PATULJAK POLITIKE! Jandroković zbog Tuđmana brutalno ponizio Škoru

Povodom obilježavanja 20.obljetnice smrti prvog hrvatskog predsjednika dr.Franje Tuđmana, zajednički vijenac na njegovom grobu položili su predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednik Vlade RH Andrej Plenković i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković. Tim povodom Jandroković se obratio predstavnicima medija te među ostalim za N1 komentirao je li HDZ izdao Tuđmana, kao što to kaže predsjednički kandidat Miroslav Škoro.

“To su ružne podvale nedostojne tih protukandidata, to su ljudi koji nikada u suštinu nisu razumjeli Tuđmanovu doktrinu. Danas to izgovaraju i čine to isključivo iz pokušaja političkih probitaka. Hrvatski narod prepoznat će tko su pravi nositelji Tuđmanovih ideja. Bez Franje Tuđmana povijesni procesi ne bi se događali u korist hrvatskog naroda”, rekao je šef Sabora uz opasku da je HDZ Tuđmanova stranka koja slijedi njegovu doktrinu.

”Razumijemo njegov nauk, razumijemo sveobuhvatnost njegovih politika. Mnogi bi danas uzeli od Franje Tuđmana samo što im odgovara. Njegovo djelo toliko je veliko i preveliko za ove patuljke politike koji od toga pokušavaju profitirati”, naglasio je Jandroković nakon polaganja vijenca na grobu Franje Tuđmana.