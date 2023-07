Par vrućih dana pa opet promjena: Evo kada stižu novi pljuskovi s grmljavinom i jak vjetar

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Protekli tjedan obilježile su iznenadne i snažne grmljavinske oluje, a kako trenutno izgleda, pred nama su dva dana predaha, barem što se silovitog nevremena tiče.

Danas će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, ponegdje uz umjerenu naoblaku.

Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Uz dnevni razvoj oblaka lokalno se očekuje poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom u gorju te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab, u gorju i na Jadranu i umjeren jugozapadni.





Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 33, u Dalmaciji i do 35 °C.

Upozorenje zbog toplinskog vala u dvije regije

Gotovo cijela Hrvatska danas je ‘u zelenom’, što znači da u većini zemlje nema upozorenja zbog opasnog vremena. No, za splitsku regiju na snazi je žuti, a dubrovačku narančasti meteoralarm zbog toplinskog vala.

“Budite spremni na pojavu zdravstvenog rizika zbog vrućine i visokih temperatura kod osjetljive populacije, ponajprije starijih i male djece. Slušajte i postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih službi”, javlja DHMZ.

U ponedjeljak još stabilno pa opet promjenjivo

Jutro i dio prijepodneva u ponedjeljak bit će pretežno vedro. Zatim postupni porast naoblake sa sjeverozapada, a prema večeri će mjestimične kiše biti u Istri i na zapadu unutrašnjosti.

Mogući su izraženiji pljuskovi. Najviše sunčana vremena bit će u Dalmaciji. U kopnenim krajevima će puhati umjeren jugozapadni vjetar, na Jadranu umjereno i jako jugo. Najniža temperatura zraka od 15 do 19, na moru od 22 do 27 °C. Najviša dnevna od 32 do 37 °C.

Dakle, slijede nam dva pretežno sunčana i vruća dana, većinom i sparna, a već u utorak i srijedu opet pljuskovi, grmljavina, lokalno vrlo vjerojatno i tuča, te najprije jugo, zatim bura.









“Početak tjedna na Jadranu još većinom sunčan uz mnogima neugodnu vrućinu, no jugo će jačati, a nestabilnost rasti – pa su u utorak popodne na sjeveru vjerojatni izraženiji pljuskovi i grmljavina koji će se u srijedu proširiti i na Dalmaciju, a zatim će zapuhati jaka bura.

I na kopnu nakon uglavnom sunčanog, vrućeg i sparnog ponedjeljka, opet mjestimice intenzivni pljuskovi praćeni grmljavinom, lokalno moguće i nevrijeme uz tuču, a nakon toga u srijedu će i osjetno osvježiti uz umjeren, ponegdje prolazno i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar”, prognozirala je za HRT Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.