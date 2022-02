PEĐA GRBIN POSTAO JE NEVIDLJIV! Škoro je urušio desnu oporbu: Plenković ima samo jednog konkurenta

Autor: Iva Međugorac

Pomaka nema, pa nema– tako nekako sažeti bi se mogli rezultati posljednjeg Crobarometra, koji se odnose na SDP. Stranka na čijem je čelu Peđa Grbin naprosto ne uspijeva zagristi značajniji dio oporbenog kolača, premda im na žalost po tome pitanju sve okolnosti idu na ruku. Obnova potresom pogođenih područja praktički ne postoji, najbliži suradnici premijera Plenkovića na udaru su medija radi afera, usporedno s time rastu cijene hrane i energenata, a raste i broj oboljelih od korona virusa. Sve to vide građani, koji nisu zadovoljni radom Vlade, no ono što građani ne vide je- Peđa Grbin.

Umjesto njega, sabornicom dominiraju razni drugi oporbeni saborski zastupnici, među kojima premijer Plenković doista nerijetko djeluje kao dominantna, i samouvjerena politička figura. To što se Grbina ne čuje, ali i ono što SDP-ovci izgovaraju u Sabornici jasno ukazuje na to da socijaldemokrati bez obzira na dugogodišnje prisustvo u političkoj areni, za Plenkovića ne predstavljaju oporbu.

Njihovu poziciju odavno je preuzeo Zoran Milanović, a to da je Milanović već neko vrijeme jedini adekvatan lider oporbe, odavno više nije tajna. Istini za volju, za sada se ni na desnoj sceni nije istaknuo netko tko bi uspio ugroziti Plenkovićevu poziciju, Ivan Penava svoj je Domovinski pokret tek preuzeo pa mu valja ostaviti prostora za snalaženje, Most drži stabilnu četvrtu poziciju, no izgleda da je najniže od svih predstavnika desnice pao Miroslav Škoro, bivši šef Pokreta koji je još lani djelovao kao najveća opasnost za aktualnu vlast. Otkako je napustio DP Škoro je postao neprepoznatljiv, iz SUverenista je nedavno prešao u novi zastupnički klub, no malo je vjerojatno da on više može izazvati značajniju pažnju i da se može vratiti na staze stare slave te da na bilo koji način može ugroziti predsjednika Vlade.

Vidljivo je i po anketama da građani za sada ne vide alternativu Plenkovićevoj stranci, no za to ne treba kriviti ni građane, ni premijera već samu oporbu, s posebnim naglaskom na SDP i Grbina koji vodi drugi najveći klub u Saboru. Ako doista ima premijerske ambicije, kao što je to nedavno ustvrdio, tada će se Grbin uskoro morati početi nametati, i boriti za to da bude vidljiviji, i od Plenkovića, ali i od svojeg nekadašnjeg šefa Zorana Milanovića.