje je tijekom gimnazije igrala rukomet u Izviđaču. Tim se sportom bavila i nakon preseljenja u Zagreb sve dok nije ozlijedila rame.

Preskočila jedan razred

”Ujutro bi učila za osmi, a poslijepodne za sedmi razred”, rekao je jedan njen školski prijatelj. U Zagrebu je Pejčinović Burić upala na dva fakulteta- Ekonomski- na smjeru vanjske trgovine, ali i Poljoprivredni fakultet smjer vrtlarstvo s oblikovanjem pejzaža. Na koncu je ipak njen prvi izbor bila ekonomija. Pošto je zaljubljenica u jezike usavršavala ih je živeći u europskim gradovima pa je tako godinu i pol dana provela u Parizu, nakon čega se preselila u London gdje je radila kao dadilja u kući Berniea i Slavice Ecclestone.









Potom je jedno vrijeme boravila u Španjolskoj. Poziciju ministrice vanjskih poslova u Plenkovićevoj Vladi Pejčinović Burić preuzela je nakon što je Stier podnio ostavku. No, kao šefica hrvatske diplomacije nije se pretjerano isticala već je ostavila dojam jedne od nevidljivijih ministrica iz te postave Plenkovićeve vlade. Zanimljivo je da oni koji je iz toga vremena pamte svjedoče kako je na sjednice Vlade u Banske dvore ulazila na stražnji ulaz trudeći se da na taj način izbjegne novinare koji su ipak uspjeli saznati da je karijeru nakon što je postala magistrica europskih znanosti započela u Končar inženjeringu gdje je radila kao stručna suradnica za vanjsku trgovinu.

Potom je postala direktorica Europskog doma Zagreb, a onda je radila i u Plivi kao direktorica Ureda za korporativne komunikacije. Svoje prve političke korake napravila je 2000.godine kada je na poziv Ivana Jakovčića ušla u koalicijsku vladu, odnosno u Ministarstvo europskih integracija i to na poziv Ivana Jakovčića.

Odbacila tvrdnju da je karijerist

”Iskreno rečeno, do tada nikada nisam ni razmišljala o takvom angažmanu jer sam imala sjajan i dobro plaćen posao u Plivi. Većini je ljudi moj tadašnji izbor bio nelogičan, ali moj postdiplomski studij u Brugesu i raniji rad u Europskom domu ipak jesu vodili u smjeru aktivnijeg uključenja u razgovore o pristupanju EU-a. Taj angažman nisam profesionalno mogla odbiti, premda je to značilo manje novca. Vjerovala sam da ulazim u dinamičan i nov sustav. Da sam karijerist, u HDZ bih se bila uključila mnogo ranije” kazala je svojedobno za Jutarnji list. Četiri godine Pejčinović Burić bila je pomoćnica ministra europskih integracija, a zatim postaje i državna tajnica u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija u vrijeme dok je tu dužnost obavljala Grabar-Kitarović.

U tom se periodu Pejčinović Burić pokazala kao vrhunska stručnjakinja za europska pitanja koja odlično poznaje diplomatske tehnike, što su svakako uz njenu pedantnost odlike koje bi predsjednik civilizirane zemlje trebao imati. Pejčinović Burić u karijeri je bila snažno angažirana oko pregovora Hrvatske o članstvu u EU. Bila je naime pregovaračica za poglavlja koja su se odnosila na vanjske odnose, ali i na vanjsku sigurnost i obrambenu politiku. HDZ-u se pridružila 2007.godine, i već tada počelo se govoriti o tome da bi mogla postati ministrica.

”Mislim da moj životopis svjedoči o tome koliko je u mojoj karijeri sve išlo postupno. Sada sam već četiri godine državni tajnik i ako sam to radila dobro, onda je logično da mogu ići i na sljedeći korak. No u karijeri mi je dosad puno samopouzdanja i živaca sačuvala spoznaja da mogu raditi puno različitih poslova. Znam da ništa nije zauvijek i da ništa nije zadano. Tako nisam imala problema s napuštanjem posla u Plivi kada sam željela imati dijete. Tako sam nešto kasnije odlučila da se neću vratiti u gospodarstvo, nego ću biti dužnosnica. Uvijek sam bila spremna raditi nešto novo. U karijeri sam prošla razne segmente i ne bojim se promjena”, izjavila je Pejčinović Burić koja je karijeru nastavila kao saborska zastupnica.

Prozivao je Bulj

No, radila je i kao voditeljica izaslanstva Zajedničkog parlamentarnog odbora Hrvatska-EU te kao voditeljica izaslanstva Sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a, ali i kao članica Odbora za europske integracije, Vanjskopolitičkog odbora i Nacionalnog odbora za praćenje pregovora s EU-om. Koncem premijerskog mandata Jadranke Kosor govorilo se da bi mogla postati hrvatska veleposlanica u Parizu za što ju je predlagao tadašnji šef diplomacije Gordan Jandroković, ali kako se u međuvremenu promijenila vlast tako Ivo Josipović s pozicije predsjednika nije želio prihvatiti kompletnu HDZ-ovu listu pa je umjesto nje u Pariz otišao Ivo Goldstein. I nakon pobjede SDP-a na izborima održanima 2013.godine Pejčinović Burić nije se zaustavila.

Radila je kao savjetnica za europske politike na projektima koje je financirala EU, bilateralni donatori i UNDP u Hrvatskoj i državama kandidatima te potencijalnim kandidatima za članstvo u EU te državama europskog susjedstva. Tako je s bivšom državnom tajnicom Tamarom Obradović Mazal savjetovala bivšeg srpskog premijera Ivicu Dačića, zbog čega bi se i u eventualnom srazu s Milanovićem mogla pravdati premda je u pitanju bio europski projekt, a ne savjetovanje srpskog premijera. Pobjedom Plenkovića Pejčinović Burić u Ministarstvu vanjskih poslova postaje državna tajnica, a zatim i ministrica čiji su mandat obilježile prozivke na račun njenog supruga Zorana Burića zbog čega je bivšu ministricu prozivao i Mostov Miro Bulj koji je tvrdio da dotični stoji iza kontroverznog projekta u Cetinskoj krajini. Radilo se zapravo o gradnji elektrane na jezeru Peruča.