PARAOBAVJEŠTAJNO PODZEMLJE DRMA DRŽAVOM: Netko s vrha HDZ-a radio na Kolindinom prisluškivanju

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, što god o njoj mislili političarka je koja svaki svoj potez duboko promišlja i mudro važe, a otkako je u njezinom uredu zavladala panika i neugodna afera nastala nakon glasina o aferi SMS odlučila je stvari uzeti u svoje ruke te promišljeno povući nekoliko narednih poteza kako ne bi ugrozila predstojeću kampanju u koju bi se trebala upustiti boreći se za još jedan mandat. Kada je duboko promislila o narednim potezima, odlučila je iz svojeg tima ukloniti Vladu Galića, savjetnika za nacionalnu sigurnost koji je na tu poziciju imenovan prije nekoliko mjeseci, a čije se ime provuklo kroz priče o aferama SMS.

Takve poveznice predsjednici u ovom času nisu potrebne, premda je i sama skeptična prema napadima na Galića. Sličan potez navodno kani odigrati i sa savjetnikom za unutarnju politiku Matom Radeljićem, čovjekom koji se u javnom prostoru spominjao kao karika zaslužna za sukobe šefice države i premijera Andreja Plenkovića, čija je potpora predsjednici nužna ako se misli još jednom natjecati na predsjedničkim izborima. Bez snažne HDZ-ove infrastrukture i potpore, a o čemu se jedno vrijeme uslijed intenzivnih sukoba progovaralo predsjedničina bi pobjeda bila dovedena u pitanje te se zato odlučila približiti aktualnom rukovodstvu stranke i Vlade, jer to drži sigurnom putanjom. Ono što je zanimljivo u ovoj priči jest što su i Galić, i Radeljić kadrovi koji su uživali naklonost bivšeg šefa HDZ-a Tomislava Karamarka, ali i još uvijek aktualnog drugog čovjeka te stranke Milijana Brkića, kojega se polako, ali sigurno odriču svi istaknuti članovi stranke.

Premijer Plenković tako je nedavno otvoreno i bez zadrške izrazio zabrinutost zbog detalja o aferi SMS, o Brkiću u rukavicama govore i Jandroković i Kuščević pa i vojska drugih manje istaknutih mu stranačkih kolega, koji su ga do jučer tapkali po ramenu. No, osim što se HDZ-ovci postepeno odriču svojega moćnog i mudrog operativca Vase, kako suborci zovu Brkića, čini se kako je i predsjednica krenula tim putem. Naime, prema napisima Nacionala predsjednica je konačno shvatila u kakvu je mrežu upletena pa se sada pod svaku cijenu nastoji izvući iz toga zato je prije sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost morao otići Galić, a zato se i ona počela distancirati od Brkića.

Ovaj je medij navodno došao do spoznaja o operaciji kojom je paraobavještajna skupina, koji čine i neki visoki dužnosnici HDZ-a pokušala preuzeti kontrolu nad najvišim institucijama države, a time i nad Uredom predsjednice te Kolindom Grabar-Kitarović osobno. Ljudi iz te paraobavještajne skupine služili su se lažnim SMS-ovima kako bi kompromitirali pojedine kadrove oko predsjednice te ih uklonili iz njihova Ureda, a sebe pozicionirali, u svoj toj trakavici prisluškivanja predsjednice navodno su spriječena u posljednjem trenutku. Inače, informatičar Franjo Varga, ako je suditi po napisima Jutarnjeg lista, istražiteljima je otvorio dušu, a njegovo otvaranje ozbiljno je među ostalim kompromitiralo i drugog čovjeka HDZ-a Milijana Brkića. Naime, navodno je privedeni Varga istražiteljima kazao kako je Brkiću asistirao tao što je istraživao jednu njemu blisku osobu, također navodno mu je pomogao da ne ostane bez diplome provodeći istrage protiv profesora koji su odlučivali o slučaju Brkićeva plagiranja diplomskog rada.

Kako je Varga prema napisima spomenutog medija rekao istražiteljima, na e-mail adresu dostavio mu je rezultate istrage. Varga je navodno surađivao i s Galićem koji ga je tražio da pomogne Brkiću oko diplome, ujedno ovaj informatičar priznao je kako je njegova veza sa Zagrebom, bio Blaž Curić, vozač Ministarstva poljoprivrede u kojem pak stoluje Tomislav Tolušić, čovjek kojega je u ministarsku fotelju pozvao Karamarko, kojega također Varga spominje u svojim iskazima. Ta posljednja priča još jednom kompromitira Brkića, koji se do sada relativno uspješno ograđivao od afere SMS, govoreći da mu se podmeće, no ne otkrivajući tko bi mogao biti taj netko tko radi protiv njega. I prije Brkićeva povezivanja s aferom SMS, od čega se on ograđuje, plovio je Brkić relativno uspješno ne osvrćući se previše na afere koje su se vezale uz njegovo ime. Međutim, tragovi posljednje afere prilično su ozbiljni te ga stavljaju u kontekst svojevrsnog obavještajnog podzemlja.

Sada kada mu leđa okreće i predsjednica, s kojom je navodno planirao rušenje Plenkovića sve je više indicija koje upućuju na to da su Brkiću otvorena vrana na put prema dolje, put koji će označiti njegov politički kraj. i Uskok je nedavno pokrenuo istragu protiv Curića, a ujedno i zatražio istražni zatvor pa više zapravo nije niti važno je li Brkić koristio njegove usluge i je li on angažirao kuma da Vargi dojavi da uništi sve dokaze, dovoljno je neugodno da ga se uopće povezuje s takvim ljudima, uz to, dojam je da je Varga prilično duboko involviran u odnose s bivšim HDZ-ovim rukovodstvom, nego li to oni priznaju, a sve to u prilog ide Andreju Plenkoviću koji se ionako mjesecima nastoji riješiti Brkića, s kojim se diskretno obračunava svako malo pa nije nemoguće da je i ova posljednja afera dio te priče.

Brkić je Plenkovića trebao kao svojevrsnu političku branu i konekciju s konzervativnim djelom stranke, stoga ga se i nije odrekao kada je mogao i na način na koji se odricao svih onih koji su imali dodira s ljudima koje je Karamarko instalirao. Plenković nikada nije imao povjerenja u Brkića, nerijetko su ljudi bliski predsjedniku HDZ-a u djelu medija Brkića optuživali da radi protiv Plenkovića, a ova afera Plenkoviću nedvojbeno ide u prilog, te će je po svemu sudeći iskoristiti za obračun sa stranačkom desnicom, što je otpočelo eliminacijom Darka Milinovića.

U istom vremenskom periodu kada je Milinović eliminiran, u javni je prostor dospjela priča o Vargi, njegovim vezama s Brkićem i Karamarkom. Brkiću ne treba suditi unaprijed, već se valja pozvati na o nu da institucije rade svoj posao, ali valja znati da je riječ o političaru koji je preživio aferu s plagiranjem diplomskog rada, priču s Karlovačkom bankom, te je uostalom upravo on taj koji je Plenkoviću osigurao spokojno preuzimanje HDZ-a.