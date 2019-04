Paraobavještajno podzemlje napalo Pernara!? Bunjac za Dnevno o zastrašujućim detaljima, je li ovo slučajno?

Saborski zastupnik Živog zida i jedan od kandidata na nadolazeće Europske izbore, Branimir Bunjac, danas je na svojem Facebook profilu objavio zanimljivu objavu. Naime, kako je napisao, Facebook stranica njegovog stranačkog kolege Ivana Pernara je ugašena, a Bunjac je u svojoj objavi objasnio tko je i zašto imao ‘prste’ u gašenju stranice jednog od najpopularnijih političara u Hrvatskoj.

“/KRIMINALCI PROTIV ŽIVOGA ZIDA/

Vjerojatno ste primijetili da je obavještajno podzemlje prvi dan kampanje za Eu izbore hakiralo i u potpunosti ugasilo facebook stranicu Ivana Pernara. Vladajuće strukture očito su uvidjele da nam medijska cenzura ne škodi pa su prešli na zloporabu na društvenim mrežama. Prvi je stradao upravo kolega Ivan Pernar i to u trenutku dok je imao 285 tisuća pratitelja i engagement bez premca u Hrvatskoj od čak 1,3 milijuna tjedno. Ovaj problem sada mora biti riješen izvan granica Hrvatske i nadamo se najboljem ishodu. Sve vas to upućuje na logičan zaključak tko predstavlja pravu i istinsku prijetnju režimu, tko je prava oporba koja ulijeva strah u kosti onima koji imaju prste u pekmezu.”, napisao je saborski zastupnik Bunjac.

Nakon objave, za komentar smo zamolili i samog zastupnika Bunjca, koji nam je rekao kako ovo nije prvi puta da se na njihovim stranicama događaju ‘čudne’ stvari.

“Prvo se na stranici pojavio nekakav naziv ‘Instant warrior’ i onda je taj instant warrior počeo micati administratore, urednike i moderatore sa stranice. Nakon nekog vremena, nitko više nije imao pristup stranici te je potpuno preuzeo stranicu. I to se dogodilo baš na prvi dan kampanje. Jednostavno, izgleda kao da je netko išao to namjerno raditi”, rekao je Bunjac te nadodao kako se to mora riješiti izvan granica Hrvatske, jer se ovdje ne može.

“Vidjet ćemo što će od toga ispasti, to je bilo puno fanova i sad ćemo jednim dijelom imati deficit u kampanji. Ipak je on bio najvidljivija karika Živog zida, a sada ga nema.”, rekao je Bunjac.

“Nakon svega, imate neki osjećaj da su vas prvo mediji cenzurirali, a kada smo mi pronašli svoj medij – društvene mreže – onda idu i na društvene mreže.”, kazao je.

Osim Pernara, na udaru čudnih algoritama po Facebooku te hakera bio je i sam zastupnik Bunjac.

“I na mojoj se stranici događalo da se jednostavno obrišu komentari mojih simpatizera, pozitivni komentari, a nedavno su mi pokušali provaliti i u privatnu e-mail adresu”, kazao nam je na kraju saborski zastupnik.