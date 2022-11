PARTIJA ŽELI TOMAŠEVIĆU UVALITI TITA! Učinili su prvi korak da se maršal vrati u Zagreb, gradonačelnik poručuje: ‘Rekao sam da nam promjene imena trgova nisu prioritet’

Autor: Dnevno.hr/D.R.

Obećano – ispunjeno. SDP je, kako se već dugo najavljivalo, pokrenuo proceduru za povratkom Josipa Broza Tita u glavni hrvatski grad.

Dakako, odnosi se to na povrataka imena trga koji je njegovo ime nosio od 1946. do 2017. godine, kada mu je promijenjen naziv u Trg Republike Hrvatske.

Na sjednici Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova u fond imena prihvaćen je prijedlog SDP-a da se Trgu Republike Hrvatske vrati naziv Trg maršala Tita.





“Prioritet su nam gašenje požara s pucanjem cijevi”

“Klub zastupnika SDP-a u Gradskoj skupštini podnosi prijedlog za uvrštenje u Fond imena osobno ime ‘Josip Broz Tito’ odnosno odrednicu ‘Maršal Tito’ te nastavni prijedlog da se navedenim imenom odnosno odrednicom nazove sadašnji ‘Trg Republike Hrvatske’, ovo na način da se isti preimenu prijedlogu brazloženju SDP-a.

Sam prijedlog komentirao je gradonačelnik Tomislav Tomašević, bez okolišanja.

”Prošlo je već godinu i četiri mjeseca otkad sam rekao da nam promjene imena trgova nisu prioritet, posebice dok ih treba obnoviti od potresa i da ćemo s SDP-om razgovarati. Tako da, ako je nešto uvršteno u fond imena to je i dalje na razini Odbora i još treba proći Skupštinu. Prioritet su nam gašenje požara s pucanjem cijevi, vodoopskrbna mreža nam je u lošem stanju. To su problemi – voda, obnova, vrtići, škola, zdravstvene ustanove koje treba obnoviti i uložiti u njih, i to su teme koje nas zanimaju”, odgovorio je.