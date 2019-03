PAUK PORUČIO GRADONAČELNICI SUPETRA: ‘Šteta što traktori ne mogu ploviti morem’

Autor: S.V.

Martin Pauk, gradski vijećnik iz redova stranke Neovisni za Hrvatsku, odgovorio je gradonačelnici Supetra Ivani Marković koja je Počasnom bleiburškom vodu odbila novčanu donaciju:

“Život nas na sve nauči.

Jedna od prvih stvari koju nas nauči jest da ne vjerujemo ljudima, a pogotovo “nadvrsti“ ljudi (ili podvrsti, kako vam draže) koji se nazivaju “političarima“.

Postoji jedno prekrasno i pitoreskno mjesto – Supetar na otoku Braču, kojega vodi SDP-ova gradonačelnica. Riječ je o divnom mjestu, svega 10 kilometara plovidbe od grada Splita.

Ta ista gradonačelnica ovog otočkog mjesta se ponosi time što je odbila pokroviteljstvo nad obilježavanjem pokolja na Bleiburgu.

Ne samo da je odbila, već se u odnosu na stradavanje Hrvata na Bleiburgu ponijela tako bezobzirno, da ne kažem bahato da je uz odbijenicu navela par standardnih floskula o “ponosnom antifašizmu, slobodi i bla-fašizmu-bla“ i kako su nas “Austrijanci konačno stavili gdje nam je mjesto.“

Boli me to. Kao Hrvata i kao čovjeka – boli me.

Boli me nepoštivanje nevinih, civilnih žrtava, nenaoružanih ljudi, žena, djece i staraca.

Boli me, ali ne bojim se – znam da je kraj blizu, znam da je pobjeda nadohvat ruke.

Jedna čitava generacija je mučki pobijena na Bleiburgu i Križnom putu.

Druga generacija je ginula za slobodu od Vukovara do Dubrovnika.

Treća, moja generacija vodi neku drugu borbu – ekonomsku, svjetonazorsku i političku, borbu protiv klijentelizma i rasprodaje države.

Borbu za opstanak na rodnoj grudi.

I znajte, u toj borbi ćemo pobijediti.

Samo, budite sigurni, nećemo pogriješiti poput naših starih, nećemo ostaviti niti zrno mogućnosti da naši neprijatelji nastave sijati sjeme mržnje i šire svoju propagandu.

Prvi put su nas naši protivnici pobijedili i pobili.

Drugi put smo mi pobijedili, ali nismo ih pobili, već su pobjegli na traktorima. Šteta što traktori ne plove morem, možda bismo na vrijeme otkrili tko je ostao među nama, a ne poštuje našu žrtvu.

Treći put ćemo, budite uvjereni, opet pobijediti.

Ovaj put nabavit ćemo im traktore koji plove, pa ako žele – neka idu”, napisao je Pauk na društvenoj mreži.

Podsjetimo, gradonačelnica Supetra u odgovoru Počasnom bleiburškom vodu na zamolbu za donaciju, navela je ove razloge odbijanja:

“Grad Supetar nije u mogućnosti odvojiti sredstva za Vaše projekte jer je već predvidio sredstva za proslavu 75 godina oslobođenja našeg otoka Brača od nacističke i fašističke okupacije, gdje su u četiri godine rata u borbi protiv okupatora poginula 492 bračka borca, dok je 275 Bračanki i Bračana stradalo od fašističkog terora. U ratu je stradalo 110 djece dok je 118 ostalo bez jednog a osam bez oba roditelja”.