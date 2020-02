PARANOJA ZAVLADALA KOVAČEVIM TIMOM: Karamarka im podmeće Plenković?

Kandidatura Tomislava Karamarka za predsjednika HDZ-a, koja bi se trebala odviti do kraja tjedna, zaintrigirala je članove vladajuće stranke. Osim što je atmosfera usijana među članstvom koje je prisno premijeru Andreju Plenkoviću, najava njegova povratka u političku arenu uznemirila je i duhove u takozvanom alternativnom bloku koji predvodi Miro Kovač, u tandemu s Ivanom Penavom i Davorom Ivom Stierom. Jasno je da će Kovač i njegov bivši šef Karamarko grepsti po istom biračkom bazenu te da i jedan i drugi pretendiraju na glasove konzervativnog djela HDZ-ovaca. ”Njih dvojica mogli bi mnogo snažnije ulaziti u konflikte nego što će se Karamarko suočavati s Plenkovićem. Dio Kovačevih kadrova uvjeren je kako se Karamarko vraća da bi pomogao Plenkoviću u srazu s Kovačem, zašto bi inače njemu ovaj povratak trebao”, prepričava naš sugovornik blizak bloku Mira Kovača te naglašava da su se doista trebali ujediniti ako uistinu misle eliminirati Plenkovića. ”Karamarko bi se možda s Kovačem i dogovorio, ni Penava nije problem, ali on i Stier, e, to teško može ići zajedno, nikada se nisu slagali”, prepričava naš sugovornik.

No, s druge strane u Karamarkovu timu tu tezu da je on Plenkovićev igrač s gnušanjem odbacuju. ”Ni u ludilu, Karamarko se jednostavno želi vratiti, tu nema teorija zavjere, smatra da njegovo vrijeme još nije gotovo i da ima šansi, uostalom, izbori su demokratski proces, svatko se ima pravo kandidirati, a sve su teorije podmetanja i pokazatelj da Karamarko doista nije još završio započeto te da ni Kovačevoj ni Plenkovićevoj struji nije ugodna njegova najava povratka”, navodi naš sugovornik blizak bivšem predsjedniku HDZ-a. ”I te teze koje se sad potenciraju kako je on rušio svoju Vladu, pa to nema smisla, na koncu je ispalo da nije bio daleko od istine kada je govorio, primjerice, o arbitraži, ispalo je da je on žrtveni jarac, nepravedno su mu zatvorili sva vrata, ostavili ga na cjedilu i sada im još smeta što bi se vratio. On iza sebe ima rezultate, možete vi misliti što hoćete, ali on je HDZ-u donosio pobjede i samim time njegove šanse ne treba umanjivati”, mišljenja je jedan od njegovih suradnika koji naglašava kako, kada je riječ o suradnji s Kovačem, nije problem u Karamarku, nego u suprotnoj strani. ”Karamarko se u tome što je Kovač predstavio zasad nije našao”, zaključuje naš sugovornik.