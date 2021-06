PAO S NEBA? AUTOMOBIL IZAZVAO POMUTNJU NA SUSKU: Svi se pitaju tko je vlasnik ‘misterioznog’ vozila!

Autor: L.B.

Predsjednica Vijeća mjesnog odbora Susak-Srakane Dina Mačić potvrdila je kako je, prema njezinim saznanjima, automobil dopremljen prije dvadesetak dana.

Na otoku nema prometnica

Prvi automobil dopremljen na Susak, kako se čini ilegalno, na mali kvarnerski pješčani otok s manje od 100 stanovnika van sezone, izazvao je uzbunu među mještanima koji se pitaju tko je, zašto i kako doveo auto na otok gdje je dozvoljen promet samo službenim traktorima. Na otoku nema čak ni prometnice, piše Večernji.

Osim toga, postavljaju i pitanje na koji je način vlasnik tog zasad “misterioznog” auta na Susku, s obale dopremio i u gustišu na brdu kraj Gornjeg sela ostavio svoj gradski ‘smart’ zagrebačke registracije, jer na taj otok, u cijelosti pješačku zonu manju od samo četiri četvorna kilometra uopće ne pristaju trajekti.

‘Nakon prvog, mogli bi uslijediti i drugi’

Na prije dvije godine uređen novi pristupni mol, otvoren u nazočnosti bivše predsjednice Grabar Kitarović, pristaju samo katamarani i klasični putnički brod Tijat koji dovozi i namirnice i naručene potrepštine, robu i građevinski materijal, ali zasigurno ne i automobile. I dok mještani Suska – Donjeg i Gornjeg sela, uključivši i njihov mjesni odbor, znakovito šute o identitetu vlasnika “prvog” automobila te usput pred turistima nagađaju kako i zašto je zasad nepoznati pojedinac brdskom stazom dopremio svoj ‘smart’ na njihov otok, ipak upozoravaju da je to opasni presedan jer, kako ističu, “nakon prvog ilegalnog auta, ubrzo bi mogli uslijediti i drugi”.

Predsjednica Vijeća mjesnog odbora Susak-Srakane Dina Mačić potvrdila je kako je, prema njezinim saznanjima, auto dopremljen prije dvadesetak dana, ali za odgovore kako i na koji način – uputila je na nadređene gradske vlasti Malog Lošinja na susjednom, ipak puno većem otoku Lošinju.

Masovno iseljavanje

Susak je jedan od najizoliranijih jadranskih otoka poznat je i po masovnom iseljavanju tijekom 60-ih godina prošlog stoljeća kada je s gotovo rekordnih 1700 stanovnika spao na manje od njih nekoliko stotina te po masovnom iseljavanju u Hoboken u New Jerseyu (SAD) gdje ih sada s potomcima ima i do dvadeset puta više nego na Susku.

Osim toga, otok je poznat i po autohtonom jeziku, ženskoj narodnoj nošnji koju krasi mini suknja.

S druge strane, najnoviji ilegalni dodir s vanjskim svijetom preko dolaska prvog automobila na Susak komentirali su i u krovnoj otočkoj organizaciji – Otočnom saboru.









“Što se tiče samog otoka Suska, to je velika šteta jer tko garantira da je to prvo i zadnje vozilo na otoku. Što se tiče samog prometa, a posebno na malim naseljenim otocima to je stvar lokalne samouprave i njihovog komunalnog odjela”, kazao je predsjednik Otočnog sabora Denis Barić.