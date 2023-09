Pater Ike Mandurić komentirao Buntića i njegovu ženu: ‘Dečki, divim vam se’

Autor: I.G.

Pater Ike Mandurić, koji je inače poznat po svojim izjavama koje često izazivaju kontroverze, nedavno je na Facebooku izrazio svoje mišljenje o slučaju Denisa Buntića, koji je optužen da je fizički napao svoju suprugu Klaru Buntić, koja je hrabro izašla u javnost s tvrdnjama o nasilju koje trpi i izrazila strah za vlastiti život.

U svojoj objavi, koju je kasnije obrisao, Pater Mandurić osudio je nasilje i naglasio važnost da muževi nikada ne smiju poduzimati takve postupke. Međutim, izrazio je i razmišljanje o muškarcima koji podnose različite oblike emocionalnog i psihičkog maltretiranja.

‘Osuđujem to potpuno’

“Denis Buntić je učinio jako lošu stvar jer je (ako je) tukao svoju ženu. Muževi, to nikad i nikad ne smijete napraviti! Osuđujem to potpuno. I jako je loše ako ima onih koji to ne osuđuju. A da nam nije to svima jasno, pokazuje uvijek neki novi slučaj nasilja nad ženama.





No, osim žaljenja za pretprljenu bol Denisove žene, nakon što sam preslušao njezin snimak, nekako, stadoh misliti o muževima koji, tko zna kakva sve nasilja i maltretiranja namjerno-iritantnih žena ne podnose? A takvih muževa je jaaako puno: strpljivih, snažnih, postojanih…”, napisao je.

Mandurić je istaknuo da je važno razumjeti i razgovarati o tim situacijama, gdje su muževi ti koji trpe negativne postupke i manipulacije, dok ostaju strpljivi.

“Šteta što se o njima ne govori, ne priča: More je divnih, snažnih muževa koji se stojički nose s lažima, cmizdrenjima, optužbama, manipulacijama, prenemaganjima…

Naravno i posve je logično je da ima jako puno brakova u kojima su žene negativne i loše, a muževi plemeniti i postojani. Dakle, i muževa koji su prošli teške trenutke na kakvim je Denis pao. Nikad nismo stali u njihovu zaštitu, niti ih pohvalili. E, to nije u redu!









‘Dečki, svaka vam čast’

Pa, evo jedna poruka njima: ako ste istrpjeli onakve histerije i cmizdrenja, ja vam se divim! Dečki, svaka vam čast!”, napisao je Mandurić u objavi koju je kasnije obrisao.









Podsjetimo, nakon policijskog postupanja zbog nasilja prema supruzi, Denis Buntić je pušten na slobodu, a u domu mu je pronađen zastrašujući arsenal oružja, među kojim su i zolje, kalašnjikovi, bombe, pištolji itd.

Naknadno je rješenjem Općinskog suda u Ljubuškom Denisu Buntiću zabranjen prilazak supruzi Klari Buntić na udaljenosti manjoj od 100 metara. Buntić se također mora javljati u PU Ljubuški svakoga dana, kako su prenijeli mediji u BiH.