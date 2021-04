PATER DOMINIK GERBIC ODGOVORIO NA NAPADE: ‘Plenkovićev HDZ nema nikakve veze s kršćanstvom, a SPC i Porfirije biraju Barabu, a ne Isusa!’

Autor: Dnevno

Deklarirani katolik ne može potpisati Istanbulsku konvenciju, ne može to odobriti i ne može dignuti ruku za to! Svi koji su tada, zajedno sa SDP-om, glasovali za nju, a smatraju se katolicima, nemaju nikakve veze s katolicizmom – izjavio je u Bujici, na Z1 televiziji, pater Dominik Kristijan Gerbic, dominikanac kojeg su mediji prozvali zbog nedjeljne propovijedi iz Prozorja, kada je tijekom izravnog prijenosa na HRT-u rekao da je “svako naše DA i HDZ-u i SDP-u i Možemo i svim lijevima, NE za Hrvatsku”: – Njihove su ideologije lijeve, to se vidi, razvidno je to već dugi niz godina. I nije to sad stvar samo Plenkovića, ta struja u tom pravcu ide već duže vrijeme… Trenutna ideologija koja okuplja oko sebe određeni krug ljudi unutar HDZ-a ne može biti drukčija nego lijevo-liberalna, jer to s kršćanstvom nema nikakve veze! Nema nikakve veze, osim imena!

Upravo na primjeru saborskog pljeska SDP-a HDZ-u, prilikom izglasavanja Istanbulske konvencije, vidi se da su njihove ideologije iste – smatra pater Dominik.

PATER DOMINIK O PLENKOVIĆU: “Odrastao je u lažima, slijep je, tako su ga odgajali…”

“Živimo u društvu, u kojem se ne smije govoriti o istinama vjere,” nastavio je mladi dominikanac, nakon što ga je voditelj pitao je li zloupotrijebio oltar za političko govorništvo, kao što su ga optužili neki mediji: “Mislim da je hrvatski narod više pun k’o šipak svega toga! U propovijedi nisam rekao skoro ništa, što već nije svima poznato, samo što sam to izgovorio javno, pa je dobilo na težini… Svi o onome što sam propovijedao misle slično ili isto.”

Nakon propovijedi sam dobio bezbroj poruka potpore od ljudi koje uopće ne znam, ljudi se potpisuju i zahvaljuju – zahvalio se pater Dominik i otkrio: – Bilo je i nekih ekstremnih poruka tipa “Htio sam se ispisati iz Katoličke crkve, a sad vidim da neću!” Ljudima je zaista dosta ovakvog pristupa stvarnosti u kojoj živimo.

U emisiji je uspoređen slučaj patera Dominika Barača, kojeg su zbog doktorata iz boljševizma, komunisti strijeljali nakon II. svjetskog rata, sa slučajem premijera Plenkovića, koji je u svom maturalnom radu veličao Marxa i Kardelja: – Oni su odrastali u nekim određenim lažima i Andrej je bio nečije dijete, netko ga je podučavao, tako ga odgajao… Mora postojati način i nada da čovjek može progledati… Ne radi se ovdje o tome da ja nešto nekome namećem, ali ako vidim da je taj koji živi pored mene – slijep, da je zle nakane, želim mu pomoći da otkrije ljepotu koju ja imam. To je čista ljubav, tu nema zla!

Isti je demon i fašizma i komunizma i nacizma – upozorava pater Dominik Gerbic: – Tu nema razlike, u pozadini je domon!

DOMINIKANAC CITIRAO KUHARIĆA: “Lakše nam je bilo u komunizmu, jer smo tada znali tko nam je neprijatelj!”

Pater je prokomentirao i najavu kandidata Možemo Tomislava Tomaševića o mogućem povratku Titova trga u Zagreb, čemu se nije usprotivila niti kandidatkinja Jelena Pavičić Vukičević: – Više i mala djeca znaju da je Tito bio zločinac! Europa se ogradila od totalitarnih režima, između ostalog i komunizma, a kod nas se opet vraća na scenu, što je u najmanju ruku, smiješno.

Na pitanje kako komentira Tomaševićevo protivljenje izgradnji katoličke crkve na zagrebačkoj Savici, prije četiri godine, pater Dominik je odgovorio: – On možda nije katolik, pa ima pravo na takve stavove! Blagopokojni Kardinal Kuharić je govorio kako je nama svećenicima bilo lakše u komunizmu, samo iz jednog razloga; tada smo točno znali tko nam je neprijatelj! Sada je to malo teže znati, jer se vuci maskiraju u janjad!









ODGOVOR ‘BRADATIM SVEĆENICIMA OPASNIH NAMJERA’: “Za nastup u Bujici, ostavio sam bradu!”

Našalio se na račun onih koji su ga napali zbog spominjanja “bradatih svećenika opasnih namjera”: – Za nastup u emisiji sam ostavio bradu, da se vidi kako ja ništa protiv brade nemam! Nije to neprijateljstvo protiv SPC-a, ali pojedine ljude, koji rade krive stvari, treba upozoriti da rade krivu stvar… Treba im napokon otvoreno reći da stanu!

Napadi Srpske pravoslavne crkve i beogradskih medija, za patera Dominika bili su posve očekivani, posebno zato što je u nekoliko navrata, tijekom nedjeljne propovijedi, citirao blaženog Alojzija Stepinca: – Zar mi ne smijemo reći, braneći svoje i znajući istinu o onome što mi jesmo, bilo da je to Porfirije ili neki njegov prethodnik, pa čekaj, to nije istina! Desetljećima se proteže gotovo psihotična laž, koja nije vezana samo uz jednog predstavnika SPC-a, nego i njihove nasljednike, bez obzira što oni dobro znaju što je istina i da je istinu nemoguće sakriti. Kada govorimo o Stepincu, o istini govore i izvori koji nisu katolički i koji nisu hrvatski, a kada netko laže o njemu, to nije ljudsko, to je demonsko ponašanje! Rulja koja je razapela Isusa tražila je Barabu, iako je znala da je Baraba razbojnik, a Isusa je proglasila razbojnikom. Nažalost, Porfirije, zajedno sa svojim predstavnicima SPC-a, neprestano bira Barabu, a Isusa razapinje! Stepinac je nevin, on je prolio svoju krv, on je Božji ugodnik. On je s Isusom.

Citirajući Stepinca, pater Dominik je u Prozorju rekao da “pravi muževi ne padaju na koljena pred lažnim duhom vremena”, a u emisiji objasnio: – Stepinac je tipični primjer hrvatskog velikana, jednog muža, muškarca koji nam može biti uzor! Danas je velika kriza, nas muških unutar Katoličke crkve… Kriza je ako ti ne možeš obraniti ono što je tvoje. Ti nisi sposoban svoj dom braniti, nisu svoju obitelj sposoban braniti, svoje svetinje nisi sposoban braniti… Pa kakav si muškarac?! Muški se trebaju muževno postaviti prema svetinjama, jer su to naše istine i mi to živimo, ne živi netko drugi. I ne moraju!









SVEĆENIK RODOM IZ ZENICE: “Kardinal Puljić je opravdano ogorčen na hrvatsku politiku!”

Pater Dominik je rodom iz Zenice, gdje danas više nema ni pet tisuća Hrvata i posebno ga muči nebriga vlasti za Hrvate iz BiH: – Mladi odlaze, čak odlaze i oni koji imaju posao, dakle, ne samo iz ekonomskih razloga… Odlaze situirane obitelji, napuštaju naše krajeve jer ih više ne vide kao mjesto gdje bi odgajali svoju djecu. Do toga su dovele političke igre unutar BiH, a u riječima vrhbosanskog kardinala Puljića vidjet ćete i jedno ogorčenje spram hrvatske politike, zbog njezinog odnosa prema hrvatskom narodu u Bosni. U Hercegovini se to ipak malo drukčije osjeti, jer su oni teritorijalno jedna cjelina…

Kritizirao je i mjere stožeraša, posebno zatvaranje crkvi i ograničavanje broje vjernika koji mogu pristupiti svetim misama: – Naša je uloga dovesti što više ljudi Isusu! Ako se crkve zatvaraju, ako se ograničava broj vjernika na misama, ljudi jednostavno, nakon nekog vremena, vođeni ovim životom kakav je, užurbanim, zaboravljaju na puno toga…

PATER DOMINIK KRISTIJAN GERBIC OŠTRO KRITIZIRAO MJERE STOŽERA!

Isus je rekao liječite bolese – podsjetio je pater: – Suvremeni liberalni teolozi bi rekli – da, ali tada Isus nije znao da postoji korona. Možda bi trebalo napraviti nove prijevode Svetog pisma pa tamo gdje Isus kaže “liječite bolesne”, ispod staviti notu, “to ne vrijedi za koronu”!

Dominika Kristijana Gerbica posebno smeta što na ulazima u crkve zbog zabrana stožeraša nema svete vode: – To je još jedna od smiješnih postavki unutar Crkve gdje je razvidno da dolazi do skuoba razuma i vjere, a zapravo, cijeli jedan dokument ‘Fides et ratio’ govori da razum i vjera nisu u sukobu. To su dvije komplenetarne stvarnosti koje idu jedna uz drugu. Niti je razum protiv vjere, niti je vjera protiv razuma. Onoga trenutka kada bi vjera bila protiv razuma ili obrnuto, nešto s tom vjerom ili razumom ne bi bilo u redu. Tamo gdje vjera zauzima područje razuma, kreće se u područje spiritizma i nekih čudnih pojava… Gdje razum zauzima područje vjere, vjera postaje činovnička vjera, vjera nekih pravila koja može donositi bilo tko, u bilo koje vrijeme… Kada blagosljivljamo vodu, mi molimo od Boga milost da on u to počelo vode, ulije svoj sveti, jaki blagoslov, da ta ista voda poprimi takvo svojstvo da postane zakoniti neprijatelj i da odgoni đavle i bolesti. I sada će ta ista voda, u jednom trenutku odgoniti đavle i bolesti, a u drugom trenutku biti prijenosnik bolesti?! To mi radimo sebi sami… Po mojoj vjeri, ako je blagoslovljena, Bog čini ono što želi s tom vodom. S druge strane, to su neki naši unutrašnji problem, koje je korona kriza pokazala da postoje, a nismo ih bili svjesni, dok nismo došli u stanje krize.

“Živimo u vremenu velikoga straha, neprestanog straha,” napomenuo je na kraju Bujice pater Dominik Kristijan Gerbic: “Stalno smo bombardirani informacijama da ne smijemo ovo ili ono… Činjenica je da običan čovjek živi u strahu i da se ljudi boje. Nama to ne treba, Isus je onaj koji oslobađa! Na koncu, došao je da nas oslobodi. Ako imamo vjeru u Njega, ako Bog postoji, zašto bi onda imali taj strah?!”