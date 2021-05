PAVASOVIĆ VISKOVIĆ NA UŽARENOM STOLCU KOD STANKOVIĆA: Ukazao na jedan važan detalj kada je u pitanju presuda Mamiću te objasnio zašto je Hajduk tu gdje je

Autor: J.A.

Odvjetnik Ljubo Pavasović Visković gost je emisije Nedjeljom u 2 kod Aleksandra Stankovića gdje je govorio o stanju u pravosuđu, slučaju Mamić te zašto ga nazivaju zločestim dečkom hrvatskog odvjetništva.

Pavasović Visković trenutno je odvjetnik suca Darka Krušlina koji je osudio Zdravka Mamića na 6,5 godina zatvora na Županijskom sudu u Osijeku.

Priznao je da se tukao u mladosti i da jednom nije mogao otvoriti oko četiri tjedna jer je dobio batine od jednog partizanovca.

“Split je bio jedna zanimljiva okolina za odrastanje, pogotovo u moje vrijeme. Naravno, ne bih dobio batine da nisam tražio”, rekao je Pavasović Visković.

Također je rekao da kao učenik nije bio uzoran i da je bježao s nastave. “Nikako ne bih bio sretan kad bi moja djeca ponavljala moje greške”, dodao je.

“Zna se da tih 90 minuta dok Hajduk igra nisam baš svoj. Kada se u Splitu razvijaš tijekom 70-ih i 80-ih to je dio tebe”, objasnio je.

Uloga Ante Nobila 90-ih

O kolegi Anti Nobilu ima visoko mišljenje i cijeni njegovu ulogu 90-ih jer “malo tko zna koliko je doprinio raščišćavanju nekih stvari, poput slučaja Blaškić”.

Što se tiče pravosuđa smatra da kada se uzme u obzir trodioba vlasti na izvršnu, zakonodavnu i sudsku, upravo ona sudska u najboljem stanju i da samo malo treba “doraditi neke stvari”.









“Vrhovni sud je krema pravosuđa i vrlo je važno tko će biti predsjednik, ali nije presudno. Događaju se neke stvari koje bi mogle izaći na dobro poput osnivanja Visokog suda. To su sve mali bitni koraci”, objasnio je.

Promjene u pravosuđu

Smatra da HDZ-u nije u interesu mijenjati stvari jer je “politika uvijek imala utjecaj na pravosuđe i to nitko nema namjeru promijeniti”.

“Postoji ta fama da HDZ drži pravosuđe u šaci i to dodatno podupiru izjave samog Vladimira Šeksa. Točno je ono što je rekla Zlata Đurđević, a to je da je tijekom 90- došlo do jedne sječe kvalitetnih sudaca, ali to nije glavni razlog za današnje stanje. HDZ je volio imati ljude na velikim sudovima, ali stvari se mijenjaju poput izbora suca Željka Horvatića. Mijenjaju se, ali jako sporo”, tvrdi.

“Ne mislim da je Zlata Đurđević pogriješila. Puno je pravnika koji smatraju da taj zakon nije ustavan. Što je ona zapravo trebala napraviti? Nitko se neće javiti ako ga na tu funkciju ne podrži predsjednik republike. I sada su se javile osobe koje ne mogu proći prve stepenice. Zato zakon nije dobar”, rekao je Pavasović Visković.









Dodaje da nije dobro da suci istupaju dok se naša dva “čuvena brda” prepucavaju, misleći na predsjednika i premijera. Također i da suci ne bi trebali birati suce jer bi onda bili izabrani sa 16-17 glasova.

“Suci Vrhovnog suda rade jedan prilično zahtjevan posao, rješavanje kaznenih stvari drugog stupnja. Tu su u pitanju kazne od 20-30 godina, to nije jednostavno jer odlučujete o nečijem životu”, rekao je dodajući kako inače uvažava puno stvari koje kaže Zoran Milanović.

Zbližavanje s klijentima

Priznaje da se pomalo zbliži s ljudima koje brani, pa i onima sumnjive prošlosti jer je to ljudski. “Po prirodi nisam znatiželjna osoba i čim razgovor krene u krivom smjeru ja ustajem sa stola. Granice zakona se znaju. Mi iskusni znamo i nategnute granice. Mi se ne trebao družiti sa sucima i častiti ih”, rekao je.

“Branio sam jednog klijenta optuženog za silovanje i ispitivao sam žrtvu i vidio da ju mogu slomiti i dvojio sam hoću li to učiniti. I učinio sam, zato jer je to moj posao. Ako to ne napraviš izabrao si krivi posao. Odvratno sam se osjećao nakon toga, ali to je moj posao”, ispričao je.

Zašto je to Mamić tada nije učinio?

Na pitanje je li Zdravko Mamić reformator hrvatskog pravosuđa Pavasović Visković se samo nasmijao. Za odnos Mamića i Krušlina ukazuje na jednu zanimljivo pojavu koja se dogodila prije same presude u Osijeku.

“Ako ćemo pričati tko je kome sucu trebao dati nešto preko nekoga onda onda možemo prozvati svakog suda. Sjetite se prije presuda da je Mamić mahao onim papirima navodne prepiske vodećih ljudi države jer je vjerojatno znao da će biti osuđen. Zašto tada nije rekao kako je potplaćivao suce? Zašto to nije učinio prije presuda?”, zapitao se.

“On šalje jednu poruku koja glasi: Zamjeri se moćniku i završit ćeš ko Krušli”, dodao je.

Odsluživanje kazne u BiH nazvao je jednom riječju – cirkus.

“On je iznimno sposban čovjek, groznog karatkera, koji je na jednom javnom dobru, a Dinamo je javno dobro, pomoću velikih novaca koje je dobio od politike uspio stvoriti jednu priču koja je krenula prodajom Balabana početkom 2000-ih za tada ogroman novac. Taj sustav je i dalje tu i njegov utjecaj nije ništa manji nego prije. Svi ti ljudi koje je on postavio su još uvijek tu”, objasnio je Pavasović Visković.

Hajduk je tu gdje je zbog nesposobnosti

Što se Hajduka tiče kaže da su tu gdje jesu zbog vlasitite nesposobnosti, a ne nekog vanjskog utjecaja.

“Bedastoća je da Hajduk vodi ulica. Puno se novca na zagrebačke sportske novinare potrošilo da bi se to pustilo u javnost. Nikada mi ni jedan navijač nije ušao u ured i rekao to i to. Mislim da je Nadzorni odbor sad napokon shvatio gdje smo griješili. Nismo imali jasnu hijerarhiju i nije se znalo kome svi odgovaraju”, kritičan je.

“Zanimljivo je i što će biti s Dinamom kada Mamić ode jer klub radi na budžetu od 50 milijuna eura, a to je kod nas neizdrživo. Bojim se da je napravio takav sustav koji će krahirati kad on ode”, tvrdi.

Ljevičar ili ne?

Priznaje da je socijalno osjetljiv i da je po tom pitanju ljevičar, ali da njegov otac nije bio u antifažističkom pokretu.

Smatra da je sramotna odluka Prekršajnog suda da je pozdrav “Za dom spremni” legaliziran i da ne razumije želju tih ljudi koji nas žele svrstati na gubitničku stranu.

Misli da premijer nije posebno sposoban, ali je obrazovan te je dodao da je klijentelizam daleko gori od korupcije.

“Korupcije ima svugdje, i u Njemačkoj, i u Švedskoj, ali taj naš ti meni, ja tebi odnos je nešto samo nama karakterističan”, zaključuje.