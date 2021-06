PAVASOVIĆ VISKOVIĆ POTVRDIO KAKO JE UHIĆEN MAMIĆEV SUDAC: Otkrio i koji bi mogao biti pravi razlog jutrošnje akcije u Osijeku!

Autor: J.A.

Nakon što je jutros u medije stigla informacija kako su uhićeni suci osjećkog županijskog suda koje je Zdravko Mamić optužio za korupciju sada je stigla i potvrda te vijesti.

Odvjetnik jednog od uhićenih sudaca Darka Krušlina, Ljubo Pavasović Visković, potvrdio je tu informaciju u izjavi za N1 televiziju.

“Točno je da je došla policija na njegova vrata te se vrši pretraga stana i trebao bi tokom dana biti ispitan”, rekao je Pavasović Visković.

Smatra da iza ovoga možda stoji jedan drugi razlog.

“Činjenica je da je Mamić iznosio čitav niz optužbi, a nije za isključiti da je ovo način da se Mamić dovede u Hrvatsku i bit će interesantno vidjeti kako će vlasti u BiH odlučiti. Teško će sada biti odbiti izručenje u Hrvatsku”, rekao je.

Dodao je kako će se postupak vjerojatno voditi u Zagrebu te da se čuo sa svojim klijentom.

“Vrlo kratko samo se čuli i on je iznenađen. Vrijeme će pokazati što je točno što nije”, kratko je komentirao.

“Mislim da su uhićena i ostala dva suca, ali i više osoba, no to će se uskoro doznati. Mislim da u cijeloj priči Krušlin nije kriv jer činjenica je da je on taj koji je osudio Mamića i on je žrtva sada njegove agresivne manipulacije”, zaključio je Pavasović Visković.









Uskoro će se znati hoće li Krušlin ostati u pritvoru.

Podsjetimo, jutros je u Osijeku počela akcija uhićenja sudaca Županijskog suda. Riječ je o sucima povezanim sa slučajem Zdravka Mamića koji ih je nakon pravomoćne presuda teško optužio za korupciju.